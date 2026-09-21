Η AVIN χορηγός ονομασίας του Ράλλυ Μολών Λαβέ

Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ, με την AVIN ως χορηγό ονομασίας, θα υποδεχτεί τους πρωταγωνιστές του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος, εντασσόμενο για πρώτη φορά στον κορυφαίο θεσμό ράλλυ της χώρας. Με ιστορία που ξεκινά το 1977, η AVIN αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής αγοράς πετρελαιοειδών, διαθέτοντας ένα δίκτυο περισσότερων από 500 πρατηρίων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι μέλος του Ομίλου της Motor Oil Hellas ενός από τους πιο δυναμικούς Ομίλους στο χώρο της διύλισης και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ αποτελεί επίσης τον τρίτο γύρο του Επάθλου Cross Country, ενός θεσμού, οι δύο πρώτοι γύροι του οποίου πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο στο πλαίσιο του Baja Greece. Την ευθύνη της φετινής διοργάνωσης έχει αναλάβει το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), με την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης.

Η μάχη του πρωταθλήματος

Το 62ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος «μεγάλωσε» φέτος, περιλαμβάνοντας συνολικά πέντε αγώνες. Με τους τρεις πρώτους γύρους να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, η μάχη για τον τίτλο παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, καθώς τρεις διαφορετικοί συνδυασμοί έχουν ανέβει μέχρι στιγμής στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η αυλαία άνοιξε στα τέλη Μαρτίου με το 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ, όπου οι Ιορδάνης Σερδερίδης–Fred Miclotte με Skoda Fabia RS Rally2 κατέκτησαν τη νίκη.

Περίπου ένα μήνα αργότερα, στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, τη σκυτάλη πήραν οι πρωταθλητές Ελλάδος του 2025, Ιωάννης Παπαδημητρίου–Χρήστος Κουζιώνης, οι οποίοι με Skoda Fabia RS Rally2 επικράτησαν στη Θήβα. Η συνέχεια δόθηκε στη Λαμία και στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος, όπου οι Ιταλοί Alberto Battistolli–Simone Scattolin πρόσθεσαν το όνομά τους στη λίστα των φετινών νικητών, κατακτώντας την πρώτη θέση με Skoda Fabia RS Rally2. Με τρία πληρώματα να χωρίζονται από μόλις 15 βαθμούς κι ενώ εκκρεμεί εκδίκαση ένστασης που υποβλήθηκε στο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος, η μάχη του πρωταθλήματος παραμένει ανοιχτή. Το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σταθμό στην εξέλιξη της μάχης για τον φετινό τίτλο, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ ξεκινάει με τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 09:00 έως τις 13:00 στον προαύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Το απόγευμα, τα πληρώματα που το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες τους δοκιμές ενόψει του αγώνα, συμμετέχοντας στο προαιρετικό shakedown, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 14:00 έως τις 17:00 σε διαδρομή μήκους 4,14 χλμ.

Η Πανηγυρική Εκκίνηση του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ θα λάβει χώρα στο κεντρικότερο σημείο της Σπάρτης, στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 20:00. Σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους πρωταγωνιστές του αγώνα και να θαυμάσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, λίγες μόλις ώρες πριν ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου οι συμμετέχοντες θα πάρουν εκκίνηση το πρωί από το Service Park, το οποίο θα φιλοξενείται στον προαύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για να αγωνιστούν στις έξι Ειδικές Διαδρομές του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ. Η αγωνιστική ημέρα θα ανοίξει με την Ειδική Διαδρομή «Βασσαράς», μήκους 14,50 χλμ., η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09:13, ενώ αμέσως μετά και συγκεκριμένα στις 09:41, τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Βρέσθενα», μήκους 16,78 χλμ. Το πρώτο loop θα ολοκληρωθεί με την απαιτητική Ειδική Διαδρομή «Των 118», μήκους 13,10 χλμ., στην οποία το πρώτο αγωνιστικό θα εκκινήσει την προσπάθειά του στις 10:34.

Μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων Ειδικών Διαδρομών, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στο Service Park για 30λεπτο Service, πριν ριχτούν και πάλι στη μάχη. Στη συνέχεια, θα επανέλθουν στις Ειδικές Διαδρομές «Βασσαράς» (13:32), «Βρέσθενα» (14:00) και «Των 118» (14:53) για το δεύτερο πέρασμα.



Ο τερματισμός είναι προγραμματισμένος για τις 16:18 στον χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ενώ στις 18:00 θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο η απονομή των επάθλων στους διακριθέντες.Συνολικά, το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ περιλαμβάνει 88,76 αγωνιστικά χιλιόμετρα, ενώ η συνολική διαδρομή του αγώνα ανέρχεται σε 267,36 χλμ.Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων θα είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity, με κωδικό πρόσβασης 26MOLONLAVE, εξασφαλίζοντας άμεση και συνεχή ενημέρωση για όλα τα πληρώματα, τους μηχανικούς και τους θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στον αγώνα έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 23:59. Οι δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων-ΣΔΔΑ.Όλες οι πληροφορίες για αγωνιζόμενους και θεατές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Σωματείου ΕΛΛΑΔΑ (www.ellada-racingclub.com) και στη σελίδα του Σωματείου στο facebook: https://www.facebook.com/greekcarclubwestattica

