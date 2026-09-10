Σκηνές αρχαίας τραγωδίας σημειώθηκαν στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη πτώση του Phantom στην Τανάγρα.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου για να πουν το τελευταίο αντίο στον έμπειρο χειριστή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του, το μόλις 5 ετών παιδί του και οι γονείς του, οι οποίοι κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους.

Η μητέρα του κρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής τη φωτογραφία του γιου της, ενώ ο πατέρας του, συγκλονισμένος, επαναλάμβανε «πέτα ψηλά, αγόρι μου».

«Πέτα ψηλά, αγόρι μου», φώναζε μέσα στον αβάσταχτο πόνο ο πατέρας του.

Φωτογραφίες Intime (Δημήτρης Παπαϊωάννου)

Στην κηδεία παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιάννης Σπυρούνης)

Πτώση Phantom: Στα Ιωάννινα η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα η κηδεία του άλλου πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας, Δημήτρη Πέτρου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 16:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star