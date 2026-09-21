Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, περιγράφοντας τη σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσά τους μετά από συνέντευξη που είχαν κάνει πριν από περίπου δύο χρόνια.

Η παρουσιάστρια στάθηκε στην απώλεια του τραγουδιστή και εξήγησε γιατί τη συγκλόνισε προσωπικά, μιλώντας για τις συναντήσεις, τις συζητήσεις και τις επαφές που είχαν, εκτός τηλεοπτικού πλαισίου. Παράλληλα, αποκάλυψε και τα τελευταία μηνύματα που είχαν ανταλλάξει το καλοκαίρι, συνδέοντάς τα με ένα ζευγάρι μανικετόκουμπα που είχε αγοράσει για εκείνον, αλλά δεν πρόλαβε να του δώσει.

Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Η συγκεκριμένη απώλεια κυριολεκτικά με συγκλόνισε, διότι μετά τη συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν από περίπου δύο χρόνια, είχαμε αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, ήθελε να έρθουμε πιο κοντά. Με είχε καλέσει στο σπίτι του, πηγαίναμε για φαγητό, μιλούσαμε και είχα δει, πέρα από το μεγαλείο του καλλιτέχνη που θαύμαζα πάντα, ένα μεγαλείο ψυχής και έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευαίσθητο και πληγωμένο. Εγώ δε θέλω να πω πληγωμένο από την οικογένεια, αυτό δεν είναι τώρα θέμα. Ήταν πληγωμένος γενικότερα από πάρα πολλά που είχαν συμβεί», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Σε άλλο σημείο, που μίλησε για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του Γιώργου Μαζωνάκη, ανέφερε πως: «Ήταν τόσο ερωτεύσιμος, αρσενικό παλιάς κοπής».

«Θυμάμαι ότι είχα πάει σπίτι του και μου τραγουδούσε α καπέλα και είχα πάθει σοκ. Δεν είχα ξαναμαγευτεί τόσο πολύ από κάποιον άνθρωπο. Τον κοιτούσα στα μάτια, δηλαδή ήταν τόσο ερωτεύσιμος. Θα μένει για πάντα μέσα στην καρδιά μου. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει για ένα φαγητό στα νότια να μ’ ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου, να μου τραβάει την καρέκλα για να καθίσω. Ένα αρσενικό παλαιάς κοπής και σε όλη του τη συμπεριφορά. Και να πω και κάτι ότι όλο αυτό σίγουρα προέρχεται και από την οικογένειά του και από τον μπαμπά του πιθανώς, δηλαδή θεωρώ ότι τον μεγάλωσαν και έτσι οι γονείς του», αποκάλυψε.

Καινούργιου: Tα τελευταία μηνύματα με τον Γ. Μαζωνάκη και το δώρο που δεν πρόλαβε να του δώσει

Η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε ακόμη ότι φέρει βαρέως ότι δεν πρόλαβε να του δώσει το δώρο που του είχε πάρει και αποκάλυψε τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξαν το καλοκαίρι.

«Ήθελα να πω κάτι, που το φέρνω βαρέως, ότι όταν του είχα κάνει τη συνέντευξη που μετά μιλούσαμε, βγαίναμε για φαγητά…. Είχε ένα αγαπημένο κοσμηματοπωλείο ο Γιώργος στο κέντρο της Αθήνας. Είναι και πολύ φίλος του και δικός μου ο ιδιοκτήτης. Είχε πάρα πολλά κοσμήματα ωραία από εκεί, έτσι αρχαιοελληνικά, πολύ ιδιαίτερα και ήθελα για να τον ευχαριστήσω που με είχε τιμήσει με την τόσο ωραία κουβέντα που είχαμε κάνει, να του πάρω ένα δώρο. Μετά από καιρό λοιπόν, του πήρα μανικετόκουμπα. Μιλάμε και του λέω να σου πω, να βρεθούμε, σου έχω πάρει ένα δώρο. Δεν του είπα μανικετόκουμπα και μου λέει ωραία, να κανονίσουμε να τα πούμε. Του λέω να σου το στείλω και μου λέει καλύτερα να τα πούμε από κοντά».

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί η συνάντηση αυτή δεν έγινε ποτέ. «Μετά και με την εγκυμοσύνη αρχίζω και χάνομαι και ξαναμιλάμε μετά την περιπέτεια που είχε τότε με το ψυχιατρείο. Του λέω "όλα καλά;", μου λέει "όλα καλά, να κανονίσουμε να βγούμε για φαγητό". Μετά είχα την εγκυμοσύνη, γέννησα και πριν από το καλοκαίρι μου στέλνει ένα μήνυμα. Μου λέει "ακόμα περιμένω το δώρο μου" και του λέω "έχεις δίκιο, είμαι λεχώνα, θα πάμε για ένα φαγητό". Δεν πρόλαβα ποτέ να του τα δώσω. Και ξέρεις πόσο βαρέως το φέρνω αυτό; Δηλαδή λέω γιατί να περιμένω τόσο καιρό, θα μπορούσα να του τα είχα στείλει», κατέληξε η παρουσιάστρια.