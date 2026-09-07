Δούκισσα Νομικού: Τραγούδησε στη σκηνή με τον Σάκη Ρουβά

Η πρώην Σταρ Ελλάς μοιράστηκε το βίντεο με την ξεχωριστή στιγμή

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Instagram.com
Δούκισσα Νομικού: Στη σκηνή με τον Σάκη Ρουβά / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού τραγούδησε με τον Σάκη Ρουβά το Σαββατοκύριακο πριν την έναρξη των σχολείων.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδινή έξοδο στο Instagram, όπου το κοινό τους αποθέωσε.
  • Τραγούδησαν το κομμάτι «Όσο Έχω Εσένα» στη σκηνή.
  • Η Δούκισσα τόνισε τη σημασία της οικογένειας και του χρόνου με τα παιδιά της.
  • Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν το τελευταίο πριν την επιστροφή στο καθημερινό πρόγραμμα.

H Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους followers της μία ξεχωριστή στιγμή που έζησε αυτό το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο προτού ξεκινήσουν τα σχολεία, όπου και η πρώην Σταρ Ελλάς θα χρειαστεί να επιστρέψει στο αυστηρό καθημερινό πρόγραμμα με τα παιδιά της. 

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Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram όμορφα στιγμιότυπα από τη βραδινή έξοδο που πραγματοποίησε, απολαμβάνοντας τον αγαπημένο της τραγουδιστή, Σάκη Ρουβά.

Η Δούκισσα Νομικού ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε με τον Σάκη Ρουβά / Instagram.com

Η Δούκισσα Νομικού ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε με τον Σάκη Ρουβά / Instagram.com

Μάλιστα, όπως μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από τα social media, η παρουσιάστρια δε δίστασε να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει με τον Σάκη Ρουβά, το τραγούδι «Όσο Έχω Εσένα», με το κοινό να τους απωθεώνει και να τους απαθανατίζει με τα κινητά τους τηλέφωνα. 

Παράλληλα, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε, παράλληλα, στιγμιότυπα από το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

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«Αυτο ήταν ένα (πάρα) πολύ ωραίο ΣΚ 🌞🎤🍾💕 Το τελευταίο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία…», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της η πρώην Σταρ Ελλάς.

Η οικογένεια αποτελεί εδώ και χρόνια την απόλυτη προτεραιότητα για τη Δούκισσα Νομικού. Από τότε που έγινε μητέρα, έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο σημαντικός είναι για εκείνη ο χρόνος που περνά με τα παιδιά της και πόσο απολαμβάνει να βρίσκεται κοντά τους στην καθημερινότητά τους.

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