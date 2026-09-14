Θλίψη για τον Μαζωνάκη: «Ήρθα στις 19.00 και μπήκα στον ναό στις 04.00»

Ξενύχτισαν στη Νίκαια για τον τραγουδιστή -Τι λένε στην κάμερα του star.gr

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η συγκινητική μαρτυρία θαυμάστριας του Γιώργου Μαζωνάκη στο Star.gr: «Θα μείνει αξέχαστος»

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Από τις 19:00 το απόγευμα μέχρι τις 04:00 τα ξημερώματα περίμενε μία θαυμάστρια του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να καταφέρει να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Και δεν ήταν η μόνη. Χιλιάδες κόσμου έχει βρεθεί από χθες στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να αποτίσει φόρο τιμής στον τραγουδιστή. 

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Η ίδια, μιλώντας στην Κατερίνα Καραγιάννη και το Star.gr, περιέγραψε τη μεγάλη αναμονή στη Νίκαια, αλλά και τη συγκίνηση που ένιωσε όταν τελικά κατάφερε να φτάσει στη σορό του τραγουδιστή.

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«Είχε πάρα πολύ κόσμο, και κατόρθωσα να προσκυνήσω στις 04.00 η ώρα το πρωί», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως είχε φτάσει στο σημείο από τις 19.00 το απόγευμα.

Η θαυμάστρια γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη γειτονιά, καθώς όπως ανέφερε, ζούσαν και οι δύο στη Νίκαια. Για εκείνη, ο τραγουδιστής ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά ταυτόχρονα ένα πρόσωπο που γνώριζε από τα πρώτα του βήματα.

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«Στην αρχή ήταν ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ήταν γειτονάκι μας. Θα μείνει αξέχαστος, θα είναι πάντα στις καρδιές μας, και τα τραγούδια του θα μας συντροφεύουν για πάντα», δήλωσε στο Star.gr.

Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον χαρακτήρισε «πολύ καλό παιδί» και έναν «πολύ μεγάλο καλλιτέχνη», ενώ δεν έκρυψε τη θλίψη της για τον πρόωρο θάνατό του.

«Έφυγε άδικα, και έφυγε πολύ νέος, και είχε πολλά να δώσει ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη που ξεχωρίζει και κρατά στην καρδιά της, η απάντησή της ήταν άμεση: «Ανήκω σε μένα».

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«Δεν ήρθα απλά για να έρθω». Με αυτά τα λόγια, μια ακόμη θαυμάστρια του Γιώργου Μαζωνάκη περιέγραψε στο Star.gr τους λόγους που θέλησε να βρεθεί στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας. 

Η ίδια μίλησε με συγκίνηση για τη σχέση που είχε με τον καλλιτέχνη και τόνισε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτελούσε για εκείνη κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγαπημένο τραγουδιστή.

«Εγώ ήρθα γιατί το θεωρώ φιλοσοφία της ζωής μου, είναι κομμάτι μου, ο Γιώργος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για το τραγούδι του που ξεχωρίζει, η απάντησή της ήταν «Να περνάς από εδώ»

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