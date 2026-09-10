«Μωρά στη Φωτιά»: Γιορτάζουν 40 χρόνια δισκογραφίας, στην Τεχνόπολη

Μία επετειακή συναυλία του αγαπημένου γκρουπ, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

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Μωρά στη Φωτιά στην Τεχνόπολη
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Υπάρχουν συγκροτήματα που σημάδεψαν μία εποχή και υπάρχουν κι εκείνα που έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της. Τα Μωρά στη Φωτιά ανήκουν αδιαμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία. Η σεζόν 2026 - 2027 είναι σημαδιακή για το συγκρότημα μίας και συμπληρώνονται σαράντα χρόνια δισκογραφικής και συναυλιακής παρουσίας και ετοιμάζονται να γιορτάσουν αυτή τη σπουδαία χρονιά ορόσημο με μία σειρά επετειακών συναυλιών σε ολόκληρη την Ελλάδα, ξεκινώντας από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Σαράντα χρόνια μετά, η φωτιά παραμένει. Παραμένει στις ηλεκτρικές κιθάρες, στις λέξεις, στις φωνές, στις συναυλίες, στα ρεφρέν που τραγουδήθηκαν από γενιά σε γενιά και σε εκείνη την ακατέργαστη, ανυπότακτη ροκ ενέργεια που έκανε τα Μωρά στη Φωτιά ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα σχήματα της ελληνικής σκηνής.

«Μωρά στη Φωτιά»: Γιορτάζουν 40 χρόνια δισκογραφίας, στην Τεχνόπολη

Από τα πρώτα τους βήματα μέχρι σήμερα, τα Μωρά στη Φωτιά υπήρξαν μία στάση ζωής, μία φωνή που μίλησε για όσα καίνε μέσα μας, για τις πόλεις, τις παρέες, τις ματαιώσεις, τις επιθυμίες, την οργή, την αγάπη και την ανάγκη να παραμένεις αληθινός. Με τραγούδια που έχουν πλέον περάσει στη συλλογική μνήμη, όπως τα «Μανιφέστο», «Κάτω στην Πόλη», «Παυσίπονο», «Υποσχέσεις», «Σκυλίσια Μέρα», «Βαβυλωνία», «Θεατρίνοι», «Το Παιχνίδι», «Αδέρφια στην Κόλαση», «Third Uncle» και «Αδρεναλίνη», ο Στέλιος Σαλβαδόρ και τα Μωρά στη Φωτιά έχτισαν μία διαδρομή γεμάτη ένταση, αλήθεια και αφοσίωση στο ροκ, όπως αυτό βιώνεται: ζωντανά, παθιασμένα και χωρίς εκπτώσεις.

«Μωρά στη Φωτιά»: Γιορτάζουν 40 χρόνια δισκογραφίας, στην Τεχνόπολη

Η επετειακή συναυλία στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων δεν θα είναι απλώς μία αναδρομή σε τέσσερις δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Θα είναι μία μεγάλη γιορτή για όλα όσα ένωσαν το συγκρότημα με το κοινό του όλα αυτά τα χρόνια. Μία βραδιά γεμάτη τραγούδια-σταθμούς, ηλεκτρισμό, μνήμες, συγκίνηση και την αστείρευτη ενέργεια μίας μπάντας που εξακολουθεί να κοιτάζει μπροστά, να δημιουργεί και να ανεβαίνει στη σκηνή με την ίδια φλόγα.

Επίσης θα είναι μία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις με μία πληθώρα καλεσμένων επί σκηνής από όλο το φάσμα της ιστορίας του συγκροτήματος, συμμετοχές που θα ανακοινωνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέχρι να ανταμώσουμε.

«Μωρά στη Φωτιά»: Γιορτάζουν 40 χρόνια δισκογραφίας, στην Τεχνόπολη

Τέλος, θα είναι η βραδιά που για πρώτη φορά θα γίνει διαθέσιμο στο κοινό σε βινύλιο, η συλλεκτική και συνάμα επετειακή live ηχογράφηση από το Θέατρο Βράχων, μία συγκλονιστική δουλειά που αποτυπώνει πλήρως τη δυναμική και την ενέργεια που αναβλύζει σε κάθε ζωντανή εμφάνισης της μπάντας. το βινύλιο θα κυκλοφορήσει σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και μπορείτε να το προμηθευτείτε αποκλειστικά στην επερχόμενη επετειακή περιοδεία του συγκροτήματος. Δίνεται διαθέσιμο από τώρα μέσω pre-order link για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν ότι θα πάρουν μία κόπια στα χέρια τους.

Σαράντα χρόνια δισκογραφίας και συναυλιών. Σαράντα χρόνια λέξεις, κιθάρες, ιδρώτας, ένταση και ροκ όνειρα.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, τα Μωρά στη Φωτιά ανοίγουν τον κύκλο των επετειακών συναυλιών τους και αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά πως η φωτιά δεν έσβησε ποτέ.

Η φωτιά παραμένει.

Διοργάνωση - Παραγωγή: RDKL (Radikal Events)

«Μωρά στη Φωτιά»: Γιορτάζουν 40 χρόνια δισκογραφίας, στην Τεχνόπολη

Πληροφορίες συναυλίας:

40 χρόνια
ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
Ζωντανά στην Αθήνα
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Special guests:

  • Ηλίας Πετρίδης
  • Πασχάλης Ιγνατιάδης
  • Βαγγέλης Νοτόπουλος
  • Κυριάκος Δαρίβας
  • Νίκος Εφεντάκης
  • Δημήτρης Παπαδημητρίου
  • Θάνος Γκουντάνος
  • Μάριος Νταβέλης

«Μωρά στη Φωτιά»: Γιορτάζουν 40 χρόνια δισκογραφίας, στην Τεχνόπολη

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Πειραιώς 100, Αθήνα 11854
Οι πόρτες ανοίγουν στις 19.00 | έναρξη 20.30

Εισιτήρια:

Εισιτήρια – Προπώληση Β’ Φάση: 15 €

COMBO (περιλαμβάνει εισιτήριο για τη συναυλία και προπαραγγελία του επετειακού live βινυλίου): 35 €

Link προπώλησης:

40 χρόνια ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ live στην Τεχνόπολη! | Εισιτήρια online! | More.com

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com και του δικτύου καταστημάτων του
 

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