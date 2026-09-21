Η AVIN χορηγός ονομασίας του Ράλλυ Μολών Λαβέ

Δείτε το πρόγραμμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.26 , 17:16 Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη - Στιγμές από τις βόλτες της
21.09.26 , 17:15 Πετρέλαιο θέρμανσης: Αυτά είναι τα  μέτρα της κυβέρνησης
21.09.26 , 16:40 Νέα καταγγελία: «450 ευρώ για 3 ώρες στο σπίτι της γιατρού του Κολωνακίου»
21.09.26 , 16:39 Μαίρη Συνατσάκη: Πριγκίπισσα στην Disneyland η κόρη της Ολίβια
21.09.26 , 16:31 Αντώνης Μυριαγκός: Η ηλικία, η ζωγραφική και η διάσημη ηθοποιός αδερφή
21.09.26 , 16:28 ΕΕ για data centers: Κοινό σύστημα αξιολόγησης της κατανάλωσης ενέργειας
21.09.26 , 16:21 GNTM 2026: «Πρέπει να κερδίσετε την οντισιόν από την είσοδο»
21.09.26 , 16:00 5 βήματα για το απόλυτο beauty reset πριν την έναρξη της νέας εβδομάδας
21.09.26 , 15:50 Αιμιλία Υψηλάντη: Σπάνια εμφάνιση με τον επί 30 χρόνια σύντροφό της
21.09.26 , 15:38 Εξ αδιαιρέτου ακίνητα: Πώς «ξεμπλοκάρουν» οι κληρονομιές
21.09.26 , 15:35 Βίκυ Σταυροπούλου: Το μωρό που έρχεται και η «ατακάρα για τη βάπτιση»
21.09.26 , 15:30 «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» των Θέμη Πάνου - Βίλιας Χατζοπούλου
21.09.26 , 15:27 «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» για τρίτη χρονιά. Μία διαφορετική πόλη
21.09.26 , 15:23 Μπάμπης Λαζαρίδης: Ποιος είναι ο 21χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη
21.09.26 , 15:12 Σχολεία: Χωρίς μαθήματα στις 25/9 - Τι ισχύει για τις απουσίες
Stars System: Φθινοπωρινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Άση Μπήλιου
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Βίκυ Σταυροπούλου: Το μωρό που έρχεται και η «ατακάρα για τη βάπτιση»
Βέρτης: «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Μαζωνάκη. Ήταν θλιμμένος»
Σχολεία: Χωρίς μαθήματα στις 25/9 - Τι ισχύει για τις απουσίες
Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»
Θάνατος Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης
Αιμιλία Υψηλάντη: Σπάνια εμφάνιση με τον επί 30 χρόνια σύντροφό της
Συντάξεις: Αναδρομικά για 35.000 δικαιούχους - Ποιοι θα τα πάρουν
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η AVIN χορηγός ονομασίας του Ράλλυ Μολών Λαβέ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ, με την AVIN ως χορηγό ονομασίας, θα υποδεχτεί τους πρωταγωνιστές του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος, εντασσόμενο για πρώτη φορά στον κορυφαίο θεσμό ράλλυ της χώρας. Με ιστορία που ξεκινά το 1977, η AVIN αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής αγοράς πετρελαιοειδών, διαθέτοντας ένα δίκτυο περισσότερων από 500 πρατηρίων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι μέλος του Ομίλου της Motor Oil Hellas ενός από τους πιο δυναμικούς Ομίλους στο χώρο της διύλισης και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ αποτελεί επίσης τον τρίτο γύρο του Επάθλου Cross Country, ενός θεσμού, οι δύο πρώτοι γύροι του οποίου πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο στο πλαίσιο του Baja Greece. Την ευθύνη της φετινής διοργάνωσης έχει αναλάβει το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), με την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης.

Η AVIN χορηγός ονομασίας του Ράλλυ Μολών Λαβέ

Η μάχη του πρωταθλήματος
Το 62ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος «μεγάλωσε» φέτος, περιλαμβάνοντας συνολικά πέντε αγώνες. Με τους τρεις πρώτους γύρους να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, η μάχη για τον τίτλο παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, καθώς τρεις διαφορετικοί συνδυασμοί έχουν ανέβει μέχρι στιγμής στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η αυλαία άνοιξε στα τέλη Μαρτίου με το 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ, όπου οι Ιορδάνης Σερδερίδης–Fred Miclotte με Skoda Fabia RS Rally2 κατέκτησαν τη νίκη.

Περίπου ένα μήνα αργότερα, στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, τη σκυτάλη πήραν οι πρωταθλητές Ελλάδος του 2025, Ιωάννης Παπαδημητρίου–Χρήστος Κουζιώνης, οι οποίοι με Skoda Fabia RS Rally2 επικράτησαν στη Θήβα. Η συνέχεια δόθηκε στη Λαμία και στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος, όπου οι Ιταλοί Alberto Battistolli–Simone Scattolin πρόσθεσαν το όνομά τους στη λίστα των φετινών νικητών, κατακτώντας την πρώτη θέση με Skoda Fabia RS Rally2. Με τρία πληρώματα να χωρίζονται από μόλις 15 βαθμούς κι ενώ εκκρεμεί εκδίκαση ένστασης που υποβλήθηκε στο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος, η μάχη του πρωταθλήματος παραμένει ανοιχτή. Το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σταθμό στην εξέλιξη της μάχης για τον φετινό τίτλο, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.

