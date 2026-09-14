«Ορφάνεψε η μουσική»: Σοκαρισμένοι οι καλλιτέχνες στην κηδεία του Μαζωνάκη

Η συγκινητική δήλωση του Πέτρου Ίμβριου για τον αείμνηστο τραγουδιστή

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, με πλήθος κόσμου να τον αποχαιρετά.
  • Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες, όπως η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας, βρέθηκαν εκεί, εκφράζοντας τη θλίψη τους.
  • Οι παρευρισκόμενοι κρατούσαν λευκά λουλούδια και σιγοτραγουδούσαν τις επιτυχίες του καλλιτέχνη.
  • Ο Πέτρος Ίμβριος δήλωσε ότι όλοι είναι συγκλονισμένοι και ο μουσικός χώρος έχει ορφανέψει.
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου και άλλοι καλλιτέχνες εκδήλωσαν την έντονη συναισθηματική τους κατάσταση.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, κρατώντας λευκά λουλούδια και ντυμένοι στα μαύρα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες θαυμαστές είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος στη Νίκαια κατακλύστηκε από κόσμο που έσπευσε να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη, ενός ανθρώπου που έζησε και δημιούργησε με απόλυτη ελευθερία.

Με δάκρυα στα μάτια και σιγοτραγουδώντας διαχρονικές επιτυχίες του, όπως το Ανήκω σε εμένα και το Ώρες μικρές, το πλήθος αποχαιρέτησε το «παιδί της νύχτας». 

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Χρήστος Μάστορας

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Χρήστος Μάστορας /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Η Έλενα Παπαρίζου με τον Stan και τον Φοίβο

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Η Έλενα Παπαρίζου με τον Stan και τον Φοίβο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Εκεί ήταν και πολλοί συνάδελφοί του Γιώργου Μαζωνάκη με τη θλίψη για το χαμό του να είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους. Ανάμεσά τους η ομάδα του The Voice, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης, η οποία θα μείνει «λειψή», αλλά κι ο παρουσιαστής του σόου Γιώργος Καπουτζίδης. 

Συγκινημένος ο Κουρκούλης - Με τον γιο του στην κηδεία του Μαζωνάκη

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Μάρκος Σεφερλής

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Μάρκος Σεφερλής /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ηλίας Ψινάκης

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ηλίας Ψινάκης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Η Μαρία Μπεκατώρου αγκαλιάζει τη Νατάσα Θεοδωρίδου

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Η Μαρία Μπεκατώρου αγκαλιάζει τη Νατάσα Θεοδωρίδου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Μπέττυ Μαγγίρα 

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Μπέττυ Μαγγίρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ήταν και η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Σαμπάνης - ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του Ιωάννα Σαρρή - η Έλενα Παπαρίζου, η οποία αποχώρησε κλαίγοντας από τον ναό, ο Γιώργος Αρσενάκος, η Πάολα, ο Stan, ο Ηλίας Ψινάκης, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Τάκης Ζαχαράτος με τον Γιώργο Ντάβλα και ο Νίκος Κουρκούλης.

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ξέσπασε σε λυγμούς η Νατάσα Θεοδωρίδου

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Πέτρος Ίμβριος 

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Πέτρος Ίμβριος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μιλώντας στην κάμερα του star.gr, συντετριμμένος ο Πέτρος Ίμβριος δήλωσε: «Συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Καλό του ταξίδι. Έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι αλλά και στο μουσικό μας χώρο».

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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