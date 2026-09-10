Πληροφορίες για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι, στο οποίο φέρεται να πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, έδωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τη Μάρα Ζαχαρέα, αναφέρθηκε στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στον χώρο, στις ειδικότητες των γιατρών του ιατρείου, αλλά και στα μηχανήματα που εντοπίστηκαν κατά τον τελευταίο έλεγχο.

Ο κ. Πατούλης αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ιστορικό αδειοδότησης ήδη από το 2004, ενώ το 2013 είχε αλλάξει τοποθεσία. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για χώρο στον οποίο συνυπήρχαν ένας παθολόγος και μία γιατρός χωρίς καταχωρημένη ειδικότητα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

«Αυτό το ιατρείο είχε μια άδεια η οποία ξεκίνησε από το 2004 στην οδό Υψηλάντη, μέσα από την οποία συνυπήρχαν δύο φυσικά πρόσωπα, ένας παθολόγος και μία γιατρός. Άνευ ειδικότητας. [...] Έτσι δήλωνε γυναικολόγος. Αυτό δεν υπάρχει, τουλάχιστον στα επίσημα στοιχεία που έχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ στο ζήτημα της πλασμαφαίρεσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιατρείο και απαιτεί οργανωμένη ιατρική και νοσηλευτική υποστήριξη.

«Δεν μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση ένα ιατρείο, διότι εκεί χρειάζεται ένα team γιατρών, το οποίο θα πρέπει αφενός μεν μέσα από το ιστορικό αλλά και άλλες εξετάσεις να κατηγοριοποιήσει τους ασθενείς», τόνισε ο κ. Πατούλης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαδικασία μπορεί να συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές και, ως εκ τούτου, απαιτεί κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και υποδομές.

«Σ' αυτές τις διαδικασίες [...] μπορεί να υπάρξουν και επιπλοκές, όπως παραδείγματος χάρη αλλεργία, αλλεργικό σοκ, ανακοπή, θρόμβωση και άρα όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επάρκεια και βεβαίως σε ένα οργανωμένο ιατρείο από ανθρώπους οι οποίοι και γνωρίζουν και έχουν και τον τρόπο», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ήταν κατηγορηματικός και για το αν οι δύο γιατροί που συνδέονται με τον χώρο είχαν δικαίωμα να πραγματοποιούν τη συγκεκριμένη πράξη.

«Η συγκεκριμένη γυναίκα γιατρός, η οποία έκανε την ιατρική πράξη στον άτυχο Γιώργο Μαζωνάκη, δεν είχε καν ειδικότητα. Ο σύζυγός της, ο οποίος δηλώνει παθολόγος δεν μπορεί με ειδικότητα παθολόγου να κάνει τέτοιου τύπου ιατρικές πράξεις. Όχι, προφανώς. [...] Άρα κανένας από τους δύο δεν επιτρεπόταν να κάνει αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά.

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Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε και στους ελέγχους που είχαν προηγηθεί στον χώρο, σημειώνοντας ότι ο ΙΣΑ πραγματοποιεί τόσο ελέγχους κατά την αδειοδότηση όσο και δειγματοληπτικούς ελέγχους στα ήδη αδειοδοτημένα ιατρεία.

Για το συγκεκριμένο ιατρείο, όπως είπε, είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος το 2024, ενώ ακολούθησαν νέοι έλεγχοι τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2025. Κατά τον έλεγχο του Ιουλίου είχε εντοπιστεί αναδευτήρας, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήταν απαραίτητο να βρίσκεται σε παθολογικό ιατρείο και ζητήθηκε η απομάκρυνσή του.

Ωστόσο, τα πλέον κρίσιμα ευρήματα προέκυψαν κατά τον νέο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε παρουσία της Εισαγγελίας και αστυνομικών οργάνων.

«Σήμερα έγινε έλεγχος της τριμελούς επιτροπής με την Εισαγγελία αλλά και με τα αστυνομικά όργανα, όπου εκεί διαπιστώθηκαν τελικά δύο μηχανήματα τα οποία υπήρχαν στον χώρο για πλασμαφαίρεση, καθώς επίσης και αναλώσιμα υλικά για να γίνεται αυτή», αποκάλυψε.

Παράλληλα, ελέγχθηκε αν υπήρχε δυνατότητα αντιμετώπισης ενός περιστατικού ανακοπής. Όπως ανέφερε ο κ. Πατούλης, η επιτροπή δεν διαπίστωσε απινιδωτή σε λειτουργία.

Με βάση τα ευρήματα, ο ΙΣΑ προχωρά πλέον στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

«Υπάρχει εισήγηση και θα περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο και με δική μου εισήγηση. Υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις υψηλού προστίμου και προφανώς διακοπής του ιατρείου αυτού, καθώς επίσης και θα υπάρξουν και πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες θα περάσουν προφανώς από τα ανάλογα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου», κατέληξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.