Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 24/6/2026 στο Star, ο Νώντας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Μ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» για τον Ανδρέα - Για εσένα;
Ο Νώντας τα πήγε εξαιρετικά στον πίνακα, κι έλυσε τον γρίφο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα!
Τροχός της Τύχης: «Διέλυσε» τον τελικό γρίφο και έσπασε τα κοντέρ!
Εσύ, μπορείς αν είσαι πιο γρήγορος/η;
Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της ΤύχηςΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.