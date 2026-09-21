Συνελήφθη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Περιστερίου, 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες.

Η σύλληψη έλαβε χώρα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, ενώ εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Κοκαΐνη, όπλο και ζυγαριά εντόπισε η Ασφάλεια Ασπρόπυργου

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, αναφορικά με άτομο που διακινεί ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Περιστερίου και έχοντας ως ορμητήριο καφετέρια, ο 33χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υπηρεσίας, όπου και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του.

Στα βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά ο Βαγγέλης Γκούμας για το star.gr, από το σπίτι και το κατάστημα του 33χρονου φαίνονται να βρέθηκαν και να κατασχέθηκαν:

207 γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ»

πιστόλι με γεμιστήρα

12 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

2 αεροβόλα πιστόλια

πλήθος νάιλον συσκευασιών

4 πλαστά χαρτονομίσματα και

το χρηματικό ποσό των 1.372 ευρώ.

Συνελήφθη από την ασφάλεια Ασπροπύργου 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Περιστερίου

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο του καταστήματος συνελήφθη και ένας 39χρονος διανομέας, ο οποίος κατείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Αμφότεροι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.