Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη, «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Το πανέμορφο μοντέλο μίλησε για όσα θα δούμε στον 7ο κύκλο του GNTM, δηλώνοντας πως ανυπομονεί να ξεκινήσουν τα επεισόδια και να δουν οι τηλεθεατές τι έχουν ετοιμάσει.

«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου καλεσμένη στην πρώτη εκπομπή της σεζόν!

«Ανυπομονώ για την πρεμιέρα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Είναι τόσο ωραίο το πρόγραμμα που πραγματικά ανυπομονώ να το δώ!», δήλωσε αρχικά.

Μιλώντας για τους συνεργάτες της, Μπέτυ Μαγγίρα, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Λάκη Γαβαλά και Άγγελο Μπράτη, πρόσθεσε ότι είναι ένας κι ένας:

«Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Θα δείτε τι γίνεται μέσα σε μια φωτογράφιση μόδας. Έχω ξεχωρίσει την κριτική επιτροπή. Έχουμε περάσει ωραία. Είναι μια χρονιά που έχω αισθανθεί ήρεμη και ασφαλής. Είναι τόσο απολαυστικοί! Προσπαθώ να μην ξεφύγω μαζί τους. Υπάρχουν, δηλαδή, κάποιες στιγμές που περνάμε τόσο καλά, που λέω: "Χριστέ μου, συγκεντρώσου, δουλεύεις!"», εξομολογήθηκε.

«Η κριτική επιτροπή τα... σπάει. Είναι όλοι τους πολύ ωραίοι, πολύ διαφορετικοί, με πολύ ωραίες απόψεις, to the point. Έχω λατρέψει τα concepts της Ζενεβιέβ», παραδέχτηκε.

Στάθηκε, ακόμα, στην ευρεία γκάμπα που καλύπτει το φετινό υλικό: «Τα παιδιά μας είναι καταπληκτικά. Έχουν όλα στόχο. Είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, οπότε είχαμε μια μεγάλη βεντάλια υλικού να δουλέψουμε. Έχουμε τα πάντα».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανυπομονεί για την πρεμιέρα του GNTM 7!

«Αν μπορείς να δουλέψεις στον χώρο, δεν έχει σημασία η ηλικία. Σημασία έχει αν είσαι καλός και αν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και πραγματικά κρατήστε το ζητούμενο», τόνισε.

Έχοντας πλέον διπλό ρόλο στον διαγωνισμό μόδας, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε στο αν φανταζόταν ότι θα είχε αυτήν την εξέλιξη: «Είναι μια ευθύνη παραπάνω σε αυτό που μεταφέρεις στα παιδιά, το να τους κάνεις να καταλάβουν ότι μιλάς από τη δική σου οπτική για να τους βοηθήσεις».

«Αγαπώ αυτό το πρόγραμμα. Είναι η αφετηρία μου!», συμπλήρωσε.

Τέλος, αποκάλυψε πως θα δει τη μεγάλη πρεμιέρα παρέα με τους συνεργάτες της στο κανάλι της καρδιάς της.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»