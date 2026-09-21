Σε μία κίνηση στήριξης προς το CNN προχωρούν τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ, καθώς τα CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση των τεσσάρων μεγάλων μέσων έρχεται μετά το «μπλόκο» του Αμερικανού προέδρου προς το CNN, το Politico και το MS NOW, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο μεταδίδουν fake news. Μάλιστα, ο Τραμπ έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν αντίστοιχα μέτρα και για άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

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