Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν υπήρξε απλώς ένας χαρισματικός λαϊκός ερμηνευτής, αλλά ένας πραγματικός πρωτοπόρος της αισθητικής. Ήταν ένας δημιουργός που μετέτρεψε την κάθε του εμφάνιση σε δήλωση ελευθερίας και προσωπικής έκφρασης.

Από το ξεκίνημά του στις πίστες της δεκαετίας του '90 μέχρι τις αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο «Μαζώ» απέδειξε ότι η ενδυμασία δεν είναι απλώς ρούχα, αλλά στάση ζωής, αυτοπεποίθηση και χαρακτήρας.

Όταν το λαϊκό τραγούδι ήταν απόλυτα ταυτισμένο με τα κλασικά κουστούμια και τη συντηρητική εικόνα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήρθε για να τα ανατρέψει όλα. Υπήρξε ο πρώτος που τόλμησε να παντρέψει την υψηλή ραπτική με την αθηναϊκή νύχτα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Fashion icon εντός και εκτός σκηνής / Πηγή: Instagram @georgemazonakis

Στη δεκαετία του '90 έφερε πρωτοποριακές επιλογές, δερμάτινα σύνολα, ιδιαίτερα κουρέματα και τολμηρά αξεσουάρ, δίνοντας εντελώς νέο αέρα στην πίστα, ενώ η συνεργασία του με κορυφαίους σχεδιαστές δημιούργησε τάσεις που ακολούθησε μια ολόκληρη γενιά. Στην εξέλιξη της πορείας του δε φοβήθηκε ποτέ την κριτική, υιοθετώντας φούστες, κιμονό, εκκεντρικά καπέλα, φαρδιά παλτό, εκτυφλωτικά χρώματα και ανατρεπτικά μοτίβα, καθιστώντας την κάθε αμφίεση προέκταση των τραγουδιών του. Παράλληλα, η εικόνα του στη σκηνή συνδυαζόταν πάντα με τη μοναδική του κινησιολογία, όπου κρατώντας το μικρόφωνο ανάποδα και με θεατρικές εκφράσεις, μετέτρεπε κάθε πρόγραμμα σε μια παράσταση υψηλών προδιαγραφών.

Μια ματιά στο προφίλ του στο Instagram αποκαλύπτει τη βαθιά, καθημερινή του σχέση με την αισθητική. Ακόμη και στις πιο χαλαρές στιγμές του, οι φωτογραφίες του είχαν πάντα μια ματιά περιοδικού, γεμάτη με εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου, ιδιαίτερα κοσμήματα και συνδυασμούς ρούχων που συνδύαζαν το στυλ του δρόμου με την πολυτέλεια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αλλά... Michael Jackson / NDP

Είτε πόζαρε με ανατρεπτικά σύνολα σε αστικό τοπίο είτε εμφανιζόταν πιο απλός, κατάφερνε να διατηρεί την ίδια ακατέργαστη γοητεία. Πολύ πριν οι μόδες χωρίς έμφυλους περιορισμούς γίνουν παγκόσμιο ρεύμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε πρωτοπόρος της ουδέτερης ένδυσης, φορώντας κομμάτια χωρίς ταμπέλες και αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα δεν εγκλωβίζεται σε στερεότυπα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέγραψε τον δικό του μύθο. Ήταν ο καλλιτέχνης που του άρεσε να προκαλεί αίσθηση γιατί το διασκέδαζε και γιατί ήταν 100% ο εαυτός του. Ένας καθαρός, γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής που δεν δίστασε ποτέ να τσαλακωθεί, να πειραματιστεί και να ξεχωρίσει. Η αισθητική του σφραγίδα θα συνεχίσει να εμπνέει, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η μόδα είναι πάνω από όλα ελευθερία.