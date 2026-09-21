«Πόλεμος» Τραμπ με FOX, CBS, ABC και NBC

Αποσύρονται από την κάλυψή του μετά το «μπλόκο» σε CNN –Politico

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.26 , 19:32 Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Νο36 των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών παγκοσμίως
21.09.26 , 19:26 BMW X5: Πως μπορείτε να την κάνετε μοναδική
21.09.26 , 19:25 «Πόλεμος» Τραμπ με FOX, CBS, ABC και NBC
21.09.26 , 19:06 Δίκη Τέμπη: «Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη σε ένα βαγόνι»
21.09.26 , 18:55 Τάσος Νούσιας: Η ηλικία, η σύζυγος και οι σειρές που έχει παίξει
21.09.26 , 18:42 Σε ισχύ ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για προστασία της κύριας κατοικίας
21.09.26 , 18:34 22 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών
21.09.26 , 18:25 Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά η επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ
21.09.26 , 18:00 Λάρισα: Από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ο θάνατος του 15χρονου
21.09.26 , 17:33 «Οδύσσεια»: Ο Οδυσσέας ψάχνει την Ιθάκη του στου Ρέντη
21.09.26 , 17:16 Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της
21.09.26 , 17:15 Πετρέλαιο θέρμανσης: Αυτά είναι τα  μέτρα της κυβέρνησης
21.09.26 , 17:02 GNTM 2026: Σήμερα στις 21:00 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα
21.09.26 , 16:40 Νέα καταγγελία: «450 ευρώ για 3 ώρες στο σπίτι της γιατρού του Κολωνακίου»
21.09.26 , 16:39 Μαίρη Συνατσάκη: Πριγκίπισσα στην Disneyland η κόρη της Ολίβια
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
Λάρισα: Από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ο θάνατος του 15χρονου
Αιμιλία Υψηλάντη: Σπάνια εμφάνιση με τον επί 30 χρόνια σύντροφό της
Βέρτης: «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Μαζωνάκη. Ήταν θλιμμένος»
Σχολεία: Χωρίς μαθήματα στις 25/9 - Τι ισχύει για τις απουσίες
Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης
Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
Μπάμπης Λαζαρίδης: Ποιος είναι ο 21χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: dnews.gr Andrew Harnik / AP
Το μπλόκο Τραμπ σε CNN, MS NOW και Politico (βίντεο Open)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • CBS, ABC, NBC και Fox σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η απόφαση έρχεται μετά το μπλόκο του Τραμπ προς CNN, Politico και MS NOW για fake news.
  • Ο Τραμπ ενδέχεται να επεκτείνει τα μέτρα του και σε άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία.
  • Η κίνηση των τεσσάρων δικτύων αποτελεί στήριξη προς το CNN.

Σε μία κίνηση στήριξης προς το CNN προχωρούν τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ, καθώς τα CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση των τεσσάρων μεγάλων μέσων έρχεται μετά το «μπλόκο» του Αμερικανού προέδρου προς το CNN, το Politico και το MS NOW, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο μεταδίδουν fake news. Μάλιστα, ο Τραμπ έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν αντίστοιχα μέτρα και για άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΡΑΜΠ
 |
CNN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

EE γραφεία
Κοσμος
ΕΕ για data centers: Κοινό σύστημα αξιολόγησης της κατανάλωσης ενέργειας
Έβερεστ: Τα ούρα των ορειβατών και το λιώσιμο των πάγων
Κοσμος
Έβερεστ: Πώς τα ούρα των ορειβατών συνδέονται με το λιώσιμο των πάγων;
Εκλογές Γερμανία: Εκτός Κοινοβουλίου Το CDU Στο Μεκλεμβούργο
Κοσμος
Γερμανία: Εκτός κοινοβουλίου το CDU του Μερτς στο Μεκλεμβούργο
Εκλογές Ρωσία
Κοσμος
Εκλογές Ρωσία: Προς άνετη νίκη οδεύει το κόμμα Πούτιν
Γερμανία
Κοσμος
Γερμανία: Πρώτο το AfD στο Μεκλεμβούργο, «γκρεμίστηκε» το κόμμα Μερτς
Ντόναλντ Τραμπ
Κοσμος
Ντόναλντ Τραμπ: «Το ερώτημα είναι αν και πότε θα ανατινάξω όλο το Ιράν»
Ιράν
Κοσμος
Ιράν: Διαβίβασε στις ΗΠΑ τους όρους του για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
Φρίντριχ Μερτς
Κοσμος
Εκλογές – βαρόμετρο σήμερα στη Γερμανία
Φιντάν
Κοσμος
«Λάδι στη φωτιά» της έντασης από την Τουρκία με απειλές από Φιντάν
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top