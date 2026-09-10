Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Η γιατρός ήταν άνευ ειδικότητας»

Όσα είπε στο κεντρικό δελτίο του Star ο πρόεδρος του ΙΣΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.26 , 21:53 To δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για το STAR
10.09.26 , 21:47 Θάνατος Μαζωνάκη: Συνταγές της γιατρού σε φαρμακείο «εργοστάσιο αναβολικών»
10.09.26 , 21:24 Κραουνάκης στο Star: Απάντησε στο αν είχε προβλήματα υγείας ο Μαζωνάκης
10.09.26 , 20:55 Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του
10.09.26 , 20:33 Στην Ασφάλεια οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη
10.09.26 , 20:30 Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Η γιατρός ήταν άνευ ειδικότητας»
10.09.26 , 19:44 Μέλι: Τι αλλάζει στις προδιάγραφες και τι σημαίνει για τον καταναλωτή
10.09.26 , 19:27 Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση
10.09.26 , 19:23 Μαζωνάκης: Μιλάει στο star.gr ο άνθρωπος που τον κατέγραψε έφηβο στη σκηνή
10.09.26 , 19:11 Πόθεν Έσχες 2026: Μέχρι πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις
10.09.26 , 19:07 Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο είχε ξεκινήσει
10.09.26 , 18:58 Η ΕΚΤ αύξησε κατά 0,25% τα επιτόκια του ευρώ
10.09.26 , 18:53 Η Heaven Music αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο Μαζωνάκη!
10.09.26 , 18:40 Σφοδρή επίθεση Ουκρανίας στη Ρωσία με 596 drones!
10.09.26 , 18:30 Σμαράγδα Καρύδη: Η σκέψη να ζήσει μόνιμα στο σπίτι της στην Αίγινα
Στην Ασφάλεια οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη
Θάνατος Μαζωνάκη: Συνταγές της γιατρού σε φαρμακείο «εργοστάσιο αναβολικών»
Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο»
Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο είχε ξεκινήσει
Σμαράγδα Καρύδη: Η σκέψη να ζήσει μόνιμα στο σπίτι της στην Αίγινα
Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση
«Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ο Γιώργος Πατούλης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με τη Μάρα Ζαχαρέα (10/9/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Πατούλης αποκάλυψε ότι η γιατρός που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη δεν είχε καταχωρημένη ειδικότητα.
  • Το ιατρείο είχε ιστορικό αδειοδότησης από το 2004, αλλά δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση της συγκεκριμένης διαδικασίας.
  • Η πλασμαφαίρεση απαιτεί οργανωμένη ιατρική υποστήριξη και εξειδικευμένο προσωπικό, κάτι που δεν υπήρχε στο ιατρείο.
  • Κατά τους ελέγχους βρέθηκαν μηχανήματα και αναλώσιμα για πλασμαφαίρεση, χωρίς την απαραίτητη υποδομή για την αντιμετώπιση επιπλοκών.
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχωρά σε κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής λειτουργίας του ιατρείου.

Πληροφορίες για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι, στο οποίο φέρεται να πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, έδωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τη Μάρα Ζαχαρέα, αναφέρθηκε στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στον χώρο, στις ειδικότητες των γιατρών του ιατρείου, αλλά και στα μηχανήματα που εντοπίστηκαν κατά τον τελευταίο έλεγχο.

Ο κ. Πατούλης αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ιστορικό αδειοδότησης ήδη από το 2004, ενώ το 2013 είχε αλλάξει τοποθεσία. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για χώρο στον οποίο συνυπήρχαν ένας παθολόγος και μία γιατρός χωρίς καταχωρημένη ειδικότητα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση

«Αυτό το ιατρείο είχε μια άδεια η οποία ξεκίνησε από το 2004 στην οδό Υψηλάντη, μέσα από την οποία συνυπήρχαν δύο φυσικά πρόσωπα, ένας παθολόγος και μία γιατρός. Άνευ ειδικότητας. [...] Έτσι δήλωνε γυναικολόγος. Αυτό δεν υπάρχει, τουλάχιστον στα επίσημα στοιχεία που έχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Κανένας από τους δύο γιατρούς δεν επιτρεπόταν να κάνει πλασμαφαίρεση»

Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Κανένας από τους δύο γιατρούς δεν επιτρεπόταν να κάνει πλασμαφαίρεση»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ στο ζήτημα της πλασμαφαίρεσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιατρείο και απαιτεί οργανωμένη ιατρική και νοσηλευτική υποστήριξη.

«Δεν μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση ένα ιατρείο, διότι εκεί χρειάζεται ένα team γιατρών, το οποίο θα πρέπει αφενός μεν μέσα από το ιστορικό αλλά και άλλες εξετάσεις να κατηγοριοποιήσει τους ασθενείς», τόνισε ο κ. Πατούλης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαδικασία μπορεί να συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές και, ως εκ τούτου, απαιτεί κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και υποδομές.

