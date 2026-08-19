Δούκισσα Νομικού: Ο προσωπικός απολογισμός από ένα ονειρεμένο καλοκαίρι!

«Αυτά είναι τα όνειρα που ζωντανεύουν. Τα πιο ουσιαστικά, τα δικά μας»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού και η οικογένειά της έζησαν αξέχαστες εμπειρίες το καλοκαίρι.
  • Επισκέφθηκαν πολλούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπληρώνοντας ένα παιδικό της όνειρο.
  • Μοιράστηκε μοναδικές φωτογραφίες και θετικό απολογισμό μέσω Instagram.
  • Εξέφρασε τη χαρά της για την εξερεύνηση του κόσμου με τα παιδιά της, που απολαμβάνουν τις στιγμές.
  • Σχεδιάζουν την επόμενη οικογενειακή τους απόδραση, ενώ οι φίλοι τους απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές αναμνήσεις.

Το φετινό καλοκαίρι χάρισε στη Δούκισσα Νομικού και την οικογένειά της πολύτιμες εμπειρίες, τις οποίες θα θυμούνται για πάντα!

Mέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες, η παρουσίαστρια κατάφερε να επισκεφτεί πάρα πολλούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπληρώνοντας μια επιθυμία που είχε από μικρή: να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

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Η ίδια μοιράστηκε με τους followers της νέες μοναδικές φωτογραφίες, κάνοντας παράλληλα τον προσωπικό της απολογισμό, ο οποίος είχε άκρως θετικό πρόσημο!

Δούκισσα Νομικού: Ο προσωπικός απολογισμός από ένα ονειρεμένο καλοκαίρι!

Δούκισσα Νομικού - Δημήτρης Θεοδωρίδης: Στιγμές από το εξωτικό καλοκαίρι τους

Δούκισσα Νομικού - Δημήτρης Θεοδωρίδης: Στιγμές από το εξωτικό καλοκαίρι τους

Όπως έγραψε στο Instagram, ούτε στα πιο τρελά της όνειρα δεν φανταζόταν ότι θα γνώριζε από κοντά τόσο όμορφα μέρη και μάλιστα μαζί με τα παιδιά της, τα οποία απορροφούν σαν σφουγγάρια κάθε εικόνα.

Δούκισσα Νομικού: Επέστρεψε στο νησί της καρδιάς της με την οικογένειά της

«Μικρή, έκλεινα τα μάτια μου και ονειρευόμουν πως εξερευνούσα ολόκληρο τον κόσμο. Ζωγράφιζα στο μυαλό μου μέρη μαγικά, θέλοντας να αγγίξω τα όρια του χάρτη… Και να ‘μαι σήμερα. Να εξερευνώ τον κόσμο που κάποτε ονειρεύτηκα, χέρι-χέρι με την οικογένειά μου, τα παιδιά μου — τους πιο αληθινούς, φωτεινούς συνοδοιπόρους σε αυτή τη διαδρομή. Δεν χορταίνω να βλέπω τα μάτια τους να λάμπουν από περιέργεια, να μαζεύουν στιγμές, γέλια και αλμύρα. Και μαζί τους, να κάνω κι εγώ το ίδιο. Να γίνομαι ξανά μικρή. Και να κλείνω τα μάτια μου για να θυμάμαι τα όνειρα που έκανα τότε… Αυτά είναι τα όνειρα που ζωντανεύουν. Τα πιο ουσιαστικά, τα δικά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δούκισσα Νομικού.

 

Δούκισσα Νομικού: Έκανε τον απολογισμό της για το φετινό καλοκαίρι!

Όσο η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Δημήτρης Θεοδωρίδης, σχεδιάζουν την επόμενη οικογενειακή τους απόδραση, οι διαδικτυακοί τους φίλοι απολαμβάνουν τα άλμπουμ των καλοκαιρινών τους διακοπών.

 

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ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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