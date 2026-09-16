Η επιστροφή του Γ. Μυλωνάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση (βίντεο Star)

Επέστρεψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στα έδρανα της Βουλής μετά την περιπέτεια της υγείας του, κατά τη σημερινή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Το θερμό καλωσόρισμα του Κ. Μητσοτάκη στον Γ. Μυλωνάκη στη Βουλή (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης)

«Καλώς ήρθες Γιώργο, σιδερένιος. Πιστεύω πως όλοι χαιρόμαστε που σε ξαναέχουμε μαζί μας, καλή δύναμη», τον υποδέχθηκε εμφανώς συγκινημένος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προηγουμένως, τον Γιώργο Μυλωνάκη είχε καλωσορίσει και ο πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής Αναθεώρησης και βουλευτής Μάκης Βορίδης.

«Εύχομαι να σκληρύνουμε όλοι απέναντι στην τοξικότητα που πολλές φορές, δυστυχώς, καλλιεργείται και εντός της Βουλής», υποστήριξε ο κ. Βορίδης.

Η τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση

Το απόγευμα θα διεξαχθεί η τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του Star Γιώργος Κολοβάτσιος το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί από την πρώτη ψηφοφορία, όταν η πρόταση της ΝΔ για τα 33 άρθρα του Συντάγματος εγκρίθηκε, λαμβάνοντας από 158 έως 161 ψήφους και όχι την πλειοψηφία των 3/5 των Βουλευτών. Και στη δεύτερη ψηφοφορία αναμένεται να επαναληφθεί το ίδιο.

Στην πρώτη ψηφοφορία την πρόταση της ΝΔ στήριξαν μόνο οι «γαλάζιοι» βουλευτές και ορισμένοι ανεξάρτητοι. Αντίθετα, η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε «παρών» στα άρθρα που χρήζουν αναθεώρησης, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τα καταψήφισαν .

Κόντρα αρχηγών για την αναθεώρηση και τις συναινέσεις

Πάντως για πρώτη φορά μετά τη ΔΕΘ συγκρούστηκαν οι αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρέωσε στο ΠΑΣΟΚ την αποτυχία συναινέσεων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που είναι σαφές πλέον ότι θα κριθεί στην επόμενη Βουλή.

Κομβικά θέματα, όπως το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων ή το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, για να αναθεωρηθούν πρέπει στην επόμενη Βουλή που θα αναδειχθεί μετά τις κάλπες να ξεπεράσουν τις 180 ψήφους.