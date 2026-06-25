Τροχός της τύχης: Εσύ θα βρεις τη λέξη που δυσκόλεψε την Κωνσταντίνα;

Η παίκτρια έλυσε κατά το ήμισυ τον γρίφο με τα «Συνώνυμα»

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 25/6/2026, η Κωνσταντίνα έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Συνώνυμα» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Κωνσταντίνα επέλεξε τα γράμματα Κ, Μ, Ρ και το φωνήεν Ι.
  • Κατάφερε να βρει μόνο την πρώτη λέξη του γρίφου.
  • Οι θεατές καλούνται να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στα συνώνυμα.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 25/6/2026 στο Star, η Κωνσταντίνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο Νώντας βρήκε την «Ίδια κατάληξη» σε λίγα δευτερόλεπτα 

Τροχός της τύχης: Εσύ θα βρεις τη λέξη που δυσκόλεψε την Κωνσταντίνα; 

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της τύχης: Εσύ θα βρεις τη λέξη που δυσκόλεψε την Κωνσταντίνα;

Η Κωνσταντίνα έκανε την προσπάθειά της, αλλά κατάφερε να βρει μόνο την πρώτη λέξη.

Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» για τον Ανδρέα - Για εσένα;

Εσύ θα τα πας καλύτερα στα συνώνυμα; Δοκίμασε τώρα!

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