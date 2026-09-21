Μία νέα καταγγελία έρχεται να προστεθεί στις μαρτυρίες που αφορούν τη δραστηριότητα της γιατρού στο Κολωνάκι και τις «εναλλακτικές θεραπείες» που φαίνεται να πρότεινε σε ασθενείς.

Σύμφωνα με καταγγελία πρώην ασθενούς της γιατρού, η οποία προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι πήγε στο σπίτι της την 1η Ιουλίου 2004. Όπως λέει, παρέμεινε για περίπου τρεις ώρες και πλήρωσε 450 ευρώ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, αγόρασε και σκευάσματα, συνολικής αξίας περίπου 500 ευρώ.

Είχε προηγηθεί μια δύσκολη εγκυμοσύνη και η απώλεια ενός παιδιού. Εκείνη την εποχή, όπως περιγράφει, πήγαινε στη Γλυφάδα για αποτρίχωση και γνώρισε τη γυναίκα που, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, αργότερα θα δραστηριοποιούνταν στον χώρο των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπειών.

Όπως καταγγέλλει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τής αποδόθηκαν προβλήματα υγείας, μεταξύ άλλων «παράσιτα» και δυσανεξίες, ενώ της έγιναν αναφορές ακόμη και σε ενδεχόμενη μελλοντική εγκυμοσύνη.

«Δεν είχε τις ιατρικές γνώσεις για όλα αυτά που έλεγε ότι μπορούσε να κάνει», υποστηρίζει.

Την ίδια ώρα, μια άλλη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, μίλησε στην εκπομπή και τον Στρατή Λημνιό για την προσωπική της εμπειρία, η οποία τοποθετείται αρκετά χρόνια πριν. Η γυναίκα είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και έκανε χημειοθεραπείες. Μια πελάτισσά της, όπως λέει, της πρότεινε να απευθυνθεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι όπου εφαρμόζονταν εναλλακτικές θεραπείες.

Μάλιστα, η ίδια υποστηρίζει ότι της προτάθηκε από το ιατρείο να μην συνεχίσει τις χημειοθεραπείες και να ακολουθήσει μια θεραπείας με βιταμίνες. Η γυναίκα, 38 ετών τότε, αποφάσισε να μην κάνει τη θεραπεία άκριτα και συμβουλεύτηκε κι άλλο γιατρό για να πάρει και μια διαφορετική γνώμη.

Η πρώτη καταγγελία για το ιατρείο στο Κολωνάκι έγινε από γιατρό το 2024

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή, η πρώτη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο έγινε το 2024 και προήλθε από γιατρό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος φέρεται να είχε τηλεφωνήσει σε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και να είχε καταγγείλει ότι η κόρη του, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, ακολουθούσε θεραπείες που ο ίδιος έκρινε ότι δε θα έπρεπε να εφαρμόζονται σε ιατρείο.

Η τηλεφωνική καταγγελία αποτέλεσε την αφορμή για την πρώτη επιτόπια έρευνα και αυτοψία στον χώρο, στις 17 Μαΐου 2024. Όπως διευκρινίστηκε στη συνέχεια από τον κ. Φουστάνο, από τον Ιατρικό Σύλλογο ζητήθηκε από τον γιατρό να υποβάλει την καταγγελία και γραπτώς, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να το πράξει.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»