Την πρώτη της δημόσια ανάρτηση στα social media μετά τον θάνατο του αδερφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε η Μαρία Μαζωνάκη, επιλέγοντας έναν σιωπηλό αλλά σαφή τρόπο έκφρασης. Ανέβασε ένα μαύρο φόντο χωρίς δικό της γραπτό σχόλιο και συνόδευσε τη δημοσίευση με το τραγούδι Για πού το ’βαλες, καρδιά μου του Ορφέα Περίδη. Η ανάρτηση ήρθε ενώ παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τις συνθήκες της απώλειας του τραγουδιστή και η οικογένεια ζητάει δικαιοσύνη.

Με αυτή την κίνηση, η Μαρία επέλεξε να μιλήσει χωρίς λόγια, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια τοποθέτησή της για τον χαμό του αδερφού της. Το μοναδικό στοιχείο της ανάρτησης ήταν η μουσική, με το συγκεκριμένο τραγούδι να παραπέμπει σε αποχωρισμό, ταξίδι κι αναζήτηση μιας μακρινής πατρίδας.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη

Η δημοσίευση της αδερφής του τραγουδιστή έγινε μετά τις δηλώσεις που είχε παραχωρήσει στην κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό για όσα βιώνει η ίδια και η οικογένειά της μετά τον θάνατό του. Στην τοποθέτησή της είχε περιγράψει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και είχε αναφερθεί ευθέως στην ανάγκη να υπάρξουν επίσημες απαντήσεις.

Όπως είχε δηλώσει: «Είμαι μουδιασμένη. Δεν ξέρω τι να νιώσω πραγματικά. Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις και να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, δεν ξέρω τίποτα. Αν μπορούσα να μιλήσω στον Γιώργο, δε θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δε θα έφτανε καν εκεί. Νιώθω οργισμένη και θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος. Τίποτα άλλο. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι χάλια. Πώς να είναι; Έχασαν το παιδί τους. Δεν έχουν καταλάβει ακόμη, 100%, τι έχει συμβεί και τι τους έχει βρει. Φυσικά και πηγαίνω στο μνήμα του. Ως οικογένεια ζητάμε μόνο δικαιοσύνη. Δεν πρόλαβα να του πω όσα ήθελα. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην κατάλαβε τίποτα, να μην πόνεσε. Να έφυγε και να πήγε στα χέρια του Θεού χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη. Δεν ηρεμώ τα βράδια, δεν ηρεμώ. Σκέφτομαι όλα, πώς έφυγε και τι ακριβώς συνέβη».

Στις ίδιες δημόσιες αναφορές της, η Μαρία Μαζωνάκη είχε καταστήσει σαφές ότι η οικογένεια περιμένει την εξέλιξη της διαδικασίας και ζητάει να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Μαρία Μαζωνάκη συντετριμμένη στην κηδεία του αδερφού της /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ποια είναι η Μαρία Μαζωνάκη

Η Μαρία Μαζωνάκη έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ όλα τα προηγούμενα χρόνια κι έχει επιλέξει απόσταση από τη δημοσιότητα. Μεγάλωσε στη Νίκαια μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την αδερφή τους, Βάσω, έχοντας ως σταθερό σημείο αναφοράς την οικογένεια.

Ακόμη και σε περιόδους που οι οικογενειακές σχέσεις είχαν περάσει κρίση, απέφευγε τις σκληρές δημόσιες αντιπαραθέσεις και υπογράμμιζε ότι η αγάπη της για τον αδερφό της δεν είχε αλλάξει. Τον Αύγουστο του 2024 απέκτησε δίδυμα κοριτσάκια, δημιουργώντας τη δική της οικογένεια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάμεσα στις αδερφές του Βάσω και Μαρία /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πότε και πού πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπίς μετά από καρδιακή ανακοπή, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η πρώτη ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη έρχεται, έτσι, σε μια περίοδο έντονου πένθους για την οικογένεια, αλλά κι ενώ η δικαστική κι ανακριτική διερεύνηση για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.