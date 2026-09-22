Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι το παίρνουν και ποιοι «κόβονται»

Αυτή είναι η ημερομηνία πληρωμής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.26 , 18:45 Τροχός της Τύχης: «Γυρίζει» ξανά από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:25!
22.09.26 , 18:35 MG: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”
22.09.26 , 18:22 Γιάννης Γιοκαρίνης: Βραδινή έξοδος με την κούκλα σύζυγό του
22.09.26 , 18:20 Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι το παίρνουν και ποιοι «κόβονται»
22.09.26 , 18:10 Μαζωνάκης: Ο υπνοθεραπευτής προσπάθησε να τον πείσει να κάνει πλασμαφαίρεση
22.09.26 , 17:39 Γερμανία: Συνετρίβη F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ
22.09.26 , 17:25 Κεραμεικός: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
22.09.26 , 17:19 Δένδιας: Στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος η Αίγυπτος
22.09.26 , 17:18 Μπάρκα: Έβαλε μαγιό και πήγε παραλία- Η νέα ανάρτηση με φουσκωμένη κοιλίτσα
22.09.26 , 16:48 Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»
22.09.26 , 16:46 Eurovision 2027: Άνοιξε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών – Oι λεπτομέρειες
22.09.26 , 16:29 Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα μέσα σε 18 χρόνια
22.09.26 , 16:13 Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες
22.09.26 , 16:08 Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα πάντα για τη βάπτιση της Ξένιας
22.09.26 , 16:00 Ο «Κανόνας των 6:30» και γιατί είναι απαραίτητος για την ψυχική σου υγεία
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
Χάρις Αλεξίου: Η παιδική φωτογραφία με τον αδελφό και τη μητέρα της
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του φθινοπώρου για όλα τα ζώδια
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Μπάρκα: Έβαλε μαγιό και πήγε παραλία- Η νέα ανάρτηση με φουσκωμένη κοιλίτσα
GNTM: «Δεν ήμουν σε καλή ψυχολογική κατάσταση» - Sneak preview από τις 22/9
Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός ζήτησε βαφή για μαλλιά και προσωπική βοηθό»
Μαζωνάκης: Ο υπνοθεραπευτής προσπάθησε να τον πείσει να κάνει πλασμαφαίρεση
Κίμ Κίλιαν: «Την εμπειρία να σου ξυρίζουν το κεφάλι δεν την ξεχνάς ποτέ»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία AP Images
Επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους. Ποιοι είνα οι δικαιούχοι. (βίντεο Mega)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πληρωμή επιδόματος 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου 2026.
  • Αυξημένο ποσό επιδόματος σε σχέση με πέρυσι.
  • Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων συνταξιούχων.
  • Καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
  • Δικαιούχοι περιλαμβάνουν συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή του επιδόματος των 400 ευρώ, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026. Η φετινή ενίσχυση έρχεται με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, καθώς το ποσό είναι αυξημένο, ενώ παράλληλα διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των συνταξιούχων που μπορούν να το λάβουν.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.  Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΜΑ 400 ΕΥΡΩ
 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ 400 ΕΥΡΩ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Στις Τιμές Των Καυσίμων Και Στην Ευρώπη
Οικονομια
Eurostat: Καίνε οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη - Οι αυξήσεις στην Ελλάδα
Ενέργεια: Φόβοι Για Απολύσεις Και Λουκέτα Σε Επιχειρήσεις
Οικονομια
Φόβος για απολύσεις και λουκέτα σε επιχειρήσεις λόγω ενεργειακής κρίσης
Αλλαγές Στα Τιμολόγια Επιχειρήσεων Από 1/10
Οικονομια
Επιχειρήσεις: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Οκτωβρίου
Επίδομα Θέρμανσης: Αυξάνονται Τα Ποσά - Τα Κριτήρια
Οικονομια
Επίδομα θέρμανσης: Αυξάνονται τα ποσά - Τι ισχύει με τα κριτήρια
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Σε Δύο Φάσεις Οι Πληρωμές
Οικονομια
Συντάξεις Οκτωβρίου: Σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές
ακίνητα
Οικονομια
Σε ισχύ ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για προστασία της κύριας κατοικίας
Ακίνητα Εξ Αδιαιρέτου: Πώς Ξεμπλοκάρουν Οι Κληρονομιές
Οικονομια
Εξ αδιαιρέτου ακίνητα: Πώς «ξεμπλοκάρουν» οι κληρονομιές
Πετρέλαιο Θέρμανσης: Το Κόστος Για Νοικοκυριά
Οικονομια
Πετρέλαιο θέρμανσης: «Ένα σπίτι θέλει 1.700 ευρώ» - Ειδικός εξηγεί στο Star
Πετρέλαιο θέρμανσης: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση
Οικονομια
«Φωτιά» η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης: Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top