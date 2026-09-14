Την πρώτη δημόσια εικόνα από τη νέα οικογενειακή τους καθημερινότητα στη Μεγάλη Βρετανία έδωσαν η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή τους στην Αγγλία μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ. Η ανάρτηση της Δούκισσας του Σάσεξ στο Instagram έφερε στο προσκήνιο σπάνιες στιγμές από την ιδιωτική ζωή της οικογένειας, με τη φωνή και τη βρετανική προφορά του Archie να τραβούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και έχει διάρκεια 35 δευτερόλεπτα. Σε αυτό εμφανίζονται ο Χάρι, η Μέγκαν τα παιδιά τους, καθώς και τα σκυλιά της οικογένειας, Πούλα και Μία. Η ανάρτηση συνοδεύεται από το τραγούδι Wake Me Up Before You Go-Go των Wham!, ενώ η Μέγκαν πρόσθεσε τη βρετανική σημαία και μια κόκκινη καρδιά, δίνοντας το στίγμα αυτής της νέας περιόδου για την οικογένεια στην πατρίδα του συζύγου της.

Η πρώτη εικόνα από τη νέα ζωή του Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία

Το υλικό ξεκινά με τον Harry και τη Meghan να περπατούν χέρι-χέρι μέσα σε καταπράσινο τοπίο και συνεχίζει με στιγμιότυπα από οικογενειακές εξορμήσεις. Σε ένα από τα πλάνα, ο Harry βρίσκεται σε βάρκα με τον Archie και τη Lilibet και τους μαθαίνει να ψαρεύουν. Σε άλλο, η μικρή Lilibet κάνει ποδήλατο σε μονοπάτι μέσα στη φύση.

Μέσα από αυτές τις σύντομες σκηνές, η Μαρκλ επέλεξε να δείξει μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής τους στην Αγγλία, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον τόπο κατοικίας τους ή άλλες πτυχές της καθημερινότητάς τους που το ζευγάρι εξακολουθεί να κρατά προστατευμένες.

Η ανάρτηση της Μέγκαν Μαρκλ

Οι φράσεις που ακούστηκαν και η βρετανική προφορά

Το σημείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συζήτηση ήταν η παρουσία του Archie. Ο 7χρονος ακούγεται να ενθαρρύνει την αδελφή του όσο εκείνη κάνει ποδήλατο, λέγοντας «Go! Go!». Σε άλλο στιγμιότυπο ακούγεται να λέει «I’ve got this».

Οι δύο αυτές φράσεις αποτέλεσαν σπάνιο ηχητικό δείγμα της φωνής του, καθώς ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά τους μακριά από τη δημοσιότητα. Εκείνο που σχολιάστηκε ιδιαίτερα ήταν η βρετανική προφορά του Archie, η οποία, σύμφωνα με τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο, θυμίζει έντονα τον πατέρα του.

Η επιστροφή στη Μεγάλη Βρετανία και η νέα καθημερινότητα των παιδιών

Η οικογένεια επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία στις 26 Αυγούστου, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση του Harry και της Meghan από τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και τη μετακίνησή τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Archie και η Lilibet έχουν ήδη ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά στη Βρετανία. Το ζευγάρι δεν έχει δημοσιοποιήσει ούτε το σχολείο των παιδιών ούτε την τοποθεσία της νέας κατοικίας του. Άνθρωπος από το περιβάλλον τους ανέφερε στο PEOPLE ότι βασική προτεραιότητα αυτή την περίοδο είναι η προσαρμογή των παιδιών στη νέα καθημερινότητα.

Τι σημαίνει η επιστροφή του ζευγαριού στη Βρετανία

Η επιστροφή του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ στη Βρετανία δεν συνδέεται με επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Ο Harry και η Meghan συνεχίζουν τη ζωή και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες εκτός Παλατιού, διατηρώντας ανεξάρτητη πορεία.

Παράλληλα, σχεδιάζουν να κρατήσουν ενεργούς τους δεσμούς τους τόσο με την Καλιφόρνια όσο και με την Πορτογαλία. Για τη Μέγκαν Μαρκλ, η εγκατάσταση στη Βρετανία φαίνεται να έχει και οικογενειακή σημασία, καθώς τα παιδιά της μεγαλώνουν πλέον ανάμεσα στις δύο κουλτούρες που συνδέονται με την ταυτότητά τους: την αμερικανική από την πλευρά της μητέρας τους και τη βρετανική από την πλευρά του πατέρα τους.