Η AVIN χορηγός ονομασίας του Ράλλυ Μολών Λαβέ

Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ ξεκινάει με τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 09:00 έως τις 13:00 στον προαύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Το απόγευμα, τα πληρώματα που το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες τους δοκιμές ενόψει του αγώνα, συμμετέχοντας στο προαιρετικό shakedown, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 14:00 έως τις 17:00 σε διαδρομή μήκους 4,14 χλμ. 

Η Πανηγυρική Εκκίνηση του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ θα λάβει χώρα στο κεντρικότερο σημείο της Σπάρτης, στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 20:00. Σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους πρωταγωνιστές του αγώνα και να θαυμάσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, λίγες μόλις ώρες πριν ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου οι συμμετέχοντες θα πάρουν εκκίνηση το πρωί από το Service Park, το οποίο θα φιλοξενείται στον προαύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για να αγωνιστούν στις έξι Ειδικές Διαδρομές του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ. Η αγωνιστική ημέρα θα ανοίξει με την Ειδική Διαδρομή «Βασσαράς», μήκους 14,50 χλμ., η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09:13, ενώ αμέσως μετά και συγκεκριμένα στις 09:41, τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Βρέσθενα», μήκους 16,78 χλμ. Το πρώτο loop θα ολοκληρωθεί με την απαιτητική Ειδική Διαδρομή «Των 118», μήκους 13,10 χλμ., στην οποία το πρώτο αγωνιστικό θα εκκινήσει την προσπάθειά του στις 10:34.
Μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων Ειδικών Διαδρομών, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στο Service Park για 30λεπτο Service, πριν ριχτούν και πάλι στη μάχη. Στη συνέχεια, θα επανέλθουν στις Ειδικές Διαδρομές «Βασσαράς» (13:32), «Βρέσθενα» (14:00) και «Των 118» (14:53) για το δεύτερο πέρασμα.

Η AVIN χορηγός ονομασίας του Ράλλυ Μολών Λαβέ
Ο τερματισμός είναι προγραμματισμένος για τις 16:18 στον χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ενώ στις 18:00 θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο η απονομή των επάθλων στους διακριθέντες.Συνολικά, το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ περιλαμβάνει 88,76 αγωνιστικά χιλιόμετρα, ενώ η συνολική διαδρομή του αγώνα ανέρχεται σε 267,36 χλμ.Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων θα είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity, με κωδικό πρόσβασης 26MOLONLAVE, εξασφαλίζοντας άμεση και συνεχή ενημέρωση για όλα τα πληρώματα, τους μηχανικούς και τους θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στον αγώνα έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 23:59. Οι δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων-ΣΔΔΑ.Όλες οι πληροφορίες για αγωνιζόμενους και θεατές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Σωματείου ΕΛΛΑΔΑ (www.ellada-racingclub.com) και στη σελίδα του Σωματείου στο facebook: https://www.facebook.com/greekcarclubwestattica
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΑΛΛΥ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ
 |
AVIN
 |
ΧΟΡΗΓΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DS N°4 SailGP: Η αποκλειστική εμφάνιση με μοναδικά χρώματα
Αυτοκινητο
DS N°4 SailGP: Η αποκλειστική εμφάνιση με μοναδικά χρώματα
KOVE 800X: Όλη η Σειρά Κάτω από τις 8.000 ευρώ
Αυτοκινητο
KOVE 800X: Όλη η σειρά κάτω από τις 8.000 ευρώ
Ράλλυ Μολών Λαβέ:Η Σπάρτη υποδέχεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος
Αυτοκινητο
Ράλλυ Μολών Λαβέ: Στην Σπάρτη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος
Test drive: Οδηγούμε το νέο KGM Korando 163 PS 4WD
Αυτοκινητο
Δοκιμάζουμε το νέο KGM Korando 163 PS 4WD
MINI Aceman SE: Σε χρωματισμό Ocean Wave Green
Αυτοκινητο
MINI Aceman SE: Σε χρωματισμό Ocean Wave Green
Το LEPAS L8 PHEV προσφέρει την απόλυτη “Elegant Driving” εμπειρία
Αυτοκινητο
Το LEPAS L8 PHEV προσφέρει την απόλυτη “Elegant Driving” εμπειρία
CUPRA RAVAL: Ήρθε στην Ελλάδα - εκδόσεις και τιμές
Αυτοκινητο
CUPRA RAVAL: Ήρθε στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές
Η CHANGAN η Βελμάρ και η συνεργασία με την ΚΑΕ Περιστέρι
Αυτοκινητο
Η CHANGAN η Βελμάρ και η συνεργασία με την ΚΑΕ Περιστέρι
VW: Επίσημος συνεργάτης αυτοκίνησης του Ολυμπιακού
Αυτοκινητο
VW: Επίσημος συνεργάτης αυτοκίνησης του Ολυμπιακού
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top