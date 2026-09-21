Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του GNTM στις οθόνες μας, με τον νέο κύκλο του διαγωνισμού μόδας να κάνει -επιτέλους- πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star.

Λίγες ώρες πριν, η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από τις auditions, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα θα παρακολουθήσουμε στο πρώτο επεισόδιο.

Και όπως φαίνεται, από τα πρώτα κιόλας λεπτά δε θα λείψουν ούτε οι εκπλήξεις ούτε οι αυθόρμητες ατάκες, με τους υποψήφιους να προσπαθούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις και τους κριτές να αξιολογούν κάθε εμφάνιση.

O γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στο GNTM

Ένα πρόσωπο με γνωστό επίθετο έκανε την εμφάνισή του στο GNTM 7. Ο λόγος για τον Μπάμπη Λαζαρίδη, τον 20χρονο γιο της Αγγελικής Ηλιάδη και του αείμνηστου επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος έχει ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο του μόντελινγκ.

Ο θαυμασμός του Χρύσανθου για την Μπέττυ Μαγγίρα

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχωρίζουν, ο Χρύσανθος, ένας από τους υποψήφιους που περνούν από audition, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την Μπέττυ Μαγγίρα.

«Μου αρέσετε σαν γυναίκα», της είπε όταν εκείνη τον ρώτησε γιατί είναι η αγαπημένη του κριτής, προκαλώντας αμέσως αντιδράσεις και πειράγματα στο πλατό.

«Ωπα, ωπα!», ακούστηκε χαρακτηριστικά, ενώ οι υπόλοιποι παρότρυναν τον Χρύσανθο να συνεχίσει.

Ο ίδιος εξήγησε πως δεν επρόκειτο για «πέσιμο», αλλά για ένα ευγενικό και αθώο φλερτ, συμπληρώνοντας πως του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο η κριτής μιλά, κινείται στον χώρο και εκφράζεται.

«Θέλω να δείξω ότι η ομορφιά με τα χρόνια εξελίσσεται»

Στα αποκλειστικά πλάνα βλέπουμε και υποψήφιες που μπαίνουν στο πλατό με στόχο να αφήσουν το δικό τους στίγμα.

Μία από τις εμφανίσεις που ξεχωρίζουν είναι εκείνη μιας διαγωνιζόμενης μεγαλύτερης ηλικίας που εντυπωσίασε τους κριτές με την παρουσία της, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή.

«Θέλω να δείξω ότι η ομορφιά με τα χρόνια εξελίσσεται», ακούγεται να λέει η ίδια, παρουσιάζοντας τον εαυτό της και διεκδικώντας μια θέση στο GNTM.

Η Μαρία που άφησε τους κριτές άφωνους

Σε άλλο στιγμιότυπο, η Μαρία εμφανίζεται μπροστά στους κριτές και φαίνεται πως καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις.

«Όπως καταλαβαίνεις, Μαρία, εγώ θα σου πω απλώς καλώς ήρθες. Δεν μου άρεσε τίποτα από όλα αυτά που έκανες… Ψέματα. Είναι ναι. Είσαι απίστευτη», της λέει χαρακτηριστικά η Ζεν, αποκαλύπτοντας τελικά πως η audition της είχε θετική έκβαση.

Τα πρώτα αποκλειστικά πλάνα από τις auditions προϊδεάζουν για έναν κύκλο γεμάτο διαφορετικές προσωπικότητες, δυνατές εμφανίσεις, ανατροπές, χιούμορ αλλά και στιγμές που θα συζητηθούν.

Το GNTM κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στο Star.