«Γιώργο ήρθα στην αγρυπνία να σε αποχαιρετήσω. Και δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό που έβλεπα και δεν το πιστεύω ακόμα. Ο χαμός σου τεράστιος. Μας έχεις κάνει κομμάτια. Αντίο.»

Με αυτά τα λόγια, η Κατερίνα Λιόλιου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την παρουσία της στην αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Η τραγουδίστρια ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρέθηκαν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αείμνηστο τραγουδιστή και να πουν το δικό τους «αντίο». Η εικόνα του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσει φαίνεται πως τη συγκλόνισε, με την ίδια να παραδέχεται πως ακόμη δυσκολεύεται να πιστέψει την απώλειά του.

Επιστρέφοντας από την αγρυπνία, η Κατερίνα Λιόλιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη από παλαιότερη κοινή τους στιγμή. Οι δυο τους ποζάρουν μαζί, ενώ στο φόντο φαίνονται να τραγουδούν, σε ένα στιγμιότυπο που σήμερα αποκτά ξεχωριστή συναισθηματική αξία.

Η ίδια θέλησε μέσα από την ανάρτησή της να εκφράσει όσα ένιωσε βλέποντας τον κόσμο να αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τα λόγια της να αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας.