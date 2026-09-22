Μαρία Μαζωνάκη στο Star: «Ζητάμε δικαιοσύνη για τον Γιώργο μας»

Η οικογένεια του τραγουδιστή περιμένει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη περιμένει αποτελέσματα από την άρση απορρήτου και τις τοξικολογικές εξετάσεις για τον θάνατό του.
  • Η αδερφή του, Μαρία, ζητά δικαιοσύνη και αποκαλύψεις για τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή.
  • Έχει σταλεί δείγμα αίματος του Γιώργου σε ιδιωτικό εργαστήριο για επιτάχυνση των διαδικασιών.
  • Η ελληνική κοινότητα στη Γερμανία τίμησε τον Γιώργο χορεύοντας το «Ώρες Μικρές» υπό βροχή.
  • Στη Θεσσαλονίκη, έχει δημιουργηθεί γκράφιτι προς τιμήν του έξω από το γήπεδο του Φοίνικα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου από τα κινητά των δύο γιατρών του Κολωνακίου, αλλά και των εργαζομένων τους, όπως επίσης και για τις απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη περιμένει να μάθει τι οδήγησε στον θάνατο τον τραγουδιστή και ποιοι προσπάθησαν να συγκαλύψουν στοιχεία. Η αδερφή του, Μαρία μίλησε αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. 

«Από τη δικαιοσύνη ζητάμε αυτό που λέει η λέξη, δικαιοσύνη για τη μνήμη του Γιώργου μας, τίποτα άλλο», λέει χαρακτηριστικά. 

Μαρία Μαζωνάκη: «Δε θα τον άφηνα να πάει εκεί - Θα ήθελα να μην πόνεσε»

Η οικογένεια του Μαζωνάκη ζητά απαντήσεις από τις τοξικολογικές και την άρση απορρήτου 

Η οικογένεια του Μαζωνάκη ζητά απαντήσεις από τις τοξικολογικές και την άρση απορρήτου 

Η οικογένεια θέλει να αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία και να πάρει απαντήσεις για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Προσπαθούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες, γι’ αυτό άλλωστε έστειλαν δείγμα από το αίμα του τραγουδιστή και σε ιδιωτικό εργαστήριο.

Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου στα κινητά των δύο γιατρών από το Κολωνάκι. Η οικογένεια ζητά να μην σταματήσουν οι αποκαλύψεις.

Η Μαρία Μαζωνάκη προσθέτει «Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα και μην τον αφήσετε ούτε κι εσείς να ξεχαστεί». 

Μαζωνάκης: Αμερικανός παθολόγος γράφει για τα εγκληματικά λάθη των γιατρών

«Ώρες Μικρές» υπό βροχή στη Γερμανία 

«'Ωρες Μικρές» υπό βροχή στη Γερμανία 

Η αγάπη για τον τραγουδιστή έχει περάσει τα σύνορα της χώρας. Το χορευτικό τμήμα της ελληνικής κοινότητας του Ρούσελσχαϊμ τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, χορεύοντας υπό βροχή το «Ώρες Μικρές».

Ακόμη και η αδερφή του τραγουδιστή αναφέρθηκε στο γεγονός: «Απίστευτο. Δεν έχω λόγια. Συνεχίστε να τον αγαπάτε, όπως τον αγαπάτε...». 

Στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε γκράφιτι έξω από το γήπεδο του Φοίνικα στην Καλαμαριά.

 

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