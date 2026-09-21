Συνελήφθη 33χρονος που πουλούσε ναρκωτικά σε καφετέρια στο Περιστέρι

Κοκαΐνη, όπλο και ζυγαριά εντόπισε η Ασφάλεια Ασπρόπυργου - Δείτε βίντεο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.26 , 14:30 Η AVIN χορηγός ονομασίας του Ράλλυ Μολών Λαβέ
21.09.26 , 14:12 Μητέρα Πέτρου Πολυχρονίδη: Ο θάνατος της κόρης της, στα 33 της χρόνια
21.09.26 , 14:10 Πετρέλαιο θέρμανσης: «Ένα σπίτι θέλει 1.700 ευρώ» - Ειδικός εξηγεί στο Star
21.09.26 , 14:09 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η υποκριτική, το διαζύγιο και τα δύο παιδιά
21.09.26 , 14:00 5 τρόποι που η παιδική ηλικία μπαίνει στις σχέσεις, χωρίς να το καταλάβουμε
21.09.26 , 13:50 GNTM: Η Dream Team της μόδας «αποκαλύπτεται» λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα
21.09.26 , 13:50 Θάνατος Μαζωνάκη: «Μια φορά τον συνάντησα. Ευχαριστώ που με διασύρατε»
21.09.26 , 13:45 Βέρτης: «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Μαζωνάκη. Ήταν θλιμμένος»
21.09.26 , 13:42 Ηγουμενίτσα: Με σουγιά σκότωσε την 25χρονη ο πρώην σύντροφός της
21.09.26 , 13:38 «Φωτιά» η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης: Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης
21.09.26 , 13:11 Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης
21.09.26 , 13:08 Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
21.09.26 , 13:01 Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
21.09.26 , 13:00 Αντωνά για Λιάγκα: «Είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος»- Το ενδεχόμενο συνεργασίας
21.09.26 , 12:44 Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Χαμογελαστοί σε θεατρική παράσταση
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης
Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
Βέρτης: «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Μαζωνάκη. Ήταν θλιμμένος»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Μια φορά τον συνάντησα. Ευχαριστώ που με διασύρατε»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 33χρονος στο Περιστέρι για διακίνηση ναρκωτικών σε καφετέρια.
  • Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.
  • Κατασχέθηκαν 207 γραμμάρια κοκαΐνης, 12 γραμμάρια κάνναβης, πιστόλι και πλαστά χαρτονομίσματα.
  • Συνελήφθη και 39χρονος διανομέας με μικροποσότητα κάνναβης.
  • Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Συνελήφθη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Περιστερίου, 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες.

Η σύλληψη έλαβε χώρα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, ενώ εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Ασφάλεια Ασπροπύργου: Η στιγμή που σκύλος εντοπίζει ναρκωτικά σε σπίτι

Συνελήφθη 33χρονος που πουλούσε ναρκωτικά σε καφετέρια στο Περιστέρι

Κοκαΐνη, όπλο και ζυγαριά εντόπισε η Ασφάλεια Ασπρόπυργου

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, αναφορικά με άτομο που διακινεί ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Περιστερίου και έχοντας ως ορμητήριο καφετέρια, ο 33χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υπηρεσίας, όπου και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του.

Στα βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά ο Βαγγέλης Γκούμας για το star.gr, από το σπίτι και το κατάστημα του 33χρονου φαίνονται να βρέθηκαν και να κατασχέθηκαν:

  • 207 γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ»
  • πιστόλι με γεμιστήρα
  • 12 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
  • 2 αεροβόλα πιστόλια
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών
  • 4 πλαστά χαρτονομίσματα και
  • το χρηματικό ποσό των 1.372 ευρώ.

Ασπρόπυργος: Bρέθηκαν αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ να ξηλώνονται για σκραπ

Συνελήφθη 33χρονος που πουλούσε ναρκωτικά σε καφετέρια στο Περιστέρι

Συνελήφθη από την ασφάλεια Ασπροπύργου 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Περιστερίου

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο του καταστήματος συνελήφθη και ένας 39χρονος διανομέας, ο οποίος κατείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Αμφότεροι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στον Ανακριτή Ο Υπνοθεραπευτής
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Μια φορά τον συνάντησα. Ευχαριστώ που με διασύρατε»
Ηγουμενίτσα: Αυτή Είναι Η 25χρονη Που Δολοφονήθηκε
Ελλαδα
Ηγουμενίτσα: Με σουγιά σκότωσε την 25χρονη ο πρώην σύντροφός της
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις από τον Μπουζιάνη
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης
Γιώργος Μαζωνάκης: O Aδερφός Μου Δολοφονήθηκε Από Πριν
Ελλαδα
Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
Σχολικές εκδρομές: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύουν από φέτος
Ελλαδα
Σχολικές εκδρομές: Αλλάζουν οι κανόνες - Τι ισχύει από φέτος
Γιατροί Μαζωνάκη: Μου Πρότειναν Να Αφήσω Τη Χημειοθεραπεία
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Οι γιατροί μου πρότειναν να αφήσω τις χημειοθεραπείες»
Κορυδαλλός: Οι πρώτες ημέρες της γιατρού στη φυλακή
Ελλαδα
Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
Ηγουμενίτσα: Ομολόγησε Ο 27χρονος Τη Δολοφονία Της 25χρονης
Ελλαδα
Ηγουμενίτσα: «Εγώ τη σκότωσα» - Ομολόγησε ο 27χρονος
Λάρισα: 15χρονος Πέθανε Περιμένοντας Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ελλαδα
Νεκρός 15χρονος στη Λάρισα - Περίμεναν 45 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top