Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης

«Η καρδιά του ήταν σαν μικρού παιδιού», είπε στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης αποκάλυψε νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας ευρήματα από τη νεκροψία-νεκροτομή.
  • Διαπιστώθηκαν κάκωση στο μέτωπο και σημάδια από βελόνες στα άνω άκρα του τραγουδιστή.
  • Η καρδιά του Μαζωνάκη παρουσίασε καλή ανατομική εικόνα, χωρίς πρόσφατο έμφραγμα.
  • Αναγνωρίστηκε ισχαιμία του μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα, με δείγματα να έχουν ληφθεί για τοξικολογικές εξετάσεις.
  • Η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, μιλώντας στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα». Ο ίδιος αναφέρθηκε στα ευρήματα της νεκροψίας - νεκροτομής, στην εικόνα της καρδιάς του τραγουδιστή, αλλά και τα σημάδια από βελόνες που εντοπίστηκαν στα άνω άκρα του τραγουδιστή.

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Όπως ανέφερε ο κ. Μπουζιάνης, κατά τη νεκροψία - νεκροτομή διαπιστώθηκε μία κάκωση στο μέτωπο, καθώς και «διάσπαρτοι βελονισμοί» στα άνω άκρα. Συγκεκριμένα, όπως περιέγραψε, υπήρχαν σημάδια στην περιοχή των αγκώνων και τη ραχιαία επιφάνεια των χεριών, και στα δύο χέρια.

Ο ιατροδικαστής διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει από τι προκλήθηκαν τα συγκεκριμένα σημάδια, καθώς είχε προηγηθεί η παρέμβαση του ΕΚΑΒ.

Μπουζιάνης: «Η καρδιά του ήταν σαν να βλέπαμε καρδιά μικρού νεαρού παιδιού»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα είπε ο ιατροδικαστής για την καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε μακροσκοπικά εικόνα πρόσφατου εμφράγματος, ενώ τα στεφανιαία αγγεία ήταν «πάρα πολύ καλά».

«Αυτό σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης δεν είχε υποστεί πρόσφατα ένα έμφραγμα», ανέφερε.

Ο ίδιος περιέγραψε την ανατομική εικόνα της καρδιάς ως ιδιαίτερα καλή.

Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ανατομικά ήταν μια χαρά. Ήταν σαν να βλέπαμε μια καρδιά μικρού νεαρού παιδιού», είπε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Ισχαιμία του μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα

Από τη νεκροψία - νεκροτομή προέκυψε, σύμφωνα με τον κ. Μπουζιάνη, ισχαιμία του μυοκαρδίου, ενώ διαπιστώθηκε και πνευμονικό οίδημα.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Άστα... του έδωσε μέθη» - Το SMS υπαλλήλου του ιατρείου

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι τι προκάλεσε τα συγκεκριμένα ευρήματα. Για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί δείγματα για ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

«Γι’ αυτό πήραμε να κάνουμε και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, να δούμε ποιο ήταν το αίτιο που προκάλεσε όλα αυτά», εξήγησε.

Μπουζιάνης: «Οι εξετάσεις που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις»

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, στις τοξικολογικές εξετάσεις θα αναζητηθούν, μεταξύ άλλων, φάρμακα, ναρκωτικές ουσίες και άλλες ουσίες που ενδεχομένως του είχαν χορηγηθεί.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι λένε οι εργαζόμενες στο ιατρείο

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, κρατήθηκε επιπλέον αίμα, ώστε η οικογένεια να προχωρήσει με δική της πρωτοβουλία σε εξετάσεις σε ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα.

Στόχος είναι να επισπευσθεί η διαδικασία και να υπάρξουν τα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό.

Μαζωνάκης: Εξετάζεται αν οι κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε «δίκτυο γιατρών»

Όπως εξήγησε, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να βοηθήσουν τους ιατροδικαστές να καταλήξουν στο τι προκάλεσε την ισχαιμία του μυοκαρδίου και το πνευμονικό οίδημα και, τελικά, στην ακριβή αιτία θανάτου.

Μέχρι τότε, όπως υπογράμμισε ο ιατροδικαστής, η αιτία θανάτου παραμένει «απροσδιόριστη».

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ
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ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
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ΝΕΚΡΟΨΙΑ
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
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