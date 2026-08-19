Το φετινό καλοκαίρι χάρισε στη Δούκισσα Νομικού και την οικογένειά της πολύτιμες εμπειρίες, τις οποίες θα θυμούνται για πάντα!

Mέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες, η παρουσίαστρια κατάφερε να επισκεφτεί πάρα πολλούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπληρώνοντας μια επιθυμία που είχε από μικρή: να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Η ίδια μοιράστηκε με τους followers της νέες μοναδικές φωτογραφίες, κάνοντας παράλληλα τον προσωπικό της απολογισμό, ο οποίος είχε άκρως θετικό πρόσημο!

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Όπως έγραψε στο Instagram, ούτε στα πιο τρελά της όνειρα δεν φανταζόταν ότι θα γνώριζε από κοντά τόσο όμορφα μέρη και μάλιστα μαζί με τα παιδιά της, τα οποία απορροφούν σαν σφουγγάρια κάθε εικόνα.

«Μικρή, έκλεινα τα μάτια μου και ονειρευόμουν πως εξερευνούσα ολόκληρο τον κόσμο. Ζωγράφιζα στο μυαλό μου μέρη μαγικά, θέλοντας να αγγίξω τα όρια του χάρτη… Και να ‘μαι σήμερα. Να εξερευνώ τον κόσμο που κάποτε ονειρεύτηκα, χέρι-χέρι με την οικογένειά μου, τα παιδιά μου — τους πιο αληθινούς, φωτεινούς συνοδοιπόρους σε αυτή τη διαδρομή. Δεν χορταίνω να βλέπω τα μάτια τους να λάμπουν από περιέργεια, να μαζεύουν στιγμές, γέλια και αλμύρα. Και μαζί τους, να κάνω κι εγώ το ίδιο. Να γίνομαι ξανά μικρή. Και να κλείνω τα μάτια μου για να θυμάμαι τα όνειρα που έκανα τότε… Αυτά είναι τα όνειρα που ζωντανεύουν. Τα πιο ουσιαστικά, τα δικά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δούκισσα Νομικού.

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Όσο η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Δημήτρης Θεοδωρίδης, σχεδιάζουν την επόμενη οικογενειακή τους απόδραση, οι διαδικτυακοί τους φίλοι απολαμβάνουν τα άλμπουμ των καλοκαιρινών τους διακοπών.