Σχολεία: Τι ισχύει με τη γονική άδεια - Ποιοι τη δικαιούνται

Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Αγιασμός Σχολεία: Tι Ισχύει Με Τη Γονική Άδεια
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται άδεια σχολικής παρακολούθησης για παιδιά μέχρι 18 ετών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Η άδεια είναι έως 4 εργάσιμες ημέρες ανά έτος και χορηγείται χωρίς περικοπή αποδοχών.
  • Η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά την ημέρα του αγιασμού και σε σχολικές εκδηλώσεις.
  • Γονείς παιδιών με αναπηρία δικαιούνται επίσης άδεια ανεξαρτήτως ηλικίας.
  • Οι αγιασμοί στα σχολεία θα γίνουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από 8:30 έως 11:30.

Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία «χτυπά» και οι οικογένειες επιστρέφουν στην καθημερινότητα. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι γονείς καλούνται να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους στις ανάγκες των παιδιών τους. Τι προβλέπεται όμως για τους γονείς που χρειάζεται να βρίσκονται στο πλευρό των μαθητών την πρώτη ημέρα στο σχολείο, ποιοι δικαιούνται σχολική άδεια και πόσες ημέρες μπορούν να απουσιάσουν από την εργασία τους; 

Η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζόμενων & Ανέργων υπενθυμίζει ότι προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας: 

  • δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών και εν γένει της παρουσίας τους στο σχολείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
  • η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος 
  • η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια, ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος ο γονέας εργάζεται ή όχι και ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση 
  • η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους 
  • οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα 
  • εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν και ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για πόσο χρόνο ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις 4 ημέρες συνολικά και για τους δύο γονείς 
  • εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία 4 ετών άδεια 
  • η άδεια σχολικής παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά, ζητήματα που είναι επίσης πολύ σημαντικά για την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και υγεία 

Την εν λόγω άδεια δικαιούνται επίσης και οι γονείς παιδιών με αναπηρία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, που φοιτούν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένα και παρακολουθούν προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια.

Tι ώρα είναι ο αγιασμός στα σχολεία

Οι αγιασμοί στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 8:30 το πρωί, με τις τελετές να αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 11:30.

Στα Εσπερινά σχολεία, οι αγιασμοί θα γίνουν τις απογευματινές ώρες, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Μητρόπολη.

Οι ακριβείς ώρες τέλεσης των αγιασμών έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Δήμων και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά σχολείο και εκπαιδευτική βαθμίδα.

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