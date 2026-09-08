O υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξηγεί πώς θα λειτουργεί ο κουμπαράς για τη νέα γενιά / Βίντεο Mega

Τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ο νέος «κουμπαράς» για τα παιδιά, αλλά και το πώς θα διαμορφώνεται το ποσό που θα συγκεντρώνεται μέχρι την ενηλικίωσή τους, εξήγησε υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που έχει στόχο να ενισχύσει την αποταμίευση και την επένδυση για τα παιδιά, με τη συμμετοχή τόσο της οικογένειας όσο και του κράτους.

Όπως εξήγησε μιλώντας στο Mega, στόχος του μέτρου είναι να δημιουργείται σταδιακά ένα κεφάλαιο για κάθε παιδί, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί όταν αυτό φτάσει στην ηλικία των 18 ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος θα «ματσάρει» τα χρήματα που καταθέτει η οικογένεια, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ τον χρόνο.

«Θα υπάρχει κόφτης στα 1.200€. Δηλαδή κάθε χρόνο μέχρι 1.200€ θα ματσάρει το κράτος ακριβώς για να μην επιδοτεί τους πιο πλούσιους. Ο στόχος είναι ο κόφτης να δράσει ως, αν θέλετε, ουσιαστικό κριτήριο οικονομικής κατάστασης. Από κει και πέρα, ο στόχος είναι επίσης να μπορέσει να υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ρίσκου που θα διαλέγει ο γονιός», σημείωσε.

Κουμπαράς: Οι γονείς θα επιλέγουν πώς θα επενδύονται τα χρήματα

Ο «κουμπαράς» δε θα είναι απλώς ένας λογαριασμός αποταμίευσης, αλλά θα συνδέεται με επενδυτικά προϊόντα, τα οποία θα επιλέγει η οικογένεια ανάλογα με το επίπεδο ρίσκου που επιθυμεί.

«Θα διαλέγει ο γονιός πώς αυτά τα χρήματα να επενδυθούν. Θέλει αυτά να επενδυθούν με χαμηλότερη απόδοση σε ένα πιο ασφαλές και πιο εγγυημένο πλαίσιο. Ναι, θα έχει επιλογή», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τραπεζικό προϊόν, το οποίο όμως θα λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένο και πιστοποιημένο πλαίσιο.

Έτσι, η οικογένεια θα μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε διαφορετικές επενδυτικές επιλογές και επίπεδα απόδοσης και κινδύνου.

Κουμπαράς: Πόσα χρήματα μπορεί να συγκεντρωθούν

Ενδεικτικά, εάν μια οικογένεια καταθέτει 1.200 ευρώ τον χρόνο, σε διάστημα 18 ετών θα έχει καταβάλει συνολικά 21.600 ευρώ, ενώ αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλει το κράτος, φτάνοντας συνολικά τα 43.200 ευρώ, πριν υπολογιστούν οι αποδόσεις των επενδύσεων.

Ωστόσο, το ποσό δε θα παραμείνει σταθερό σε βάθος 18 ετών. Όπως εξήγησε, προβλέπεται αναπροσαρμογή ανά πενταετία, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός.

Σε ό,τι αφορά το τελικό ποσό, διευκρίνισε ότι η εκτίμηση για ποσό έως και 90.000 ευρώ αφορά μια τάξη μεγέθους και εξαρτάται από την επενδυτική επιλογή που θα κάνει κάθε οικογένεια.

«Είπα ότι μπορεί να φτάσει μέχρι 90.000. Έδωσε μια τάξη μεγέθους σε σημερινές τιμές και ανέφερα ένα προϊόν μεσαίου ρίσκου, να το πω έτσι ως χαμηλότερο», σημείωσε.

Τι γίνεται με τις οικογένειες που δεν μπορούν να βάζουν χρήματα

Ο κ. Πιερρακάκης απάντησε και στο τι θα συμβεί στις οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν κάθε μήνα χρήματα στον «κουμπαρά».

Όπως εξήγησε ο υπουργός, το ποσό που θα καταθέτει κάθε οικογένεια δεν είναι υποχρεωτικά 100 ευρώ τον μήνα, καθώς μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο, με την κρατική συμμετοχή να αντιστοιχεί στο ποσό που κατατίθεται, έως το ετήσιο όριο των 1.200 ευρώ.

Ο τελικός στόχος, όπως περιέγραψε, είναι να δημιουργηθεί σταδιακά μια κουλτούρα μακροχρόνιας αποταμίευσης και επένδυσης για τα παιδιά, με τη συμμετοχή της ευρύτερης οικογένειας.

«Ξέρουμε νομίζω από την ευρύτερη εμπειρία μας ότι η κάθε οικογένεια, ειδικά στη χώρα μας, αν υπάρχει κάτι το οποίο ξέρει να κάνει, είναι το να στηρίζει η ευρύτερη οικογένεια, όχι μόνο ο γονιός και ο παππούς και η γιαγιά και ο νονός και ο θείος να στηρίζουν τα παιδιά από την πρώτη στιγμή», κατέληξε ο υπουργός.

Ναι, θα το έσφιγγα αρκετά, ώστε να κρατάει μόνο την ουσία και τις πιο δυνατές δηλώσεις:

Συνταξιούχοι: Στα 400 ευρώ η ενίσχυση για τους άνω των 65

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των συνταξιούχων, μέτρο που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ.

Όπως είπε, η ετήσια ενίσχυση για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών θα ανέρχεται στα 400 ευρώ καθαρά, με το μέτρο να επεκτείνεται στο σύνολο των δικαιούχων της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας.

«Αυξήθηκε η περίμετρος, πήγε στο 80% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών και τώρα πάει στο 100% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών και τα 400 καθαρά», ανέφερε ο υπουργός.

Για τους περίπου 300.000 συνταξιούχους που μένουν εκτός, υποστήριξε ότι το ηλικιακό κριτήριο συνδέεται με τη μεγαλύτερη δυσκολία επιστροφής στην εργασία μετά τα 65.

«Θεωρούμε ότι εκείνοι που είναι άνω των 65 ετών, παρότι έχουμε δώσει τη δυνατότητα να εργάζονται, είναι πιο δύσκολο εκ των πραγμάτων σε σχέση με μικρότερους», σημείωσε.