Ανανεωμένο σε κάθε πτυχή του, το νέο Yaris Cross έρχεται με αναβαθμισμένη σχεδίαση που αναδεικνύει τον σύγχρονο SUV χαρακτήρα του, προηγμένα συστήματα Toyota Safety Sense τελευταίας γενιάς, πλουσιότερο εξοπλισμό και αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία συνδεσιμότητας. Στον πυρήνα του βρίσκεται η αποδοτική 5ης γενιάς Full Hybrid Electric τεχνολογία 130hp, η οποία συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και κορυφαία οδηγική άνεση, ενώ διατίθεται με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή με την έξυπνη τετρακίνηση AWD-i.

Με ενισχυμένη ασφάλεια, ισχυρή Full Hybrid Electric απόδοση, ανανεωμένη σχεδίαση και εξοπλιστική υπεροχή, στην κορυφαία σχέση αξίας-τιμής

· Το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο στην Ελληνική αγορά και ηγετική επιλογή στην κατηγορία των B-SUV σε Ελλάδα και Ευρώπη.

· Πλήρης προϊοντική αναβάθμιση με έμφαση στην ασφάλεια, την 5η Γενιά Full Hybrid Electric τεχνολογία 130hp, τη σχεδίαση και τον εξοπλισμό.

· Η έκδοση Style και η νέα Style Plus αποτελούν τον πυρήνα της ανανεωμένης γκάμας, με σημαντικά αυξημένα οφέλη για τον πελάτη.

· Τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας εξασφαλίζουν αυτοπεποίθηση σε κάθε διαδρομή.

· Ο κινητήρας Hybrid 130 στο επίκεντρο, με επιλογές κίνησης στους εμπρός τροχούς και έξυπνης τετρακίνησης AWD-i, ανάλογα με την έκδοση.

· Τολμηρή, νέα σχεδίαση που αναδεικνύει τον σύγχρονο SUV χαρακτήρα του νέου Yaris Cross

· Πλούσιος εξοπλισμός και σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία από την πρώτη έκδοση.

· Έκδοση GR SPORT με σπορ σχεδίαση, άμεσο χειρισμό και αποκλειστικές GR λεπτομέρειες.

· Μοναδική εργοστασιακή εγγύηση Toyota έως 11 έτη ή 200.000χλμ για το όχημα και έως 11 έτη ή 1.000.000χλμ για την μπαταρία.

Η γκάμα περιλαμβάνει τις ιδιαίτερα πλούσιες εκδόσεις Style και τη νέα Style Plus, καθώς και την σπορ έκδοση GR SPORT, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη και προτίμηση. Παράλληλα, το μοντέλο συνοδεύεται από τη μοναδική εργοστασιακή εγγύηση Toyota έως 11 έτη ή 200.000 χλμ. για το όχημα και έως 11 έτη ή 1.000.000 χλμ. για τη μπαταρία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την κορυφαία σχέση αξίας-τιμής που το έχει καθιερώσει στην κορυφή της αγοράς.

Όσον αφορά τις εκδόσεις οι Active και Active Plus με το υβριδικό σύνολο των 116 ίππων, η Active Plus είναι διαθέσιμη και με 130 ίππους, όπως και υπόλοιπες. Από την Style και πάνω το σύνολο των 130 ίππων συνδυάζεται -προαιρετικά- με τετρακίνηση.

Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές

Active: Από 24.470 ευρώ

Active Plus: Από 24.920 ευρώ

Style: Από 26.670 ευρώ

Style Plus: Από 27.460 ευρώ

Elegant: Από 31.460 ευρώ

GR Sport: Από 34.960 ευρώ

Premiere Edition: Από 35.960 ευρώ.