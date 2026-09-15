«Μας έχεις κάνει κομμάτια»: Η Κατερίνα Λιόλιου αποχαιρετά τον Μαζωνάκη

Η συγκινητική ανάρτηση μετά την αγρυπνία

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Στο Γ' Νεκροταφείο η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Λιόλιου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.
  • Εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του τραγουδιστή, δηλώνοντας ότι τους έχει κάνει κομμάτια.
  • Η συγκέντρωση κόσμου την συγκλόνισε και δυσκολεύεται να πιστέψει την απώλεια.
  • Μοιράστηκε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους από παλαιότερη στιγμή, εκφράζοντας τα συναισθήματά της.
  • Η ανάρτησή της αποτυπώνει το μέγεθος της απώλειας για τον καλλιτεχνικό κόσμο.

«Γιώργο ήρθα στην αγρυπνία να σε αποχαιρετήσω. Και δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό που έβλεπα και δεν το πιστεύω ακόμα. Ο χαμός σου τεράστιος. Μας έχεις κάνει κομμάτια. Αντίο.»

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Με αυτά τα λόγια, η Κατερίνα Λιόλιου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την παρουσία της στην αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

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«Μας έχεις κάνει κομμάτια»: Η Κατερίνα Λιόλιου αποχαιρετά τον Μαζωνάκη

Η τραγουδίστρια ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρέθηκαν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αείμνηστο τραγουδιστή και να πουν το δικό τους «αντίο». Η εικόνα του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσει φαίνεται πως τη συγκλόνισε, με την ίδια να παραδέχεται πως ακόμη δυσκολεύεται να πιστέψει την απώλειά του.

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Επιστρέφοντας από την αγρυπνία, η Κατερίνα Λιόλιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη από παλαιότερη κοινή τους στιγμή. Οι δυο τους ποζάρουν μαζί, ενώ στο φόντο φαίνονται να τραγουδούν, σε ένα στιγμιότυπο που σήμερα αποκτά ξεχωριστή συναισθηματική αξία.

Η ίδια θέλησε μέσα από την ανάρτησή της να εκφράσει όσα ένιωσε βλέποντας τον κόσμο να αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τα λόγια της να αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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