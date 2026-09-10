«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»: Λύγισε η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια στην κηδεία

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«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»: Λύγισε η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια στην κηδεία
Πτώση Phantom: Σπαραγμός στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κηδεία του Ιωάννη Μπλέσια, πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκε στην πτώση του Phantom στην Τανάγρα.
  • Συγκίνηση και θλίψη στην τελετή, με τη σύζυγο, το 5χρονο παιδί και τους γονείς του να αποχαιρετούν τον Ιωάννη.
  • Ο πατέρας του επαναλάμβανε «πέτα ψηλά, αγόρι μου» κατά τη διάρκεια της κηδείας.
  • Παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και στρατιωτική ηγεσία.
  • Η κηδεία του άλλου πιλότου, Δημήτρη Πέτρου, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στα Ιωάννινα.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας σημειώθηκαν στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη πτώση του Phantom στην Τανάγρα.  

Πτώση Phantom: Σπαραγμός στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου για να πουν το τελευταίο αντίο στον έμπειρο χειριστή της Πολεμικής Αεροπορίας. 

«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»: Λύγισε η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια στην κηδεία

Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του, το μόλις 5 ετών παιδί του και οι γονείς του, οι οποίοι κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους.

Η μητέρα του κρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής τη φωτογραφία του γιου της, ενώ ο πατέρας του, συγκλονισμένος, επαναλάμβανε «πέτα ψηλά, αγόρι μου». 

«Πέτα ψηλά, αγόρι μου», φώναζε μέσα στον αβάσταχτο πόνο ο πατέρας του. 

Κηδεία Ιωάννη Μπλέσια

Φωτογραφίες Intime (Δημήτρης Παπαϊωάννου)

Σπαραγμός στην κηδεία του επισμήναρχου στην Ηλεία

Πτώση Phantom: Σπαραγμός στην κηδεία του Ιωάννη Μπλέσια

Στην κηδεία παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία. 

Πτώση Phantom

Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιάννης Σπυρούνης)

Πτώση phantom κηδεία πιλότου

Κηδεία επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Πτώση Phantom: Στα Ιωάννινα η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου 

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα η κηδεία του άλλου πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας, Δημήτρη Πέτρου.  

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 16:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Κατσικά Ιωαννίνων. 

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