«Σ' αυτές τις διαδικασίες [...] μπορεί να υπάρξουν και επιπλοκές, όπως παραδείγματος χάρη αλλεργία, αλλεργικό σοκ, ανακοπή, θρόμβωση και άρα όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επάρκεια και βεβαίως σε ένα οργανωμένο ιατρείο από ανθρώπους οι οποίοι και γνωρίζουν και έχουν και τον τρόπο», σημείωσε.

Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο είχε ξεκινήσει

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ήταν κατηγορηματικός και για το αν οι δύο γιατροί που συνδέονται με τον χώρο είχαν δικαίωμα να πραγματοποιούν τη συγκεκριμένη πράξη.

«Η συγκεκριμένη γυναίκα γιατρός, η οποία έκανε την ιατρική πράξη στον άτυχο Γιώργο Μαζωνάκη, δεν είχε καν ειδικότητα. Ο σύζυγός της, ο οποίος δηλώνει παθολόγος δεν μπορεί με ειδικότητα παθολόγου να κάνει τέτοιου τύπου ιατρικές πράξεις. Όχι, προφανώς. [...] Άρα κανένας από τους δύο δεν επιτρεπόταν να κάνει αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά.

Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: Οι έλεγχοι του ΙΣΑ και τα δύο μηχανήματα

Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: Οι έλεγχοι του ΙΣΑ και τα δύο μηχανήματα

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε και στους ελέγχους που είχαν προηγηθεί στον χώρο, σημειώνοντας ότι ο ΙΣΑ πραγματοποιεί τόσο ελέγχους κατά την αδειοδότηση όσο και δειγματοληπτικούς ελέγχους στα ήδη αδειοδοτημένα ιατρεία.

Για το συγκεκριμένο ιατρείο, όπως είπε, είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος το 2024, ενώ ακολούθησαν νέοι έλεγχοι τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2025. Κατά τον έλεγχο του Ιουλίου είχε εντοπιστεί αναδευτήρας, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήταν απαραίτητο να βρίσκεται σε παθολογικό ιατρείο και ζητήθηκε η απομάκρυνσή του.

Ωστόσο, τα πλέον κρίσιμα ευρήματα προέκυψαν κατά τον νέο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε παρουσία της Εισαγγελίας και αστυνομικών οργάνων.

Μαζωνάκης: «Είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο 4 μέρες πριν τον θάνατό του»

«Σήμερα έγινε έλεγχος της τριμελούς επιτροπής με την Εισαγγελία αλλά και με τα αστυνομικά όργανα, όπου εκεί διαπιστώθηκαν τελικά δύο μηχανήματα τα οποία υπήρχαν στον χώρο για πλασμαφαίρεση, καθώς επίσης και αναλώσιμα υλικά για να γίνεται αυτή», αποκάλυψε.

Παράλληλα, ελέγχθηκε αν υπήρχε δυνατότητα αντιμετώπισης ενός περιστατικού ανακοπής. Όπως ανέφερε ο κ. Πατούλης, η επιτροπή δεν διαπίστωσε απινιδωτή σε λειτουργία.

Με βάση τα ευρήματα, ο ΙΣΑ προχωρά πλέον στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

«Υπάρχει εισήγηση και θα περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο και με δική μου εισήγηση. Υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις υψηλού προστίμου και προφανώς διακοπής του ιατρείου αυτού, καθώς επίσης και θα υπάρξουν και πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες θα περάσουν προφανώς από τα ανάλογα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου», κατέληξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
 |
ΚΛΙΝΙΚΗ
 |
ΙΑΤΡΕΙΟ
 |
ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
 |
ΙΣΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Συνταγές Της Γιατρού Σε Άλλη Υπόθεση
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Συνταγές της γιατρού σε φαρμακείο «εργοστάσιο αναβολικών»
Κέρκυρα: 51χρονος Kατηγορείται Ότι Βίαζε Την Εγγονή Του
Ελλαδα
Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του
αδελφή Γιώργου Μαζωνάκη
Ελλαδα
Στην Ασφάλεια οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη
Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθη Το Ζευγάρι Των Γιατρών
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση
Μαζωνάκης: Η Πλασμαφαίρεση Είχε Ξεκινήσει Στο Ιατρείο
Ελλαδα
Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο είχε ξεκινήσει
Πτώση Phantom: Συγκίνηση Στην Κηδεία Του Σμηναγού Πέτρου
Ελλαδα
Πτώση Phantom: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου
Μαζωνάκης: «Είχε Καταρρεύσει Σε Εστιατόριο 4 Μέρες Πριν»
Ελλαδα
Μαζωνάκης: «Είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο 4 μέρες πριν τον θάνατό του»
Ποια Είναι Η Γιατρός Του Γιώργου Μαζωνάκη - Το Βιογραφικό
Ελλαδα
Ποια είναι η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη - Οι σπουδές και το βιογραφικό
Θάνατος Μαζωνάκη: Ήταν Περδίκι Λέει Ο Γιατρός Του
Ελλαδα
«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top