Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, κρατώντας λευκά λουλούδια και ντυμένοι στα μαύρα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες θαυμαστές είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.
Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος στη Νίκαια κατακλύστηκε από κόσμο που έσπευσε να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη, ενός ανθρώπου που έζησε και δημιούργησε με απόλυτη ελευθερία.
Με δάκρυα στα μάτια και σιγοτραγουδώντας διαχρονικές επιτυχίες του, όπως το Ανήκω σε εμένα και το Ώρες μικρές, το πλήθος αποχαιρέτησε το «παιδί της νύχτας».
Εκεί ήταν και πολλοί συνάδελφοί του Γιώργου Μαζωνάκη με τη θλίψη για το χαμό του να είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους. Ανάμεσά τους η ομάδα του The Voice, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης, η οποία θα μείνει «λειψή», αλλά κι ο παρουσιαστής του σόου Γιώργος Καπουτζίδης.
Συγκινημένος ο Κουρκούλης - Με τον γιο του στην κηδεία του Μαζωνάκη
Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ήταν και η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Σαμπάνης - ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του Ιωάννα Σαρρή - η Έλενα Παπαρίζου, η οποία αποχώρησε κλαίγοντας από τον ναό, ο Γιώργος Αρσενάκος, η Πάολα, ο Stan, ο Ηλίας Ψινάκης, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Τάκης Ζαχαράτος με τον Γιώργο Ντάβλα και ο Νίκος Κουρκούλης.
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ξέσπασε σε λυγμούς η Νατάσα Θεοδωρίδου
Μιλώντας στην κάμερα του star.gr, συντετριμμένος ο Πέτρος Ίμβριος δήλωσε: «Συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Καλό του ταξίδι. Έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι αλλά και στο μουσικό μας χώρο».Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.