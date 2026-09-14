Το σπίτι είναι ο χώρος όπου το παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές

Τα παιδιά δεν έχουν πάντα τον τρόπο να εξηγήσουν τι αισθάνονται. Δεν θα πουν απαραίτητα «είμαι αγχωμένο», «νιώθω παραμελημένο» ή «χρειάζομαι περισσότερη ασφάλεια». Πολύ συχνά, τα συναισθήματά τους εμφανίζονται μέσα από τη συμπεριφορά τους.

Έτσι, ένα παιδί που φωνάζει, αντιδρά, κλείνεται στον εαυτό του ή κάνει συνεχώς «ζημιές» μπορεί να μη χρειάζεται αυστηρότερη τιμωρία. Μπορεί να χρειάζεται έναν ενήλικα που θα σταματήσει για λίγο, θα το ακούσει και θα προσπαθήσει να καταλάβει τι βρίσκεται πίσω από τη συμπεριφορά του.

Έχει γίνει ξαφνικά πιο νευρικό ή επιθετικό

Αν ένα παιδί αρχίζει να θυμώνει πολύ πιο εύκολα, να φωνάζει ή να αντιδρά έντονα σε καταστάσεις που παλαιότερα διαχειριζόταν καλύτερα, αξίζει να αναρωτηθούμε τι έχει αλλάξει. Ο θυμός μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζει ένα συναίσθημα που δεν ξέρει ακόμη να περιγράψει.

Ζητά συνεχώς την προσοχή σας

Όταν ένα παιδί διακόπτει, επιμένει, κάνει φασαρία ή βρίσκει συνεχώς αφορμές για να βρίσκεται δίπλα σας, ίσως δεν προσπαθεί απλώς να σας «δοκιμάσει». Μπορεί να αναζητά σύνδεση. Μερικές φορές λίγος ουσιαστικός χρόνος μαζί του μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από μια ακόμη επίπληξη.

Έχει αρχίσει να κλείνεται στον εαυτό του

Δεν εκφράζουν όλα τα παιδιά τη δυσκολία τους με φωνές και ξεσπάσματα. Κάποια γίνονται πιο σιωπηλά, απομακρύνονται, σταματούν να μιλούν για την ημέρα τους ή δείχνουν να μη θέλουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που παλαιότερα απολάμβαναν. Αυτές οι αλλαγές χρειάζονται προσοχή και ήρεμη προσέγγιση.

Κάνει περισσότερα λάθη ή «ζημιές» από το συνηθισμένο

Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε ένταση, είναι πιθανό να γίνει πιο αφηρημένο, απρόσεκτο ή παρορμητικό. Η συνεχής τιμωρία μπορεί να αυξήσει την ένταση αντί να λύσει την αιτία. Πριν από την τιμωρία, αξίζει να δούμε αν το παιδί περνά μια περίοδο που το δυσκολεύει.

Λέει συχνά «δεν με αγαπάς» ή «κανείς δεν με θέλει»

Μπορεί να ακούγεται σαν υπερβολή της στιγμής, όμως τέτοιες φράσεις δεν χρειάζεται να αγνοούνται. Ένα παιδί που εκφράζει συχνά τέτοιες σκέψεις μπορεί να χρειάζεται επιβεβαίωση, ασφάλεια και την αίσθηση ότι μπορεί να μιλήσει χωρίς να κριθεί.

Η συμπεριφορά του είναι πολύ διαφορετική ανάλογα με το περιβάλλον

Αν στο σχολείο ή με άλλους ανθρώπους είναι ήρεμο, αλλά στο σπίτι ξεσπά έντονα, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι «κάνει επίτηδες». Το σπίτι μπορεί να είναι ο χώρος όπου αισθάνεται αρκετά ασφαλές ώστε να αφήσει να βγει όλη η ένταση που κρατούσε μέσα του όλη την ημέρα.

Πηγή άρθρου MyLife.com.cy