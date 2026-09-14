Φοίβος Παπαδάκης: Η συμβουλή του μπαμπά του που την κρατά σαν φυλαχτό

Οκτώ μήνες από τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.09.26 , 15:16 Κηδεία Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη η μητέρα του - Στο νεκροταφείο η σορός του
14.09.26 , 15:14 Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ξέσπασε σε λυγμούς η Νατάσα Θεοδωρίδου
14.09.26 , 15:00 «H Φώκια» του Μάνου Θηραίου από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άβατον
14.09.26 , 14:41 Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει
14.09.26 , 14:40 Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της
14.09.26 , 14:34 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την αθόρυβη φιλανθρωπική δράση του Μαζωνάκη
14.09.26 , 14:03 Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Έχω ενοχές. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει»
14.09.26 , 14:00 Τι πρέπει να τρώμε ανά δεκαετία: Ο απόλυτος οδηγός της υγιεινής διατροφής
14.09.26 , 13:57 Κηδεία Μαζωνάκη: «Δεν πιστεύουμε ότι δε θα ξαναδούμε το παιδί μας»
14.09.26 , 13:50 Συγκινημένος ο Βρεττός: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μείνει αθάνατος»
14.09.26 , 13:30 Μαζωνάκης: Η ατάκα της Γαρμπή στον Ρέμο που εξόργισε την Ηλιάδη
14.09.26 , 13:21 Αξέχαστη εμπειρία στο Grand Prix της Monza για 17 τυχερούς του Shell Gο+
14.09.26 , 13:04 Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
14.09.26 , 13:03 Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων για να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών
14.09.26 , 12:59 Τι είναι και πότε εφαρμόζεται η θεραπευτική πλασμαφαίρεση
Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
Κηδεία Μαζωνάκη: «Δεν πιστεύουμε ότι δε θα ξαναδούμε το παιδί μας»
Σπάραξε ο πατέρας του Μαζωνάκη: Δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον γιο του
Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει
Γιώργος Μαζωνάκης: Βίσση, Φέρρης και Κοκκίνου στη λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια
Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της
Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Έχω ενοχές. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει»
Μαζωνάκης: Η ατάκα της Γαρμπή στον Ρέμο που εξόργισε την Ηλιάδη
Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων για να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Συγγενείς και φίλοι είχαν πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας/ βίντεο από Αλήθειες με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φοίβος Παπαδάκης κρατά τη συμβουλή του πατέρα του Γιώργου Παπαδάκη ως φυλαχτό: "Πιάσε τη ζωή από τα μαλλιά και μην σταματάς να παλεύεις."
  • Ο Γιώργος Παπαδάκης πέθανε ξαφνικά πριν από οκτώ μήνες, αφήνοντας πίσω του μια στενή σχέση με τον γιο του.
  • Ο Φοίβος ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του στη δημοσιογραφία, επιδιώκοντας να χαράξει τον δικό του δρόμο.
  • Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε να δουλέψει μαζί με τον Φοίβο στο "Καλημέρα Ελλάδα" για να μην είναι στη σκιά του.

Οκτώ μήνες πέρασαν από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη και ο γιος του Φοίβος «τον κουβαλάει σαν φυλαχτό σε κάθε του βήμα και σε κάθε του σκέψη.» 

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τον γιο του Φοίβο το 2023/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τον γιο του Φοίβο το 2023/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Φοίβος Παπαδάκης: Η φωτογραφία με τον Γιώργο Παπαδάκη που συγκίνησε

Έτσι λοιπόν ο δημοσιογράφος είπε να μοιραστεί με τους followers του στα social media τη συμβουλή που του είχε δώσει ο μπαμπάς του και την οποία ο Φοίβος,όπως ο ίδιος είπε, την ακολουθεί πιστά.

 

 

«Πιάσε τη ζωή από τα μαλλιά και μην σταματάς να παλεύεις» έγραψε χαρακτηριστικά ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία με τους δυο τους.

 

Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του

Η μορφή και τα λόγια του έχουν γίνει το μόνιμο καταφύγιο στο μυαλό του Φοίβου που ακολουθεί τα χνάρια του στη δημοσιογραφία. 

Γιώργος και Φοίβος είχαν μία πολύ στενή σχέση και ο παρουσιαστής είχε αναφερθεί σε εκείνον σε παλαιότερες συνεντεύξεις του εξηγώντας και τον λόγο που δεν τον πήρε να δουλέψουν μαζί στο “Καλημέρα Ελλάδα”

Φοίβος Παπαδάκης/ Γιώργος Παπαδάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Φοίβος Παπαδάκης/ Γιώργος Παπαδάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

«Τι να έρθει να κάνει ο Φοίβος στον ΑΝΤ1; Να μαζευτούμε όλοι οι Παπαδάκηδες εδώ; Να φέρω τη γυναίκα μου και τους άλλους δύο μου γιους να γίνουμε οικογένεια Καρντάσιαν; Για να μιλήσω σοβαρά, δεν θέλω. Ο Φοίβος πρέπει να χαράξει τον δικό του αυτόνομο δρόμο, χωρίς τη δική μου σκιά.» είχε αναφέρει ο παρουσιαστής. 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κηδεία Μαζωνάκη: Σε Σοκ Η Οικογένεια Έξω Από Την Εκκλησία
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη η μητέρα του - Στο νεκροταφείο η σορός του
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Η Συγκίνηση Της Νατάσας Θεοδωρίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ξέσπασε σε λυγμούς η Νατάσα Θεοδωρίδου
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη Η Πάολα
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει
Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη Η Μπεκατώρου
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της
Νίκος Οικονόμοπουλος: Συγκλόνισε Για Τον Γιώργο Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Έχω ενοχές. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει»
Κηδεία Μαζωνάκη: Ανείπωτος Ο Πόνος Για Τους Γονείς Του
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μαζωνάκη: «Δεν πιστεύουμε ότι δε θα ξαναδούμε το παιδί μας»
Ηλίας Βρεττός για Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Συγκινημένος ο Βρεττός: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μείνει αθάνατος»
Μαζωνάκης: Η Ατάκα Της Γαρμπή Που Εξόργισε Την Ηλιάδη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Η ατάκα της Γαρμπή στον Ρέμο που εξόργισε την Ηλιάδη
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Οι Καλλιτέχνες Που Έδωσαν Το Παρών
Celebrities & Gossip Νεα
Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top