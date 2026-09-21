Νέο ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπουν δύο υπουργικές αποφάσεις της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, στη σχολική κοινότητα καταγράφονται σοβαρές ενστάσεις για ορισμένες από τις νέες ρυθμίσεις, καθώς εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολικών μονάδων τις χαρακτηρίζουν δύσκολα εφαρμόσιμες ή ακόμη και ανεφάρμοστες στην πράξη.

Έξι εκδρομές τον χρόνο στα Δημοτικά

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς για πρώτη φορά καθιερώνεται ελάχιστος αριθμός έξι εκδρομών ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος.

Οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις θα πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Μπορούν να αφορούν τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία, το περιβάλλον, αλλά και δράσεις που σχετίζονται με τη σωματική και ψυχική ευεξία των μαθητών.

Αλλάζει από φέτος το πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές

Παράλληλα, επιδιώκεται μέσα από τις εκδρομές η καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.

«Θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό στη ζωή, στην κοινωνία και στον κόσμο. Ένα σχολείο στο οποίο η γνώση δεν μένει μόνο μέσα στην τάξη, αλλά συνδέεται με την εμπειρία, τον πολιτισμό, την επιστήμη, το περιβάλλον και την ενεργό συμμετοχή», είπε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Σχολικές εκδρομές: Περισσότεροι συνοδοί όταν χρειάζεται

Το νέο πλαίσιο προβλέπει παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον αριθμό των συνοδών εκπαιδευτικών.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίζει την αύξηση του αριθμού τους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση και την καλύτερη εποπτεία των μαθητών.

Οι αλλαγές αφορούν στον αριθμό των εκδρομών, στην ασφάλεια των μαθητών, στο κόστος, κ.α.

Στο πλαίσιο των νέων κανόνων για την ασφάλεια, προβλέπεται επίσης ότι ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσει μαθητές θα πρέπει να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Σχολικές εκδρομές: Τι ισχύει για τα κινητά

Συγκεκριμένοι κανόνες τίθενται και για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών μετακινήσεων.

Σε περίπτωση που ένας μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή ηχογραφεί άλλους μαθητές χωρίς τη συναίνεσή τους, προβλέπεται απενεργοποίηση και φύλαξη της συσκευής.

Το κινητό παραδίδεται στον γονέα ή τον κηδεμόνα μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.

Ενστάσεις έχουν εκφραστεί από εκπαιδευτικούς για κάποιες ρυθμίσεις στο νέο πλαίσιο

Έτσι, οι κανόνες για την προστασία των μαθητών επεκτείνονται και στις μετακινήσεις εκτός σχολείου.

Ειδικά Σχολεία: Από 70% σε 50% το απαιτούμενο ποσοστό

Αλλαγή προβλέπεται και για τη συμμετοχή των μαθητών των Ειδικών Σχολείων.

Το ελάχιστο ποσοστό μαθητών που απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια εκδρομή μειώνεται από 70% σε 50%.

Η ρύθμιση αφορά σε ένα πρακτικό ζήτημα που μπορούσε μέχρι σήμερα να οδηγήσει στην ακύρωση μιας εκδρομής, όταν μεγάλο μέρος των μαθητών δεν μπορούσε να συμμετάσχει.

Με το νέο όριο δημιουργείται η δυνατότητα πραγματοποίησης περισσότερων εκπαιδευτικών μετακινήσεων, ώστε να συμμετέχουν περισσότεροι μαθητές σε δράσεις εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Σχολικές εκδρομές: Πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος

Για τις οικογένειες, σημαντικό ζήτημα παραμένει το κόστος μιας σχολικής εκδρομής.

Το νέο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σε σχολικές μονάδες να συνεργάζονται για τη διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών μετακινήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με την από κοινού πραγματοποίηση μιας μετακίνησης μπορούν να αξιοποιούνται καλύτερα οι διαθέσιμοι πόροι και να δημιουργούνται προϋποθέσεις για χαμηλότερο κόστος συμμετοχής των μαθητών.

Εκδρομές με δράσεις ενεργού πολίτη

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις μπορούν πλέον να συνδέονται και με δράσεις ενεργού πολίτη.

Στο πλαίσιο μιας εκδρομής μπορούν να πραγματοποιούνται δράσεις αλληλεγγύης και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, παροχής βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, ανάπλασης χώρων, αλλά και καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Έτσι, η σχολική μετακίνηση μπορεί να συνδυάζει την εκπαιδευτική εμπειρία με την κοινωνική συμμετοχή και την προσφορά.

Σχολικές εκδρομές: Τι αλλάζει για το Erasmus

Αλλαγές προβλέπονται και για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus.

Με το νέο πλαίσιο, στις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, καθώς και από 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, δεν ισχύει το προηγούμενο ανώτατο όριο των 14 ημερών.

Με αυτόν τον τρόπο διευρύνονται οι δυνατότητες για επιμόρφωση και ανταλλαγή καλών πρακτικών με σχολεία και εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Σχολικές εκδρομές: Ενστάσεις από εκπαιδευτικούς για το νέο πλαίσιο

Παρά τις αλλαγές και τις νέες δυνατότητες, σοβαρές ενστάσεις προκαλεί στη σχολική κοινότητα το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Οι ενστάσεις αφορούν εμπόδια που, όπως υποστηρίζεται, μπορεί να δημιουργούνται στην οργάνωση και την πραγματοποίηση των μαθητικών εκδρομών.

Παράλληλα, ανάλογα μηνύματα φέρεται να έχουν ήδη φτάσει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης να ζητούν διορθωτικές παρεμβάσεις.

Οι εκπαιδευτικοί καλούν το υπουργείο να επανεξετάσει επιμέρους ρυθμίσεις και να προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις, ώστε οι μαθητικές εκδρομές να μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς πρόσθετα γραφειοκρατικά ή πρακτικά εμπόδια.