Hyundai: Μας προετοιμάζει για το μέλλον

Η Hyundai Motor Company απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις στον διαγωνισμό Red Dot Award: Design Concept 2026. Τα αρθρωτά ρομποτικά concepts MobED Urban Hopper και MobED Golf τιμήθηκαν με το βραβείο “Best of the Best” και ταυτόχρονα προτάθηκαν για το κορυφαίο βραβείο Luminary, ενώ το compact ηλεκτρικό όχημα Concept THREE και το ηλεκτρικό off-road SUV CRATER Concept απέσπασαν τον τίτλο “Winner”.



Το Concept THREE, που τιμήθηκε με τον τίτλο Winner, παρουσιάζει το όραμα της Hyundai Motor για την επόμενη γενιά συμπαγών ηλεκτρικών οχημάτων, ισορροπώντας ιδανικά μεταξύ αεροδυναμικής απόδοσης, συναισθηματικής απήχησης και πρακτικότητας.Ως το μικρότερο μοντέλο της οικογένειας IONIQ, εισάγει μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία, την Aero Hatch, η οποία συνδυάζει:· Συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις· Μέγιστη αξιοποίηση εσωτερικών χώρων· Σπορ αναλογίες .Από τους νικητές του Best of the Best, μόνο πέντε συμμετοχές προτείνονται για το βραβείο Luminary, του οποίου ο νικητής θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.





Το MobED (Mobile Eccentric Droid), που αναπτύχθηκε από το Robotics LAB του Hyundai Motor Group, αποτελεί μια πλατφόρμα ρομποτικής κινητικότητας νέας γενιάς, σχεδιασμένη για υψηλή προσαρμοστικότητα και επεκτασιμότητα. Τα concepts MobED Urban Hopper και MobED Golf, που απέσπασαν το βραβείο «Best of the Best» και προτάθηκαν για το Luminary, αναδεικνύουν τις δυνατότητες αυτής της αρθρωτής πλατφόρμας. Εξοπλισμένο με το καινοτόμο σύστημα Drive-and-Lift (DnL) και έναν εκκεντρικό μηχανισμό ελέγχου στάσης, το MobED διατηρεί απόλυτα οριζόντια θέση ακόμη και σε ανώμαλα εδάφη, επικλινείς επιφάνειες και κράσπεδα ύψους έως 20 εκατοστών.

· MobED Urban Hopper: λειτουργεί ως μέσο ατομικής μετακίνησης, παρόμοιο με ηλεκτρικό πατίνι, βελτιστοποιημένο για ομαλές και σταθερές αστικές μετακινήσεις.

· MobED Golf: λειτουργεί ως αυτόνομος caddie γκολφ, προσφέροντας άνεση και ελεύθερα χέρια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.