Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από το υπερατλαντικό της ταξίδι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι της.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας την καθημερινότητά της στην πόλη.
  • Πόζαρε μόνη της και με παρέα, αποτυπώνοντας χαρακτηριστικά σημεία της Νέας Υόρκης.
  • Είδε μιούζικαλ στο Broadway Theater, το οποίο χαρακτήρισε φανταστικό.

Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε η Μαρία Σολωμού, και απόλαυσε μερικές ξεχωριστές στιγμές στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Μαρία Σολωμού: Ο «γάμος» στα 19 με τον Πάνο και η τούρτα

Η ηθοποιός, που συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητα και τα ταξίδια της με τους διαδικτυακούς της φίλους, αυτή τη φορά έδωσε μια γεύση από την υπερατλαντική της απόδραση.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Σολωμού δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από την παραμονή της στη Νέα Υόρκη. Σε ορισμένες πόζαρε μόνη της, ενώ σε άλλες απαθανάτισε στιγμές με την παρέα της.

Παράλληλα, φωτογράφισε χαρακτηριστικά σημεία και εικόνες από την πόλη, μεταφέροντας στους followers της λίγη από την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Ακόμα, αποκάλυψε πως είδε μία φανταστική παράσταση - μιούζικαλ στο Broadway Theater.

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε από το ταξίδι της:

 

Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της

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ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
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