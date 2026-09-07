Φθηνότερο ρεύμα: Τα μέτρα που φέρνουν μειώσεις στους λογαριασμούς το 2027

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Πηγή: Φωτογραφία με χρήση ΑΙ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από τον Ιανουάριο του 2027, οι χρεώσεις ΥΚΩ θα μειωθούν κατά 50% για οικιακές παροχές άνω των 6 εκατομμυρίων, με στόχο μείωση του κόστους ρεύματος κατά 30% έως το 2029.
  • Η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα θα προσφέρει ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές την περίοδο 2026-2034.
  • Από 1η Ιανουαρίου 2028, τα δημοτικά τέλη θα αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς ρεύματος και θα εισπράττονται απευθείας από τους δήμους.
  • Προβλέπεται πρόγραμμα επιδότησης ενεργειακά αποδοτικών συσκευών για τουλάχιστον 100.000 δικαιούχους.
  • Η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη σε επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μειώσεις στις χρεώσεις των λογαριασμών ρεύματος αναμένεται να δουν τα νοικοκυριά από τον Ιανουάριο του 2027, με την κυβέρνηση να θέτει ως στόχο τη σταδιακή μείωση του κόστους του ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς καύσωνας και Μέση Ανατολή «εκτοξεύουν» τις τιμές

Το πρώτο μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την 90ή ΔΕΘ αφορά τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Όπως ανακοίνωσε, από τον Ιανουάριο του 2027 οι χρεώσεις ΥΚΩ θα μειωθούν κατά 50% για όλες τις οικιακές παροχές, που ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια.

Φθηνότερο ρεύμα: Τα μέτρα που φέρνουν μειώσεις στους λογαριασμούς το 2027

Η μείωση συνδέεται με την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα.

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Οι ΥΚΩ αποτελούν μέρος των χρεώσεων που εμφανίζονται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Με βάση τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, για ένα νοικοκυριό με κατανάλωση περίπου 300 kWh τον μήνα η επιβάρυνση αντιστοιχεί περίπου στο 3%-4% του συνολικού λογαριασμού, ενώ στις 500 kWh μπορεί να προσεγγίζει το 8%.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε συνολική ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές την περίοδο 2026-2034. Για την περίοδο 2026-2030, η εξοικονόμηση από τις χρεώσεις ΥΚΩ υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε περίπου 550 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Λογαριασμοί ρεύματος: Το νέο μπλε τιμολόγιο Φεβρουαρίου

Στις Κυκλάδες, η τελευταία φάση της διασύνδεσης περιλαμβάνει τη Σαντορίνη, τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο. Ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει ότι η κατασκευαστική ολοκλήρωση του έργου έγινε το 2026, με το συνολικό έργο να προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Σημαντική είναι και η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, η διπλή διασύνδεση της Κρήτης αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση περίπου 500 εκατ. ευρώ για τους καταναλωτές, μέσω της μείωσης των χρεώσεων ΥΚΩ.

Τα δημοτικά τέλη βγαίνουν από τους λογαριασμούς

Το επόμενο βήμα στον κυβερνητικό σχεδιασμό αφορά στα δημοτικά τέλη. Από την 1η Ιανουαρίου 2028 προβλέπεται να αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος

Η είσπραξή τους θα γίνεται απευθείας από τους δήμους. Αυτό δεν σημαίνει κατάργηση της υποχρέωσης πληρωμής τους, αλλά αλλαγή στον τρόπο είσπραξης, ώστε τα δημοτικά τέλη να μην περιλαμβάνονται πλέον στον λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει νέα προγράμματα επιδότησης ενεργειακά αποδοτικών συσκευών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, με στόχο στην πρώτη φάση να καλυφθούν τουλάχιστον 100.000 δικαιούχοι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε από τη ΔΕΘ ότι οι παρεμβάσεις καθίστανται εφικτές λόγω των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

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