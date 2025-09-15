Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

15.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Σεπτεμβρίου
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Βησσαρίωνος εν Λαρίση και Αγίου Νικήτα μάρτυρος.

Μητροπολίτης Λαρίσης (1520-1540), με σπουδαίο εθνικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο, για το οποίο αγιοποιήθηκε. Από την Ορθόδοξη Εκκλησία υμνείται ως «Λαρίσης υπέρμαχος και Θεσσαλίας απάσης φρουρός και όντως προστάτης, Ελλάδος τε καύχημα και της Ηπείρου άκουσμα και το της Τρίκκης τείχισμα». Η μνήμη του τιμάται στις 15 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Βησσαρίων.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Σεπτεμβρίου

Ο Βησσαρίων γεννήθηκε το 1490 στην Πόρτα Τρικάλων και ασπάστηκε από πολύ μικρός τον μοναχικό βίο. Έζησε κοντά στον μητροπολίτη Λαρίσης Μάρκο, από τον οποίο χειροτονήθηκε σε ηλικία μόλις 20 ετών επίσκοπος Δομενίκου και Ελασσόνας (1510). Η εκλογή του θεωρήθηκε αντικανονική από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και εξέπεσε του αξιώματός του. Μετά τον θάνατο του πνευματικού του πατέρα εκλέχτηκε μητροπολίτης Λαρίσης (1520) με έδρα τα Τρίκαλα. Κατά τη διάρκεια της διακονίας του, ίδρυσε την περίφημη μονή Βησσαρίωνος πλησίον της γενέτειράς του και την αφιέρωσε στον Δεσπότη Χριστό.

Ο Βησσαρίων κοιμήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1540, σε ηλικία 50 ετών.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Βησσαρίων, Βησσαρίωνας, Βησσάρης
  • Βησσαρία
  • Νικήτας
  • Νικήτη, Νικήτα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:07 και θα δύσει στις 19:33. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 26 λεπτά.

Σελήνη 23.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα (World Lymphoma Awareness Day) καθιερώθηκε το 2004, με πρωτοβουλία του Συνασπισμού κατά του Λεμφώματος (Lymphoma Coalitiom), ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που περιλαμβάνει στις τάξεις του 49 σωματεία πασχόντων από λέμφωμα από 36 χώρες.

Το λέμφωμα είναι ένα είδος καρκίνου των λεμφοκυττάρων, που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανοσία του ανθρώπινου οργανισμού. Αν η νόσος διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, το 75% - 95% των ασθενών θεραπεύονται. Παρόλα αυτά, η διάγνωση του λεμφώματος είναι δύσκολη, διότι τα συμπτώματά του είναι συνηθισμένα και συχνά παραβλέπονται.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου.

