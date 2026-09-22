To 1% Club έρχεται στο Star την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:00

Μπορείς να σκεφτείς λογικά και στρατηγικά όπως το 1% του πληθυσμού;

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Επιμέλεια STAR.GR
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To πολυαναμενόμενο τηλεπαιχνίδι 1% Club επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μέσα από τη συχνότητα του Star!

To 1% Club έρχεται στο Star την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:00

Το τρέιλερ δείχνει τον παρουσιαστή του game show, Πέτρο Πολυχρονίδη  να είναι μέσα σε μία βιβλιοθήκη και να ψάχνει βιβλία.

“Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Στο 1% Club δεν μπαίνεις με γνώσεις η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Στο club του 1% ανήκουν λίγοι και ανυπομονούμε να τους ανακαλύψουμε” αναφέρει ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ενώ σε άλλο σημείο του τρέιλερ αναφέρει πως “από το 100 ως το 1, μετράς αντίστροφα γιατί έρχεται το Club του 1%”.

O Πέτρος Πολυχρονίδης 

O Πέτρος Πολυχρονίδης 

Στον 1ο κύκλο, το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο ήρθε στην Ελλάδα κι απέδειξε ότι δε χρειάζονται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για να ξεχωρίσεις. Στο 1% Club είδαμε 100 παίκτες σε κάθε επεισόδιο -ανάμεσά τους κι αγαπημένους guest celebrities- να αναμετρώνται με τις πιο απαιτητικές ερωτήσεις κοινής λογικής, παρατηρητικότητας και ταχύτητας. Είδαμε μυαλά να κολλάνε στο 90%, άλλους να «βραχυκυκλώνουν» στο 50% κι ελάχιστους να καταφέρνουν να σκεφτούν όπως το 1% του πληθυσμού! 


 

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ΤΡΕΙΛΕΡ 1% CLUB
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