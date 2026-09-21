Βίκυ Σταυροπούλου: Το μωρό που έρχεται και η «ατακάρα για τη βάπτιση»

Η ηθοποιός μιλά πρώτη φορά για την εγκυμοσύνη της κόρης της

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Celebrities & Gossip Νεα
Η Βίκυ Σταυροπούλου μιλά για τον ερχομό της εγγονής της / Βίντεο «Χαμογέλα και πάλι»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βίκυ Σταυροπούλου ανακοίνωσε τον ερχομό του πρώτου εγγονιού της από την κόρη της, Δανάη Μπάρκα.
  • Η Δανάη περιμένει κοριτσάκι που αναμένεται να γεννηθεί τον Νοέμβριο.
  • Η Σταυροπούλου δεν δίνει συμβουλές για τη μητρότητα, θεωρώντας τες άχρηστες.
  • Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσω social media την 1η Σεπτεμβρίου.
  • Η οικογένεια κρατάει μυστική τη στιγμή ανακοίνωσης της εγκυμοσύνης.

Με χαμόγελο, αφοπλιστική ειλικρίνεια και περίσσια διάθεση έκανε ποδαρικό το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» η Βίκυ Σταυροπούλου

 αγαπημένη ηθοποιός άνοιξε τα χαρτιά της για τον νέο της ρόλο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον ερχομό του πρώτου της εγγονιού από την κόρη της, Δανάη Μπάρκα!

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«Δε δίνω συμβουλές - Ήδη η Δανάη μου είπε ατακάρα για τη βάφτιση!»

Αναφερόμενη στην εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως αποφεύγει να κάνει τη «σοφή» μητέρα: «Αρχικά δεν είμαι άνθρωπος που δίνει συμβουλές. Θεωρώ ότι οι συμβουλές δεν μετράνε. Τα παιδιά, σε όλες τις ηλικίες, κάνουν αυτό που βλέπουν και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από τον καθένα. Οι συμβουλές είναι άχρηστες, νομίζω».

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην οικογένειά τους: «Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα! Μάλιστα, η Δανάη έχει πει ατακάρα: "Σε έχω ικανή να μου ζητήσεις να το βαφτίσεις!"», συμπλήρωσε γελώντας.

«Δε θα μάθετε ποτέ πώς μου το ανακοίνωσε»

Ερωτηθείσα για τη στιγμή που η κόρη της της αποκάλυψε το ευτυχές γεγονός, η Βίκυ Σταυροπούλου κράτησε τις πόρτες της προσωπικής τους ζωής ερμητικά κλειστές: «Δε θα το μάθετε ποτέ! Ζητώ συγγνώμη ταπεινά, διότι αυτό είναι μια τόσο δική μας στιγμή, που δεν είναι για να τη μοιραστούμε», εξήγησε. 

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Η Δανάη Μπάρκα και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας και μετρούν πλέον αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στις 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνιακή Μάνη, περιμένει κοριτσάκι, το οποίο αναμένεται να έρθει στον κόσμο τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε δημόσια την εγκυμοσύνη της την 1η Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας μια τρυφερή δημοσίευση στα social media: «Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος! Καλό μήνα… και από τους τρεις μας!».

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ΒΙΚΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
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