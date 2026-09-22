Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή του επιδόματος των 400 ευρώ, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026. Η φετινή ενίσχυση έρχεται με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, καθώς το ποσό είναι αυξημένο, ενώ παράλληλα διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των συνταξιούχων που μπορούν να το λάβουν.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

