Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου από τα κινητά των δύο γιατρών του Κολωνακίου, αλλά και των εργαζομένων τους, όπως επίσης και για τις απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη περιμένει να μάθει τι οδήγησε στον θάνατο τον τραγουδιστή και ποιοι προσπάθησαν να συγκαλύψουν στοιχεία. Η αδερφή του, Μαρία μίλησε αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

«Από τη δικαιοσύνη ζητάμε αυτό που λέει η λέξη, δικαιοσύνη για τη μνήμη του Γιώργου μας, τίποτα άλλο», λέει χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια του Μαζωνάκη ζητά απαντήσεις από τις τοξικολογικές και την άρση απορρήτου

Η οικογένεια θέλει να αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία και να πάρει απαντήσεις για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Προσπαθούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες, γι’ αυτό άλλωστε έστειλαν δείγμα από το αίμα του τραγουδιστή και σε ιδιωτικό εργαστήριο.

Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου στα κινητά των δύο γιατρών από το Κολωνάκι. Η οικογένεια ζητά να μην σταματήσουν οι αποκαλύψεις.

Η Μαρία Μαζωνάκη προσθέτει «Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα και μην τον αφήσετε ούτε κι εσείς να ξεχαστεί».

«Ώρες Μικρές» υπό βροχή στη Γερμανία

Η αγάπη για τον τραγουδιστή έχει περάσει τα σύνορα της χώρας. Το χορευτικό τμήμα της ελληνικής κοινότητας του Ρούσελσχαϊμ τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, χορεύοντας υπό βροχή το «Ώρες Μικρές».

Ακόμη και η αδερφή του τραγουδιστή αναφέρθηκε στο γεγονός: «Απίστευτο. Δεν έχω λόγια. Συνεχίστε να τον αγαπάτε, όπως τον αγαπάτε...».

Στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε γκράφιτι έξω από το γήπεδο του Φοίνικα στην Καλαμαριά.