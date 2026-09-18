VW: Επίσημος συνεργάτης αυτοκίνησης του Ολυμπιακού

Η Volkswagen στην Ελλάδα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π., αναλαμβάνοντας τον ρόλο του επίσημου συνεργάτη αυτοκίνησης. Η μάρκα βρίσκεται δίπλα στους αθλητές και τις αθλήτριες ενός συλλόγου με σπουδαία ιστορία και σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, υποστηρίζοντας την καθημερινή προσπάθειά τους για νέες επιτυχίες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Volkswagen θα καλύπτει ανάγκες μετακίνησης των αθλητών και αθλητριών του Ολυμπιακού, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στην προετοιμασία και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Με την ποιότητα, την άνεση και την τεχνολογία των αυτοκινήτων της, γίνεται μέρος της καθημερινότητάς τους, από τη διαδρομή προς την προπόνηση έως την επόμενη αγωνιστική πρόκληση.

Κάθε αθλητική επιτυχία ξεκινά πολύ πριν από τον αγώνα. Βασίζεται στη συστηματική δουλειά, τη συνέπεια και τη δύναμη της ομάδας. Αυτή την προσπάθεια επιλέγει να στηρίξει η Volkswagen, συνδέοντας τη δική της προσήλωση στην εξέλιξη με το πάθος των ανθρώπων του Ολυμπιακού για τον αθλητισμό.

Μέσα από τη συνεργασία με τον Ολυμπιακό, η Volkswagen ενισχύει την παρουσία της στον ελληνικό αθλητισμό, στηρίζοντας έμπρακτα τους ανθρώπους που καθημερινά προσπαθούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και εμπνέουν με την αφοσίωση και τις επιδόσεις τους.

