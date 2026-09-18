Ασταμάτητος, απρόβλεπτος, διασκεδαστικός, διαχρονικός!

Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει δυνατά για 13η χρονιά και μοιράζουμε ακόμη περισσότερα μετρητά, δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!

Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:25, ο Τροχός της Τύχης επιστρέφει πάντα μέσα από τη συχνότητα του Star, σε ένα ολοκαίνουριο, εντελώς ανανεωμένο και εντυπωσιακό πλατό! Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της απογευματινής ζώνης, που έχει κατακτήσει την κορυφή της τηλεθέασης και τις καρδιές των τηλεθεατών, που το παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον καθημερινά, υπόσχεται απογευματινά ραντεβού γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και… γρίφους!

Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη Νατάσα Κουβελά

Κάθε επεισόδιο είναι μια διαφορετική εμπειρία, κάθε γύρισμα της τύχης μπορεί να αλλάξει τα πάντα μέσα σε μια στιγμή και καταφέρνει να μας κρατάει σε αγωνία, με το αποτέλεσμα να είναι αμφίρροπο μέχρι και το τελευταίο… γράμμα! Κάθε απόγευμα στο Star απολαμβάνουμε τη χαρά του παιχνιδιού και νέες γνώσεις, με το αστείρευτο χιούμορ, τον ενθουσιασμό, τις αυθόρμητες ατάκες του Πέτρου Πολυχρονίδη! Στο πλευρό του η πάντα εντυπωσιακή Νατάσα Κουβελά να αποκαλύπτει τις εύστοχες ή μη επιλογές των παικτών.

Όπως πάντα, στο παιχνίδι συμμετέχουν τρεις παίκτες, οι οποίοι γυρίζουν τον Τροχό, επιλέγουν σύμφωνα της αλφαβήτου και κερδίζουν χρήματα ή δώρα. Ο πρώτος παίκτης που θα βρει την κρυμμένη λέξη ή φράση, κερδίζει όσα χρήματα έχει συγκεντρώσει στον γύρο. Ο παίκτης, που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσό στο τέλος του βασικού μέρους του παιχνιδιού, είναι ο μεγάλος νικητής και παίζει στον Τελικό για επιπλέον κέρδη και για το μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο!

Ο Τροχός της Τύχης συνεχίζει να γυρίζει και να «ζαλίζει» με τα κέρδη, τα δώρα, το κέφι, τις εκπλήξεις, χαρίζοντας καθημερινά απολαυστικές στιγμές! Είναι πια τρόπος ζωής!

Η Νατάσα Κουβελά κι ο Πέτρος Πολυχρονίδης κάνουν ξεκάθαρο ότι στον Τροχό της Τύχης όποιος γυρίζει κερδίζει!

Τα απογεύματα της ελληνικής τηλεόρασης ανήκουν στον Τροχό της Τύχης με τον Πέτρο Πολυχρονίδη! Πάμε δυνατά για μία ακόμη μοναδική παιχνιδιάρικη σεζόν και μην ξεχνάτε: στον Τροχό της Τύχης όποιος γυρίζει κερδίζει!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Αρχισυνταξία: Στάθης Μαντάς

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Executive Producer: Πέγκυ Χόλη

Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης

Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Χρονοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Αργύρης Μανουσόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions



Τροχός της Τύχης

ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:25 κι από Δευτέρα έως Κυριακή.

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