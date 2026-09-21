Με χαμόγελο, αφοπλιστική ειλικρίνεια και περίσσια διάθεση έκανε ποδαρικό το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» η Βίκυ Σταυροπούλου.

αγαπημένη ηθοποιός άνοιξε τα χαρτιά της για τον νέο της ρόλο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον ερχομό του πρώτου της εγγονιού από την κόρη της, Δανάη Μπάρκα!

Η Βίκυ Σταυροπούλου μιλά για το νέο κεφάλαιο της ζωής της, αυτό της γιαγιάς!

«Δε δίνω συμβουλές - Ήδη η Δανάη μου είπε ατακάρα για τη βάφτιση!»

Αναφερόμενη στην εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως αποφεύγει να κάνει τη «σοφή» μητέρα: «Αρχικά δεν είμαι άνθρωπος που δίνει συμβουλές. Θεωρώ ότι οι συμβουλές δεν μετράνε. Τα παιδιά, σε όλες τις ηλικίες, κάνουν αυτό που βλέπουν και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από τον καθένα. Οι συμβουλές είναι άχρηστες, νομίζω».

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην οικογένειά τους: «Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα! Μάλιστα, η Δανάη έχει πει ατακάρα: "Σε έχω ικανή να μου ζητήσεις να το βαφτίσεις!"», συμπλήρωσε γελώντας.

«Δε θα μάθετε ποτέ πώς μου το ανακοίνωσε»

Ερωτηθείσα για τη στιγμή που η κόρη της της αποκάλυψε το ευτυχές γεγονός, η Βίκυ Σταυροπούλου κράτησε τις πόρτες της προσωπικής τους ζωής ερμητικά κλειστές: «Δε θα το μάθετε ποτέ! Ζητώ συγγνώμη ταπεινά, διότι αυτό είναι μια τόσο δική μας στιγμή, που δεν είναι για να τη μοιραστούμε», εξήγησε.

Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Πλέουν σε πελάγη ευτυχίας!

Η Δανάη Μπάρκα και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας και μετρούν πλέον αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στις 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνιακή Μάνη, περιμένει κοριτσάκι, το οποίο αναμένεται να έρθει στον κόσμο τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε δημόσια την εγκυμοσύνη της την 1η Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας μια τρυφερή δημοσίευση στα social media: «Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος! Καλό μήνα… και από τους τρεις μας!».