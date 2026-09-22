Τουρκία: Πυροβολισμοί σε σχολείο – Πληροφορίες για τραυματίες μαθητές

Συναγερμός στην αστυνομία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας «İnci Üzmez» στην Τουρκία.
  • Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 08:00 το πρωί στη συνοικία Αλμπαϊράκ του Τουργκούτλου.
  • Τουλάχιστον τέσσερις μαθητές φέρεται να έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και η περιοχή αποκλείστηκε.
  • Ο δράστης διέφυγε πεζός και αναζητείται από την αστυνομία.

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Τουρκία, μετά πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από λύκειο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 08:00 το πρωί στη συνοικία Αλμπαϊράκ του Τουργκούτλου, έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας «İnci Üzmez».

 

 

Άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ αδιακρίτως έξω από το σχολικό συγκρότημα.

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Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις μαθητές φέρεται να έχουν τραυματιστεί. 

 

 

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε.

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Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να διέφυγε πεζός μετά την επίθεση, αναζητείται από την αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
 

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