Οκτώ μήνες πέρασαν από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη και ο γιος του Φοίβος «τον κουβαλάει σαν φυλαχτό σε κάθε του βήμα και σε κάθε του σκέψη.»
Έτσι λοιπόν ο δημοσιογράφος είπε να μοιραστεί με τους followers του στα social media τη συμβουλή που του είχε δώσει ο μπαμπάς του και την οποία ο Φοίβος,όπως ο ίδιος είπε, την ακολουθεί πιστά.
«Πιάσε τη ζωή από τα μαλλιά και μην σταματάς να παλεύεις» έγραψε χαρακτηριστικά ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία με τους δυο τους.
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Η μορφή και τα λόγια του έχουν γίνει το μόνιμο καταφύγιο στο μυαλό του Φοίβου που ακολουθεί τα χνάρια του στη δημοσιογραφία.
Γιώργος και Φοίβος είχαν μία πολύ στενή σχέση και ο παρουσιαστής είχε αναφερθεί σε εκείνον σε παλαιότερες συνεντεύξεις του εξηγώντας και τον λόγο που δεν τον πήρε να δουλέψουν μαζί στο “Καλημέρα Ελλάδα”
«Τι να έρθει να κάνει ο Φοίβος στον ΑΝΤ1; Να μαζευτούμε όλοι οι Παπαδάκηδες εδώ; Να φέρω τη γυναίκα μου και τους άλλους δύο μου γιους να γίνουμε οικογένεια Καρντάσιαν; Για να μιλήσω σοβαρά, δεν θέλω. Ο Φοίβος πρέπει να χαράξει τον δικό του αυτόνομο δρόμο, χωρίς τη δική μου σκιά.» είχε αναφέρει ο παρουσιαστής.
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