Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς ο Γιώργος να βρει τα συνώνυμα

Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο;

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 29/6/2026, ο Γιώργος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Συνώνυμα» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Γιώργος επέλεξε τα γράμματα Κ, Ρ, Ν και το φωνήεν Ε, αλλά δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
  • Ο παρουσιαστής ήταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης.
  • Το επεισόδιο μεταδόθηκε από το Star.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 29/6/2026 στο Star, ο Γιώργος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο Ηλίας δεν έλυσε τον τελικό γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς ο Γιώργος να βρει τα συνώνυμα

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς ο Γιώργος να βρει τα συνώνυμα 

Ο παίκτης προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να λύσει τον τελικό γρίφο!

Τροχός της τύχης: Εσύ θα βρεις τη λέξη που δυσκόλεψε την Κωνσταντίνα;

Εσύ μπορείς να βρεις τα συνώνυμα πριν εξαντληθεί ο χρόνος;

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