Όσα είπε η Μαρία Μαζωνάκη στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

«Ράγισε» καρδιές η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη Μαρία, μιλώντας για τον θάνατό του στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

Η Μαρία Μαζωνάκη άνοιξε την καρδιά της στην Κατερίνα Σουλιώτη για τον αγαπημένο της αδερφό και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη προς το πρόσωπό του. «Να προσευχηθούν γι αυτόν και να τον κρατάνε στη μνήμη τους», τόνισε.

Ερωτώμενη για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε: «Δεν ξέρω καλή μου, δεν ξέρω. Θα τα βρει όλα η Δικαιοσύνη, να κάνουν αυτό που πρέπει. Αυτό θέλω μόνο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο».

Μαρία Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχει πιο πιο βαρύ πράγμα»

Η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές που έζησε η οικογένεια στην κηδεία του τραγουδιστή, όταν, όπως είπε η ίδια, προσπαθούσε να σταθεί δίπλα στους γονείς της ενώ παράλληλα αποχαιρετούσε τον αδελφό της.

«Δεν υπάρχει πιο πιο βαρύ πράγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους».

Μαρία Μαζωνάκη: «Τον σκότωσαν από πριν. Ο πατέρας μου είναι άγιος»

Σε ερώτηση για το εάν πιστεύει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δολοφονήθηκε, η αδελφή του απάντησε:

«Τον σκότωσαν από πριν».

Στη συνέχεια, μπροστά στην αναφορά ότι ο τραγουδιστής φέρεται να είχε παραμείνει για περίπου μιάμιση ώρα χωρίς σημεία ζωής, η Μαρία Μαζωνάκη είπε: «Δε χωράνε λόγια. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει».

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στον πατέρα τους, τονίζοντας πως παραμένει δυνατός παρά την απώλεια του γιου του.

«Είναι καλά, είναι καλά, είναι ο πατέρας μου, είναι άγιος... Να τιμωρηθούν για το κακό που έκαναν στο παιδί μας», κατέληξε.

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