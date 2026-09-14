Συγγενείς και φίλοι είχαν πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας/ βίντεο από Αλήθειες με τη Ζήνα

Οκτώ μήνες πέρασαν από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη και ο γιος του Φοίβος «τον κουβαλάει σαν φυλαχτό σε κάθε του βήμα και σε κάθε του σκέψη.»

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τον γιο του Φοίβο το 2023/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έτσι λοιπόν ο δημοσιογράφος είπε να μοιραστεί με τους followers του στα social media τη συμβουλή που του είχε δώσει ο μπαμπάς του και την οποία ο Φοίβος,όπως ο ίδιος είπε, την ακολουθεί πιστά.

«Πιάσε τη ζωή από τα μαλλιά και μην σταματάς να παλεύεις» έγραψε χαρακτηριστικά ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία με τους δυο τους.

Η μορφή και τα λόγια του έχουν γίνει το μόνιμο καταφύγιο στο μυαλό του Φοίβου που ακολουθεί τα χνάρια του στη δημοσιογραφία.

Γιώργος και Φοίβος είχαν μία πολύ στενή σχέση και ο παρουσιαστής είχε αναφερθεί σε εκείνον σε παλαιότερες συνεντεύξεις του εξηγώντας και τον λόγο που δεν τον πήρε να δουλέψουν μαζί στο “Καλημέρα Ελλάδα”

Φοίβος Παπαδάκης/ Γιώργος Παπαδάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

«Τι να έρθει να κάνει ο Φοίβος στον ΑΝΤ1; Να μαζευτούμε όλοι οι Παπαδάκηδες εδώ; Να φέρω τη γυναίκα μου και τους άλλους δύο μου γιους να γίνουμε οικογένεια Καρντάσιαν; Για να μιλήσω σοβαρά, δεν θέλω. Ο Φοίβος πρέπει να χαράξει τον δικό του αυτόνομο δρόμο, χωρίς τη δική μου σκιά.» είχε αναφέρει ο παρουσιαστής.



