Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σεπτεμρβίου στην ανατολική Ελβετία, όταν τουριστικό λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

🚨 BREAKING: TOUR BUS OVERTURNS IN SERIOUS SWISS CRASH A serious traffic accident has occurred between Zernez and Susch in Switzerland. Images from the scene show an overturned tour bus, with a large emergency response underway. Details on injuries and the cause of the crash remain unclear. #Switzerland #Zernez #Susch #TrafficAccident #BreakingNews — The Daily Brief (@_TheDailyBrief_) September 10, 2026

Το δυστύχημα έγινε στον καντόνι του Γκριζόν, στον δρόμο μεταξύ των περιοχών Σους και Τσερνέτς. Στο λεωφορείο βρίσκονταν συνολικά 48 επιβάτες. Οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει τον ακριβή αριθμό των νεκρών και των τραυματιών.

🇨🇭🚌 DRAME - Plusieurs personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées après qu’un car de tourisme a percuté un obstacle sur la route avant de se renverser, dans les Grisons. (20 Minutes) https://t.co/7F9BR1qaNB — SuisseAlert (@SuisseAlert) September 10, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν και ελικόπτερα. Εικόνες από το σημείο δείχνουν το λεωφορείο αναποδογυρισμένο εκτός δρόμου και διασώστες να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Οι ελβετικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί πώς ακριβώς το τουριστικό λεωφορείο έχασε την πορεία του.

Σύμφωνα με ελβετικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο φέρεται να ανήκει σε ολλανδική τουριστική εταιρεία. Οι επιβάτες φέρονται να ήταν Ολλανδοί.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ αναμένεται να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για τα θύματα και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.