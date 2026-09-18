Τροχός της Τύχης: «Γυρίζει» ξανά από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:25!

Από Δευτέρα έως Κυριακή με τον Πέτρο Πολυχρονίδη και τη Νατάσα Κουβελά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.26 , 20:39 «Έρωτα Εσύ»: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η παράσταση με τη Φωτεινή Δάρρα
18.09.26 , 20:37 VW: Επίσημος συνεργάτης αυτοκίνησης του Ολυμπιακού
18.09.26 , 20:31 Καλομοίρα: Οι ευχές για τα γενέθλια του συζύγου της, Γιώργου Μπούσαλη
18.09.26 , 20:30 Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλυδωνίζει τις οικονομίες της Ευρώπης
18.09.26 , 20:20 «Eξαφανίστηκαν» οι διαφημίσεις ενέσιμων θεραπειών μετά τον θάνατο Μαζωνάκη
18.09.26 , 19:47 Μαζωνάκης: «Πολύς κόσμος μου λέει ότι πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι»
18.09.26 , 19:36 Γιατί η Ρωσία κάνει εκλογές
18.09.26 , 19:07 BMW iX5 Hydrogen: Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
18.09.26 , 19:06 «Σχέδιο Διάσωσης»: Δες την παιδική ταινία online έως τις 25 Σεπτεμβρίου
18.09.26 , 19:05 ΔΥΠΑ: 10.000 θέσεις εργασίας για γυναίκες – Προτεραιότητα σε μητέρες
18.09.26 , 19:00 Τροχός της Τύχης: «Γυρίζει» ξανά από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:25!
18.09.26 , 18:36 «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα με καλεσμένη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου
18.09.26 , 18:08 Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η πορεία της και οι αγώνες της για τις γυναίκες
18.09.26 , 17:56 Παύλος Φύσσας: Εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του
18.09.26 , 17:53 Βελτιωμένη η εικόνα από τη φωτιά στου Ρέντη
Ιωάννα Τούνη: Το ταπεράκι που ετοίμασε για τον γιο της, Πάρη
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει τις αλλαγές στο σπίτι της λίγο πριν γίνει μαμά
The Ellinikon Sports Park: Τα looks που μαγνήτισαν τα βλέματα
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
Σκορδά: Το δώρο του συντρόφου της για τη γιορτή της – «Αγάπη μου»
Ποδοσφαιρικό reunion: Καραγκούνης, Νικοπολίδης, Μπασινάς, Χαριστέας μαζί
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Μάριος Μαριόλος: Η υποκριτική, το Instagram & η σχέση με την Αθηνά Ροδίτου
Μαζωνάκης: «Πολύς κόσμος μου λέει ότι πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για την 13η σεζόν του Τροχού της Τύχης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τροχός της Τύχης επιστρέφει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:25, για 13η χρονιά στο Star.
  • Παρουσιαστής είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, με τη συμμετοχή της Νατάσας Κουβελά.
  • Το παιχνίδι προσφέρει μετρητά, δώρα και αυτοκίνητα στους νικητές.
  • Κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει τρεις παίκτες που γυρίζουν τον Τροχό και προσπαθούν να βρουν κρυμμένες λέξεις ή φράσεις.
  • Η εκπομπή υπόσχεται διασκέδαση, χιούμορ και εκπλήξεις καθημερινά.

Ασταμάτητος, απρόβλεπτος, διασκεδαστικός, διαχρονικός!

Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει δυνατά για 13η χρονιά και μοιράζουμε ακόμη περισσότερα μετρητά, δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!

Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα σάρωσε στον τελικό - Εσύ τι θα κάνεις;

Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:25, ο Τροχός της Τύχης επιστρέφει πάντα μέσα από τη συχνότητα του Star, σε ένα ολοκαίνουριο, εντελώς ανανεωμένο και εντυπωσιακό πλατό! Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της απογευματινής ζώνης, που έχει κατακτήσει την κορυφή της τηλεθέασης και τις καρδιές των τηλεθεατών, που το παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον καθημερινά, υπόσχεται απογευματινά ραντεβού γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και… γρίφους! 

Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη Νατάσα Κουβελά

Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη Νατάσα Κουβελά

Κάθε επεισόδιο είναι μια διαφορετική εμπειρία, κάθε γύρισμα της τύχης μπορεί να αλλάξει τα πάντα μέσα σε μια στιγμή και καταφέρνει να μας κρατάει σε αγωνία, με το αποτέλεσμα να είναι αμφίρροπο μέχρι και το τελευταίο… γράμμα!  Κάθε απόγευμα στο Star απολαμβάνουμε τη χαρά του παιχνιδιού και νέες γνώσεις,  με το αστείρευτο χιούμορ, τον ενθουσιασμό, τις αυθόρμητες ατάκες του Πέτρου Πολυχρονίδη! Στο πλευρό του η πάντα εντυπωσιακή Νατάσα Κουβελά να αποκαλύπτει τις εύστοχες ή μη επιλογές των παικτών.  

Τροχός της Τύχης: Η εκπληκτική Βάνα έλυσε στο παρά 2 τον γρίφο

Τροχός της Τύχης: «Γυρίζει» ξανά από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:25!

Όπως πάντα, στο παιχνίδι συμμετέχουν τρεις παίκτες, οι οποίοι γυρίζουν τον Τροχό, επιλέγουν σύμφωνα της αλφαβήτου και κερδίζουν χρήματα ή δώρα. Ο πρώτος παίκτης που θα βρει την κρυμμένη λέξη ή φράση, κερδίζει όσα χρήματα έχει συγκεντρώσει στον γύρο. Ο παίκτης, που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσό στο τέλος του βασικού μέρους του παιχνιδιού, είναι ο μεγάλος νικητής και παίζει στον Τελικό για επιπλέον κέρδη και για το μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο!

Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς ο Γιώργος να βρει τα συνώνυμα

Ο Τροχός της Τύχης συνεχίζει να γυρίζει και να «ζαλίζει» με τα κέρδη, τα δώρα, το κέφι, τις εκπλήξεις, χαρίζοντας καθημερινά απολαυστικές στιγμές! Είναι πια τρόπος ζωής!

Η Νατάσα Κουβελά κι ο Πέτρος Πολυχρονίδης κάνουν ξεκάθαρο ότι στον Τροχό της Τύχης όποιος γυρίζει κερδίζει!

Η Νατάσα Κουβελά κι ο Πέτρος Πολυχρονίδης κάνουν ξεκάθαρο ότι στον Τροχό της Τύχης όποιος γυρίζει κερδίζει!

Τα απογεύματα της ελληνικής τηλεόρασης ανήκουν στον Τροχό της Τύχης με τον Πέτρο Πολυχρονίδη! Πάμε δυνατά για μία ακόμη μοναδική παιχνιδιάρικη σεζόν και μην ξεχνάτε: στον Τροχό της Τύχης όποιος γυρίζει κερδίζει!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Αρχισυνταξία: Στάθης Μαντάς
Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα
Executive Producer: Πέγκυ Χόλη
Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης
Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης
Διεύθυνση Παραγωγής:  Κατερίνα Χρονοπούλου
Οργάνωση Παραγωγής: Αργύρης Μανουσόπουλος
Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions
 
Τροχός της Τύχης
ΠΡΕΜΙΕΡΑ  - Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:25 κι από Δευτέρα έως Κυριακή.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
 |
STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Σχέδιο Διάσωσης»: Online H Παιδική Ταινία
Media
«Σχέδιο Διάσωσης»: Δες την παιδική ταινία online έως τις 25 Σεπτεμβρίου
«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Αυτή Είναι Η Πρώτη Καλεσμέν
Media
«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα με καλεσμένη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Special Preview: Ο Γιώργος Τοκμετζίδης Επιστρέφει Στο GNTM 7
Media
Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επιστρέφει στο GNTM για έναν ιδιαίτερο λόγο!
GNTM 7
Media
Εσύ είδες το Special Preview του GNTM 7; Αν όχι, καν'το τώρα!
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:20 στο Star
Αννα Βίσση
Media
Αννα Βίσση: Το κλιπάκι του «Όχι Γιατί» λίγο πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Παπαγεωργίου: Χαλαρή στον καναπέ της λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM
Μαρία Αντωνά
Media
Μαρία Αντωνά: Η μεγάλη τηλεοπτική αλλαγή – Το νέο της βήμα
Barbie:Το Aπόλυτο Κινηματογραφικό Φαινόμενο Έρχεται Στο Star
Media
Barbie: Η ταινία-φαινόμενο έρχεται σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top