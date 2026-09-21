GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα

Απόψε το GNTM 7 κάνει πρεμιέρα στις 21:00

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GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το GNTM επιστρέφει με νέο κύκλο απόψε, 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star.
  • Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, συμμετέχει στις auditions του GNTM 7.
  • Ο Χρύσανθος εκφράζει τον θαυμασμό του για την κριτή Μπέττυ Μαγγίρα, προκαλώντας πειράγματα στο πλατό.
  • Μια διαγωνιζόμενη μεγαλύτερης ηλικίας εντυπωσιάζει τους κριτές, δηλώνοντας ότι η ομορφιά εξελίσσεται.
  • Η Μαρία κερδίζει τις εντυπώσεις με την audition της, λαμβάνοντας θετικά σχόλια από τους κριτές.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του GNTM στις οθόνες μας, με τον νέο κύκλο του διαγωνισμού μόδας να κάνει -επιτέλους- πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star.

GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα

Λίγες ώρες πριν, η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από τις auditions, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα θα παρακολουθήσουμε στο πρώτο επεισόδιο.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Η κριτική επιτροπή του GNTM τα σπάει»

Και όπως φαίνεται, από τα πρώτα κιόλας λεπτά δε θα λείψουν ούτε οι εκπλήξεις ούτε οι αυθόρμητες ατάκες, με τους υποψήφιους να προσπαθούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις και τους κριτές να αξιολογούν κάθε εμφάνιση.

O γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στο GNTM

Ένα πρόσωπο με γνωστό επίθετο έκανε την εμφάνισή του στο GNTM 7. Ο λόγος για τον Μπάμπη Λαζαρίδη, τον 20χρονο γιο της Αγγελικής Ηλιάδη και του αείμνηστου επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος έχει ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο του μόντελινγκ.

GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα

Ο θαυμασμός του Χρύσανθου για την Μπέττυ Μαγγίρα

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχωρίζουν, ο Χρύσανθος, ένας από τους υποψήφιους που περνούν από audition, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την Μπέττυ Μαγγίρα.

«Μου αρέσετε σαν γυναίκα», της είπε όταν εκείνη τον ρώτησε γιατί είναι η αγαπημένη του κριτής, προκαλώντας αμέσως αντιδράσεις και πειράγματα στο πλατό.

GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα

«Ωπα, ωπα!», ακούστηκε χαρακτηριστικά, ενώ οι υπόλοιποι παρότρυναν τον Χρύσανθο να συνεχίσει.

Ο ίδιος εξήγησε πως δεν επρόκειτο για «πέσιμο», αλλά για ένα ευγενικό και αθώο φλερτ, συμπληρώνοντας πως του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο η κριτής μιλά, κινείται στον χώρο και εκφράζεται.

«Θέλω να δείξω ότι η ομορφιά με τα χρόνια εξελίσσεται»

Στα αποκλειστικά πλάνα βλέπουμε και υποψήφιες που μπαίνουν στο πλατό με στόχο να αφήσουν το δικό τους στίγμα.

Μία από τις εμφανίσεις που ξεχωρίζουν είναι εκείνη μιας διαγωνιζόμενης μεγαλύτερης ηλικίας που εντυπωσίασε τους κριτές με την παρουσία της, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή.

GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα

«Θέλω να δείξω ότι η ομορφιά με τα χρόνια εξελίσσεται», ακούγεται να λέει η ίδια, παρουσιάζοντας τον εαυτό της και διεκδικώντας μια θέση στο GNTM.

Η Μαρία που άφησε τους κριτές άφωνους

Σε άλλο στιγμιότυπο, η Μαρία εμφανίζεται μπροστά στους κριτές και φαίνεται πως καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις.

«Όπως καταλαβαίνεις, Μαρία, εγώ θα σου πω απλώς καλώς ήρθες. Δεν μου άρεσε τίποτα από όλα αυτά που έκανες… Ψέματα. Είναι ναι. Είσαι απίστευτη», της λέει χαρακτηριστικά η Ζεν, αποκαλύπτοντας τελικά πως η audition της είχε θετική έκβαση.

GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα

Τα πρώτα αποκλειστικά πλάνα από τις auditions προϊδεάζουν για έναν κύκλο γεμάτο διαφορετικές προσωπικότητες, δυνατές εμφανίσεις, ανατροπές, χιούμορ αλλά και στιγμές που θα συζητηθούν.

GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα

Το GNTM κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στο Star.

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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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GNTM
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AΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ
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