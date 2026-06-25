Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 25/6/2026 στο Star, η Κωνσταντίνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Η Κωνσταντίνα έκανε την προσπάθειά της, αλλά κατάφερε να βρει μόνο την πρώτη λέξη.

Εσύ θα τα πας καλύτερα στα συνώνυμα; Δοκίμασε τώρα!

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