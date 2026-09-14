Εκλογές Σουηδία: Κοντά στη νίκη οι σοσιαλδημοκράτες με οριακό αποτέλεσμα

H συμμαχία Κεντροαριστεράς και Αριστεράς συγκεντρώνει 176 έδρες

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Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP / Εξωτερική Φωτογραφία: Rueuters
Σουηδία: Πρώτη φορά η Ακροδεξιά στον προθάλαμο της Κυβέρνησης / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι σοσιαλδημοκράτες, υπό την ηγεσία της Μαγκνταλένα Άντερσον, διεκδικούν την κυβέρνηση στη Σουηδία μετά τις βουλευτικές εκλογές, με οριακό αποτέλεσμα.
  • Η κεντροαριστερή συμμαχία εξασφαλίζει 176 έδρες, ενώ η δεξιά συμμαχία 173, απαιτούνται 175 για πλειοψηφία.
  • Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται την Τετάρτη, καθώς η διαφορά είναι μικρή και χρειάζεται καταμέτρηση εσωτερικών ψήφων.
  • Η Άντερσον δηλώνει έτοιμη να κυβερνήσει, ενώ ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κρίστερσον τονίζει ότι η κατάσταση παραμένει αβέβαιη.
  • Η πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης κεντροαριστεράς-αριστεράς είναι δύσκολη λόγω διαφωνιών μεταξύ των κομμάτων.

Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών δήλωσε «έτοιμη» να κυβερνήσει τη Σουηδία, μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή και δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, κάτι που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Η σκανδιναβική χώρα ζει άλλη μια μακρά εκλογική νύχτα με ανατροπές - κάτι μάλλον συνηθισμένο. Αρχικά οι σοσιαλδημοκράτες σχεδόν ζητωκραύγασαν, όταν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα exit polls. 

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Η Μαγκνταλένα Άντερσον

Επιστρέφει η «Μάγκντα»; / Reuters 

Σουηδικά ΜΜΕ εμφάνιζαν την Μαγκνταλένα Άντερσον, 59 ετών, να εξασφαλίζει καθαρό προβάδισμα, να οδεύει να πραγματώσει το όνειρό της να επιστρέψει στην εξουσία, από την οποία αποχώρησε το 2022, και υποχώρηση της ακροδεξιάς, που υποστήριζε ως τώρα την κυβερνητική συμμαχία χωρίς να είναι ενταγμένη σε αυτή.

Όταν ανακοινώθηκαν τα exit polls υποστηρικτές της, χαμογελαστοί, αγκαλιάζονταν, έπιναν σαμπάνιες, αφρώδη κρασιά ή μπίρες. Αλλά με τα πρώτα αποτελέσματα, η διαφορά φάνηκε να μειώνεται. 

Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμημάτων, τα αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή, έναντι 173 της συμμαχίας της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, στην εξουσία από το 2022.

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Εκλογές Σουηδία: Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες, καθώς είναι 349 συνολικά.

Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν ως μεθαύριο Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή. Οι σοσιαλδημοκράτες της κ. Άντερσον λάμβαναν το 28,1%, το κεντρώο κόμμα του κ. Κρίστερσον το 19,9%.

Ο Ούλφ Κρίστερσον

Ο επερχόμενος πρωθυπουργός, Ούλφ Κρίστερσον / AP (Marius Burgelman)

«Προς το παρόν, είμαστε μπροστά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση», τόνισε η κ. Άντερσον απευθυνόμενη σε υποστηρικτές της στη Στοκχόλμη.

Ο επικεφαλής των μετριοπαθών, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ωστόσο, αντέτεινε ότι «το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοικτό», είπε στους δικούς του υποστηρικτές.

 

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Εκλογές Σουηδία: Επιστροφή της «Μάγκντα»;

Μένει να φανεί αν το αποτέλεσμα σημαίνει πράγματι την επιστροφή της «Μάγκντα», όπως αποκαλείται η πρώην πρωθυπουργός, ή αν θα παραμείνει στο αξίωμα ο Ουλφ Κρίστερσον. Αυτό θα κριθεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, αφού ολοκληρωθούν η καταμέτρηση και οι έλεγχοι.

Το πρώτο από τα δυο σενάρια είναι να σχηματιστεί κυβερνητική συμμαχία κεντροαριστεράς-αριστεράς, κάτι όχι εύκολο, με δεδομένες τις διαφωνίες ανάμεσα στα κόμματά της. Αυτό θα απαιτήσει «χρόνο», δεν θα γίνει «αμέσως», προειδοποίησε ο Άντερς Σάνερστετ, του πανεπιστημίου της Λουντ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η κατάσταση θα είναι δύσκολη», παραδέχεται η Εμίλια Βίκστρεμ Μελίν, ψηφοφόρος των σοσιαλδημοκρατών. «Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Μαγκνταλένα, είναι έμπειρη διαπραγματεύτρια και έχει σχέδιο», πρόσθεσε η σαραντάρα.

Ακόμη κι αν οι σοσιαλδημοκράτες «κερδίσουν», είναι πιθανό να «δυσκολευτούν να σχηματίσουν κυβέρνηση», θέλει να πιστεύει ο Όλιβερ Άντερσον, μέλος της νεολαίας του κόμματός του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωνε πως θέλει άλλα τέσσερα χρόνια στην εξουσία για να «ξαναδώσουμε στη Σουηδία το μεγαλείο της» - κάνοντας σαφή αναφορά στο πιο γνωστό σύνθημα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

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Για μήνες, η κυβερνητική συμμαχία του, που σχηματίστηκε το 2022 και μπορούσε να βασίζεται στην υποστήριξη της Ακρας Δεξιάς στο σουηδικό Κοινοβούλιο, φερόταν κατά τις δημοσκοπήσεις να οδεύει σε βαριά ήττα. Ομως, σταδιακά, πιο πρόσφατες σφυγμομετρήσεις αναπτέρωσαν τις ελπίδες του.

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