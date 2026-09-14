Χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρετούν αυτήν την ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας τον Γιώργο Μαζωνάκη, έναν καλλιτέχνη που ένωσε με τα διαχρονικά τραγούδια του τρεις ολόκληρες γενιές!

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους του, οι οποίοι τον τίμησαν σήμερα μαζικά με την παρουσία τους.

Το «παρών» στο τελευταίο αντίο έδωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος δήλωσε στους δημοσιογράφους: «ο Γιώργος ήταν σε όλους μας αγαπητός μέχρι τέλος που λέει είναι κάπου καλά».