Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει στις εκλογές

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Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Σήμερα στις 12:00 αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης / ERT

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Σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού, καθώς έχει συμπληρώσει τον χρόνο έκτισης της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Η έξοδός του από το σωφρονιστικό κατάστημα έχει προγραμματιστεί για τις 12:00, σύμφωνα με ανακοίνωση της δικηγόρου του, Βάσως Πανταζή. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο Κασιδιάρης αποχωρεί από τις φυλακές έχοντας εκτίσει πλήρως την ποινή του, παρά το γεγονός ότι η σχετική δικαστική απόφαση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Η ίδια θέτει παράλληλα ζητήματα που αφορούν το τεκμήριο αθωότητας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη έρχεται έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια κράτησης, εκ των οποίων περίπου ένα έτος αφορούσε την προφυλάκισή του και έξι χρόνια την περίοδο μετά την καταδίκη

Ηλίας Κασιδιάρης: Μπορεί να κατέβει στις εκλογές;

Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος, «H νομοθεσία προβλέπει ότι μπορεί να κατέλθει ως υποψήφιος ανεξάρτητος βουλευτής σε οποιαδήποτε περιφέρεια. Ωστόσο, είναι ατελέσφορο γιατί για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 3% των εγκύρων πανελλαδικά, κάτι που σημαίνει ότι πρακτικά είναι αδύνατον σε όποια περιφέρεια κι αν κατέβει.

Η κείμενη νομοθεσία αναφέρει ότι δεν μπορεί να ανακηρυχθεί σχεδιασμός όπου δεδηλωμένη ή υποκρυπτόμενη ηγεσία είναι κάποιος που έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που ισχύει για τον Κασιδιάρη.

Αν κριθεί από τον Άρειο Πάγο ότι ο κομματικός σχηματισμός αυτός εμπλέκεται με κάποιο καταδικασμένο πρόσωπο, τότε δε θα λάβει έγκριση από το αρμόδιο τμήμα Α1».

Τέλος, για την πιθανότητα να επιλέξει να κατέβει με άλλον συνδυασμό, ο κ. Βλαχόπουλος απάντησε: «στην περίπτωσή του, μπορεί να κατατεθεί ένας συνδυασμός στον οποίο θα είναι υποψήφιος, αλλά και πάλι μπορεί να μην λάβει έγκριση από τον Άρειο Πάγο».

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