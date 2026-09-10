Η ΕΚΤ αύξησε κατά 0,25% τα επιτόκια του ευρώ

Για δεύτερη φορά μέσα στο 2026

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια του ευρώ κατά 0,25%, φτάνοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%.
  • Η αύξηση είναι η δεύτερη για το 2026, λόγω πιέσεων στον πληθωρισμό από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
  • Ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται 3,0% το 2026, 2,5% το 2027 και 2,1% το 2028, με αβεβαιότητα στις προοπτικές.
  • Η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται στο 0,9% το 2026, 1,4% το 2027 και 1,5% το 2028, με αναθεώρηση προς τα πάνω.
  • Η ΕΚΤ θα προσαρμόζει τη νομισματική πολιτική βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και των προοπτικών του πληθωρισμού.

Σε αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με αποτέλεσμα το βασικό επιτόκιο του ευρώ να διαμορφωθεί στο 2,5%. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στο 2026 αύξηση των επιτοκίων του ευρώ

Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Δείτε πώς μπορείτε να ψηφίσετε

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ σε ανακοίνωση της μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί πιέσεις στον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Η απόφαση που λήφθηκε σήμερα υπογραμμίζει τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3,0% το 2026, 2,5% το 2027 και 2,1% το 2028. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, το βασικό σενάριο προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί σε 2,5% το 2026, 2,6% το 2027 και 2,3% το 2028. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, η προβολή του βασικού σεναρίου για τον πληθωρισμό παραμένει αμετάβλητη για το 2026, ενώ έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2027 και το 2028.

Η προβολή του βασικού σεναρίου για τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης είναι 0,9% για το 2026, 1,4% για το 2027 και 1,5% για το 2028. Πρόκειται για μια αναθεώρηση προς τα πάνω τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, η οποία αντανακλά κυρίως την υψηλότερη από ό,τι αναμενόταν ανθεκτικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ.

ΕΚΤ: Από υψηλή αβεβαιότητα εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται οι προοπτικές 

Οι προοπτικές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιότητα και συγκεκριμένα οι κίνδυνοι είναι ανοδικοί για τον πληθωρισμό και καθοδικοί για την οικονομική ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά τη διαταραχή της ενέργειας, τα επικαιροποιημένα σενάρια που κατάρτισαν οι εμπειρογνώμονες αποτυπώνουν το ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων σε σχέση με το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ο ρυθμός ανάπτυξης και ο πληθωρισμός βάσει διαφορετικών υποθέσεων για την ένταση και τη διάρκεια της εν λόγω διαταραχής, καθώς και με τις έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις της.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η σύγκρουση. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Μετά την σημερινή αύξηση τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα αυξηθούν σε 2,50%, 2,65% και 2,90% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026.
 

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