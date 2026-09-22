Ο έβδομος κύκλος του GNTM είναι γεγονός!
Το κορυφαίο «fashion project» επέστρεψε στις οθόνες μας και το πλατό γέμισε με φρέσκα πρόσωπα που κυνηγούν το όνειρό τους ως top models, επιθυμώντας να ξεχωρίσουν με το ταλέντο τους στις πασαρέλες και να κερδίσουν την καρδιά των κριτών του διαγωνισμού μόδας.
Λαμπερή έναρξη για το GNTM με την πιο καλοντυμένη "Dream Team"
Δες όλα τα επειδόδια του GNTM
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία φέτος θα έχει διπλό ρόλο (σ.σ: θα είναι και παρουσιάστρια και μέλος κριτικής επιτροπής) καλωσόρισε τους τηλεθεατές και οι Mπέττυ Μαγγίρα, Άγγελος Μπράτης, Λάκης Γαβαλάς και Ζενεβιέβ Μαζαρί, με ανεβασμένη διάθεση και πολλή όρεξη κάθισαν στις θέσεις των κριτών του μεγαλύτερου show μόδας της Ελλάδας, υποδέχοντας τους διαγωνιζόμενους.
GNTM: Όσα έγιναν στο backstage του απόλυτου διαγωνισμού μόδας
Kάποια στιγμιότυπα με όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες στις auditions του GNTM!
Λάμψη, χαμόγελα και θετική διάθεση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της πρεμιέρας του νέου κύκλου του GNTM!
Με το γέλιο και το χιούμορ να μη λείπουν ποτέ από τα γυρίσματα!
Η πασαρέλα του GNTM στήθηκε, οι κριτές μαζί με την creative director Ζενεβιέβ Μαζαρί, πήραν τις θέσεις τους και η πιο fashionable διαδρομή της χρονιάς ξεκίνησε.
Δείτε σήμερα στις 21:00 στο Star, το δεύτερο επεισόδιο με τις auditions του GNTM:
Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια του GNTM
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