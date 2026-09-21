Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»

«Να τιμωρηθούν», ζήτησε η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη

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Όσα είπε η Μαρία Μαζωνάκη στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε για τον θάνατο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, στην εκπομπή Πρώτος Καφές.
  • Ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη του προς τον Γιώργο και ζήτησε προσευχές στη μνήμη του.
  • Αναφέρθηκε στη διαδικασία της Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι θα βρει την αλήθεια.
  • Η Μαρία δήλωσε ότι πιστεύει πως ο αδελφός της δολοφονήθηκε, λέγοντας "Τον σκότωσαν από πριν".
  • Ο πατέρας της παραμένει δυνατός παρά την απώλεια, και ζητά δικαιοσύνη για το κακό που έγινε.

«Ράγισε» καρδιές η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη Μαρία, μιλώντας για τον θάνατό του στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.  

Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Μαρία Μαζωνάκη άνοιξε την καρδιά της στην Κατερίνα Σουλιώτη για τον αγαπημένο της αδερφό και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη προς το πρόσωπό του. «Να προσευχηθούν γι αυτόν και να τον κρατάνε στη μνήμη τους», τόνισε. 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Άστα... του έδωσε μέθη» - Το SMS υπαλλήλου του ιατρείου

Ερωτώμενη για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε: «Δεν ξέρω καλή μου, δεν ξέρω. Θα τα βρει όλα η Δικαιοσύνη, να κάνουν αυτό που πρέπει. Αυτό θέλω μόνο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο». 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδερφές του

Μαρία Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχει πιο πιο βαρύ πράγμα» 

Η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές που έζησε η οικογένεια στην κηδεία του τραγουδιστή, όταν, όπως είπε η ίδια, προσπαθούσε να σταθεί δίπλα στους γονείς της ενώ παράλληλα αποχαιρετούσε τον αδελφό της. 

«Δεν υπάρχει πιο πιο βαρύ πράγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους». 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδερφές του Βάσω και Μαρία

Μαρία Μαζωνάκη: «Τον σκότωσαν από πριν. Ο πατέρας μου είναι άγιος» 

Σε ερώτηση για το εάν πιστεύει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δολοφονήθηκε, η αδελφή του απάντησε: 

«Τον σκότωσαν από πριν». 

Στη συνέχεια, μπροστά στην αναφορά ότι ο τραγουδιστής φέρεται να είχε παραμείνει για περίπου μιάμιση ώρα χωρίς σημεία ζωής, η Μαρία Μαζωνάκη είπε: «Δε χωράνε λόγια. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει». 

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στον πατέρα τους, τονίζοντας πως παραμένει δυνατός παρά την απώλεια του γιου του. 

«Είναι καλά, είναι καλά, είναι ο πατέρας μου, είναι άγιος... Να τιμωρηθούν για το κακό που έκαναν στο παιδί μας», κατέληξε. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΩΝΑΚΗ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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