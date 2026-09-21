Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε η Μαρία Σολωμού, και απόλαυσε μερικές ξεχωριστές στιγμές στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Η ηθοποιός, που συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητα και τα ταξίδια της με τους διαδικτυακούς της φίλους, αυτή τη φορά έδωσε μια γεύση από την υπερατλαντική της απόδραση.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Σολωμού δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από την παραμονή της στη Νέα Υόρκη. Σε ορισμένες πόζαρε μόνη της, ενώ σε άλλες απαθανάτισε στιγμές με την παρέα της.

Παράλληλα, φωτογράφισε χαρακτηριστικά σημεία και εικόνες από την πόλη, μεταφέροντας στους followers της λίγη από την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Ακόμα, αποκάλυψε πως είδε μία φανταστική παράσταση - μιούζικαλ στο Broadway Theater.

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε από το ταξίδι της: