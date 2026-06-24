Τροχός της Τύχης: Ο Νώντας βρήκε την «Ίδια κατάληξη» σε λίγα δευτερόλεπτα

Βοήθησαν πολύ τον παίκτη τα γράμματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.06.26 , 21:44 Το Ιράν απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ!
24.06.26 , 21:20 MasterChef: Η μεγάλη ημέρα του Πάνου για τον τελικό αρχίζει!
24.06.26 , 21:17 Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον CUPRA Ambassador Σπύρο Χρυσικόπουλο
24.06.26 , 21:15 Κατάρ: Μαύρο χρήμα και ατέλειωτο λόμπινγκ για τις βίζες
24.06.26 , 20:58 Ζαν-Μισέλ Ζαρ: «Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας»
24.06.26 , 20:50 Kερατέα: «Έβαλα τις φωτιές επειδή με νευρίασαν τα παιδιά μου»
24.06.26 , 20:37 Το Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει
24.06.26 , 20:24 40 χρόνια από την πρώτη metal συναυλία. Ο θρύλος του «μαχητικού» ζει
24.06.26 , 20:12 «Μπρα ντε φερ» Αβραμόπουλου - Χρυσοχοΐδη για το ένταλμα σύλληψης
24.06.26 , 20:09 Χλιδάτα στέκια επωνύμων στην αθηναϊκή ριβιέρα έκλεβαν ρεύμα!
24.06.26 , 20:05 Mercedes-Benz: Τα 100 χρόνια της «αστεράτης» μάρκας
24.06.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Ο Νώντας βρήκε την «Ίδια κατάληξη» σε λίγα δευτερόλεπτα
24.06.26 , 19:36 Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για την εκπομπή της στο Mega - Τι συνέβη;
24.06.26 , 19:23 Μυτιλήνη: «Επιδεινώθηκε ραγδαία» - Τι λέει ο σύντροφος της 36χρονης Μάγδας
24.06.26 , 19:11 Cash or Trash: Πούλησε ο Μάνος τη συλλογή με τις μινιατούρες που έφερε;
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο»
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει για όλα τα ζώδια μέχρι τον Αύγουστο
Κατρίνα Τσάνταλη για Ανδρέα Βούλγαρη: «Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο»
«Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στον ΑΝΤ1»: Οι πληροφορίες της Τζ. Συρίχα
Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για την εκπομπή της στο Mega - Τι συνέβη;
MasterChef: Το απρόοπτο στην κουζίνα και η επέτειος γάμου του Φίλιπ
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 24/6/2026, ο Νώντας έφτασε στον τελικό.
  • Ο γρίφος είχε κατηγορία «Ίδια κατάληξη» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Νώντας έκανε σωστές επιλογές με τα γράμματα Ρ, Μ, Ν και Κ, καθώς και το φωνήεν Ι.
  • Επέλυσε τον γρίφο σε λίγα δευτερόλεπτα, δείχνοντας εξαιρετική ικανότητα.
  • Ο παρουσιαστής ήταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος τον κάλεσε να διεκδικήσει το έπαθλο.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 24/6/2026 στο Star, ο Νώντας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Ο Νώντας βρήκε την «Ίδια κατάληξη» σε λίγα δευτερόλεπτα

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Μ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» για τον Ανδρέα - Για εσένα;

Τροχός της Τύχης: Ο Νώντας βρήκε την «Ίδια κατάληξη» σε λίγα δευτερόλεπτα

Ο Νώντας τα πήγε εξαιρετικά στον πίνακα, κι έλυσε τον γρίφο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα!

Τροχός της Τύχης: «Διέλυσε» τον τελικό γρίφο και έσπασε τα κοντέρ!

Εσύ, μπορείς αν είσαι πιο γρήγορος/η;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top