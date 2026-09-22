Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Τουρκία, μετά πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από λύκειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 08:00 το πρωί στη συνοικία Αλμπαϊράκ του Τουργκούτλου, έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας «İnci Üzmez».
🔴Unknown gunman opens fire near Turkish school, four students injured— The Caspian Post (@thecaspianpost) September 22, 2026
An unidentified gunman opened fire near İnci Üzmez Vocational and Technical High School in Turgutlu, Manisa Province.
According to preliminary reports, four students were injured in the attack. The gunman… pic.twitter.com/aZusrqoauu
Άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ αδιακρίτως έξω από το σχολικό συγκρότημα.
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Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις μαθητές φέρεται να έχουν τραυματιστεί.
Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahla ateş açan şüphelinin yaraladığı öğrencilerle ilgili ;— GeBeTe TV (@GebeteTvv) September 22, 2026
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın:
"Okula s.l.hlı bir kişinin s.ld.rısı sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetti. 4 öğrencimiz… https://t.co/SmOOd3eYqu
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε.
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Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να διέφυγε πεζός μετά την επίθεση, αναζητείται από την αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.