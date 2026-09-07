Σε πυρετώδεις ρυθμούς κινούνται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη, δωρεάν επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, με την οποία ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει 30 χρόνια διαδρομής στο ελληνικό τραγούδι.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες το κλίμα έχει φορτιστεί. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από τη Νέα Παραλία δείχνουν τη γιγαντιαία σκηνή να έχει στηθεί ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

EUROKINISSI ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

EUROKINISSI ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Η παρέμβαση του Αντιδημάρχου

Το θέμα πήρε άμεσα διαστάσεις, με τον Αντιδήμαρχο Προστασίας Δημόσιου Χώρου και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργο Δημαρέλο, να τοποθετείται δημόσια μέσω Facebook. Ο ίδιος ξεκάθαρισε πως ζητήθηκε από την παραγωγή να αλλάξει άμεσα το στήσιμο, ώστε να μην «κρύβεται» το εμβληματικό τοπόσημο της πόλης:

«Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση... Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Η απάντηση της παραγωγής και το repost του Ρέμου

Λίγο μετά τον ντόρο που δημιουργήθηκε, η εταιρεία παραγωγής εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, την οποία αναδημοσίευσε στο Instagram και ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος.

Όπως τονίζουν, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του αγάλματος, ενώ η τελική εικόνα θα το αναδεικνύει μέσω ειδικού φωτισμού και τεχνολογίας διεθνών προδιαγραφών:

Η ανακοίνωση της παραγωγής που αναδημοσίευσε ο Αντώνης Ρέμος

«Σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου», αναφέρει η ανακοίνωση.