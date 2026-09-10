Ελβετία: Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Επέβαιναν συνολικά 48 άτομα

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Τροχαίο δυστύχημα με πολλούς νεκρούς στην Ελβετία / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στην ανατολική Ελβετία με τουριστικό λεωφορείο που ανατράπηκε, προκαλώντας πολλούς θανάτους και τραυματισμούς.
  • Το δυστύχημα συνέβη στον καντόνι του Γκριζόν, με 48 επιβάτες στο λεωφορείο, οι οποίοι φέρονται να είναι Ολλανδοί.
  • Αρχές και ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν για τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό των επιβατών.
  • Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες και διεξάγεται έρευνα από τις ελβετικές Αρχές.
  • Περισσότερες πληροφορίες για τα θύματα και τα αίτια αναμένονται σύντομα.

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σεπτεμρβίου στην ανατολική Ελβετία, όταν τουριστικό λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το δυστύχημα έγινε στον καντόνι του Γκριζόν, στον δρόμο μεταξύ των περιοχών Σους και Τσερνέτς. Στο λεωφορείο βρίσκονταν συνολικά 48 επιβάτες. Οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει τον ακριβή αριθμό των νεκρών και των τραυματιών.

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Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν και ελικόπτερα. Εικόνες από το σημείο δείχνουν το λεωφορείο αναποδογυρισμένο εκτός δρόμου και διασώστες να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Οι ελβετικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί πώς ακριβώς το τουριστικό λεωφορείο έχασε την πορεία του.

Σύμφωνα με ελβετικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο φέρεται να ανήκει σε ολλανδική τουριστική εταιρεία. Οι επιβάτες φέρονται να ήταν Ολλανδοί.

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Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ αναμένεται να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για τα θύματα και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

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