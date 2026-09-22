To πολυαναμενόμενο τηλεπαιχνίδι 1% Club επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μέσα από τη συχνότητα του Star!

Το τρέιλερ δείχνει τον παρουσιαστή του game show, Πέτρο Πολυχρονίδη να είναι μέσα σε μία βιβλιοθήκη και να ψάχνει βιβλία.

“Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Στο 1% Club δεν μπαίνεις με γνώσεις η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Στο club του 1% ανήκουν λίγοι και ανυπομονούμε να τους ανακαλύψουμε” αναφέρει ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ενώ σε άλλο σημείο του τρέιλερ αναφέρει πως “από το 100 ως το 1, μετράς αντίστροφα γιατί έρχεται το Club του 1%”.

O Πέτρος Πολυχρονίδης

Στον 1ο κύκλο, το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο ήρθε στην Ελλάδα κι απέδειξε ότι δε χρειάζονται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για να ξεχωρίσεις. Στο 1% Club είδαμε 100 παίκτες σε κάθε επεισόδιο -ανάμεσά τους κι αγαπημένους guest celebrities- να αναμετρώνται με τις πιο απαιτητικές ερωτήσεις κοινής λογικής, παρατηρητικότητας και ταχύτητας. Είδαμε μυαλά να κολλάνε στο 90%, άλλους να «βραχυκυκλώνουν» στο 50% κι ελάχιστους να καταφέρνουν να σκεφτούν όπως το 1% του πληθυσμού!



