Δείτε το βίντεο του star.gr από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, κρατώντας λευκά λουλούδια και ντυμένοι στα μαύρα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες θαυμαστές είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος στη Νίκαια κατακλύστηκε από κόσμο που έσπευσε να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη, ενός ανθρώπου που έζησε και δημιούργησε με απόλυτη ελευθερία.

Με δάκρυα στα μάτια και σιγοτραγουδώντας διαχρονικές επιτυχίες του, όπως το Ανήκω σε εμένα και το Ώρες μικρές, το πλήθος αποχαιρέτησε το «παιδί της νύχτας».

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Χρήστος Μάστορας /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Η Έλενα Παπαρίζου με τον Stan και τον Φοίβο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Εκεί ήταν και πολλοί συνάδελφοί του Γιώργου Μαζωνάκη με τη θλίψη για το χαμό του να είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους. Ανάμεσά τους η ομάδα του The Voice, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης, η οποία θα μείνει «λειψή», αλλά κι ο παρουσιαστής του σόου Γιώργος Καπουτζίδης.

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Μάρκος Σεφερλής /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ηλίας Ψινάκης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Η Μαρία Μπεκατώρου αγκαλιάζει τη Νατάσα Θεοδωρίδου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Μπέττυ Μαγγίρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ήταν και η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Σαμπάνης - ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του Ιωάννα Σαρρή - η Έλενα Παπαρίζου, η οποία αποχώρησε κλαίγοντας από τον ναό, ο Γιώργος Αρσενάκος, η Πάολα, ο Stan, ο Ηλίας Ψινάκης, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Τάκης Ζαχαράτος με τον Γιώργο Ντάβλα και ο Νίκος Κουρκούλης.

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Πέτρος Ίμβριος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μιλώντας στην κάμερα του star.gr, συντετριμμένος ο Πέτρος Ίμβριος δήλωσε: «Συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Καλό του ταξίδι. Έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι αλλά και στο μουσικό μας χώρο».