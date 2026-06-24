Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 24/6/2026 στο Star, ο Νώντας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Μ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Ο Νώντας τα πήγε εξαιρετικά στον πίνακα, κι έλυσε τον γρίφο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα!

Εσύ, μπορείς αν είσαι πιο γρήγορος/η;

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