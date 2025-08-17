Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να περνά στο επόμενο στάδιο εξέλιξής της, καθώς μετά τη στροφή των νοικοκυριών στα σταθερά τιμολόγια («μπλε»), έρχεται στο προσκήνιο μια νέα πρόταση που φιλοδοξεί να αλλάξει ξανά τον χάρτη των επιλογών των καταναλωτών: τα «ευέλικτα τιμολόγια».

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 31 Αυγούστου 2025, τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας συμβολαίων, πιθανόν με κόκκινη χρωματική σήμανση. Στόχος είναι να προσφερθεί μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα στη σταθερότητα που προσφέρουν τα μπλε τιμολόγια και τη μεταβλητότητα των κυμαινόμενων, επιτρέποντας μεν προβλεψιμότητα, αλλά με ορισμένες δυνατότητες προσαρμογής.

