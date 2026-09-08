Μαζί με τις «Κόρες» αποχαιρετήσαμε το τελευταίο τριήμερο του Αυγούστου στο 16ο Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα», που πραγματοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά στον παραδοσιακό οικισμό της Μάρπησσας στην Πάρο, λίγο πριν το καλοκαίρι δώσει τη θέση του στο φθινόπωρο.

Από τις 28 μέχρι και τις 30 Αυγούστου, με φόντο τα ασβεστωμένα σοκάκια και τις πλατείες, και ιχνηλατώντας διαφορετικά γυναικεία αποτυπώματα, απολαύσαμε ένα τριήμερο γεμάτο τέχνη, συναντήσεις, μνήμες, παραδοσιακές πρακτικές και ιστορίες που ταξιδεύουν στους αιώνες, όλα τους σταθμοί μιας μεγάλης διαδρομής που προσέφερε αφορμή για έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Εργαστήρια για μικρά χεράκια με μεγάλη έμπνευση

Όπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ επεφύλασσε μία σειρά από πρωτότυπες και δημιουργικές δράσεις για παιδιά. Έτσι, οι μικροί διαδρομιστές είχαν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν νέους τρόπους έκφρασης συμμετέχοντας στα εκπαιδευτικά εργαστήρια «Η γεωμετρία της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής», σε συνεργασία με το Μουσείο Ηρακλειδών, «Ιστορίες από πηλό», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, «Τα φυλαχτά του Αιγαίου», με τη Σίσσυ Κασσάνδρα, εκπαιδευτικό και αφηγήτρια, και την Αναστασία Κασσάνδρα, εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, αλλά και το εργαστήριο «Μικρές Φωνές, Μεγάλες Ιστορίες», σε σχεδιασμό και συντονισμό της Έλενας Πάσσου, ηθοποιού και παιγνιοθεραπεύτριας.

Παράδοση, σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία & βιωματική συμμετοχή

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, πλατείες, αυλές και δρόμοι φιλοξένησαν βιωματικές δράσεις και αφηγήσεις εμπνευσμένες από τις «Κόρες» της Μάρπησσας, ενώ παράλληλα, το κοινό μπορούσε να επισκεφτεί ψηφιακά παραδοσιακά σπίτια του οικισμού, με τη βοήθεια της HERMeS HERMeS (HERitage Management e-Society).

Επιπλέον, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην έκθεση σύγχρονης τέχνης «Μάρπησσες ΒΕΡΑΕΛΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΦΡΑΝΚΛΗ», σε επιμέλεια της Δέσποινας Ζευκιλή, με έργα των Έλιας Καλογιάννη, Κωνστάντζας Καψάλη, Franck-Lee Alli-Tis aka Β. Στυλιανίδου και Βέρας Χοτζόγλου, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε και η performance «Βρόχινα ’ρανοκατέβατ» της Franck-Lee Alli-Tis aka Β. Στυλιανίδου.

Ακόμα, ακολούθησαν την πολυαισθητηριακή διαδρομή που πραγματοποίησε η Καρολίνα Βασιλικού, αρχιτέκτονας και επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Cambridge με τίτλο «Στα Κατώφλια του Δημόσιου Χώρου: Κύκλοι Αφήγησης και Συντροφιάς», συμμετείχαν στο εργαστήριο δραματοθεραπείας και εικαστικής έκφρασης «Γυναίκες Που Τρέχουν με τους Λύκους», με συντονισμό της δραματοθεραπεύτριας Βάσως Παπάλη και της εικαστικού Κλεώνης Μανουσάκη, και παρακολούθησαν την ομιλία «Πιο γρήγορα! Πιο ψηλά! Πιο δυνατά! Διερευνώντας όψεις μητρικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση των παιδιών» από τη Μίννη Καρρά, εκπαιδευτικό και διδάκτορα του Τ.Ε.Α.Π.Η. του Ε.Κ.Π.Α..

Αυλαία με τρεις κινηματογραφικές συναυλίες

Το πρόγραμμα των συναυλιών άνοιξε την Παρασκευή με την Ορχήστρα των Κυκλάδων υπό τη διεύθυνση του Νίκου Κυπουργού, που μας χάρισε ένα συναρπαστικό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη. Αξίζει να σημειωθεί πως στη συναυλία συμμετείχαν η Χορωδία του Ωδείου Μυθωδία και η Χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας.

Το Σάββατο, η Μαρία Παπαγεωργίου παρέσυρε το κοινό σε ένα γλυκό, μελωδικό ταξίδι, καλώντας μάλιστα στη σκηνή την εθελοντική ομάδα διοργάνωσης του φεστιβάλ και τη χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας. Η αυλαία έπεσε την Κυριακή με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο: «Με τσαμπούνες και τουμπάκια», μουσικοί από την Πάρο και την Αντίπαρο ξεκίνησαν τη διαδρομή από τους Μύλους, οδηγώντας το κοινό στο μεγάλο καθιερωμένο νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού.

Σας ευχαριστούμε που περπατήσατε και φέτος μαζί μας στη Μάρπησσα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου!