Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Οικονομόπουλος, Θεοδωρίδου, Βέρτης, Παπαρίζου, τίμησαν τη μνήνη του

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Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αγαπητός καλλιτέχνης που ενώνει τρεις γενιές με τα τραγούδια του.
  • Σημαντική παρουσία συναδέλφων του καλλιτέχνη στην κηδεία, δείχνοντας την εκτίμηση τους.
  • Ο Νίκος Οικονομόπουλος δήλωσε ότι ο Γιώργος ήταν αγαπητός μέχρι το τέλος.

Χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρετούν αυτήν την ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας τον Γιώργο Μαζωνάκη, έναν καλλιτέχνη που ένωσε με τα διαχρονικά τραγούδια του τρεις ολόκληρες γενιές!

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους του, οι οποίοι τον τίμησαν σήμερα μαζικά με την παρουσία τους. 

Το «παρών» στο τελευταίο αντίο έδωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος δήλωσε στους δημοσιογράφους: «ο Γιώργος ήταν σε όλους μας αγαπητός μέχρι τέλος που λέει είναι κάπου καλά».

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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