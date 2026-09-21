Νέα στοιχεία για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, μιλώντας στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα». Ο ίδιος αναφέρθηκε στα ευρήματα της νεκροψίας - νεκροτομής, στην εικόνα της καρδιάς του τραγουδιστή, αλλά και τα σημάδια από βελόνες που εντοπίστηκαν στα άνω άκρα του τραγουδιστή.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπουζιάνης, κατά τη νεκροψία - νεκροτομή διαπιστώθηκε μία κάκωση στο μέτωπο, καθώς και «διάσπαρτοι βελονισμοί» στα άνω άκρα. Συγκεκριμένα, όπως περιέγραψε, υπήρχαν σημάδια στην περιοχή των αγκώνων και τη ραχιαία επιφάνεια των χεριών, και στα δύο χέρια.

Ο ιατροδικαστής διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει από τι προκλήθηκαν τα συγκεκριμένα σημάδια, καθώς είχε προηγηθεί η παρέμβαση του ΕΚΑΒ.

Μπουζιάνης: «Η καρδιά του ήταν σαν να βλέπαμε καρδιά μικρού νεαρού παιδιού»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα είπε ο ιατροδικαστής για την καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε μακροσκοπικά εικόνα πρόσφατου εμφράγματος, ενώ τα στεφανιαία αγγεία ήταν «πάρα πολύ καλά».

«Αυτό σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης δεν είχε υποστεί πρόσφατα ένα έμφραγμα», ανέφερε.

Ο ίδιος περιέγραψε την ανατομική εικόνα της καρδιάς ως ιδιαίτερα καλή.

«Ανατομικά ήταν μια χαρά. Ήταν σαν να βλέπαμε μια καρδιά μικρού νεαρού παιδιού», είπε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Ισχαιμία του μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα

Από τη νεκροψία - νεκροτομή προέκυψε, σύμφωνα με τον κ. Μπουζιάνη, ισχαιμία του μυοκαρδίου, ενώ διαπιστώθηκε και πνευμονικό οίδημα.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι τι προκάλεσε τα συγκεκριμένα ευρήματα. Για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί δείγματα για ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

«Γι’ αυτό πήραμε να κάνουμε και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, να δούμε ποιο ήταν το αίτιο που προκάλεσε όλα αυτά», εξήγησε.

Μπουζιάνης: «Οι εξετάσεις που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις»

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, στις τοξικολογικές εξετάσεις θα αναζητηθούν, μεταξύ άλλων, φάρμακα, ναρκωτικές ουσίες και άλλες ουσίες που ενδεχομένως του είχαν χορηγηθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, κρατήθηκε επιπλέον αίμα, ώστε η οικογένεια να προχωρήσει με δική της πρωτοβουλία σε εξετάσεις σε ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα.

Στόχος είναι να επισπευσθεί η διαδικασία και να υπάρξουν τα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό.

Όπως εξήγησε, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να βοηθήσουν τους ιατροδικαστές να καταλήξουν στο τι προκάλεσε την ισχαιμία του μυοκαρδίου και το πνευμονικό οίδημα και, τελικά, στην ακριβή αιτία θανάτου.

Μέχρι τότε, όπως υπογράμμισε ο ιατροδικαστής, η αιτία θανάτου παραμένει «απροσδιόριστη».